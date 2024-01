Sabías Que...

Urgencias saturadas: Cómo saber si tengo que ir o debo quedarme en casa

Los centros de salud de Atención Primaria y los servicios de urgencias de hospitales de toda España están saturados por el aumento de casos de gripe A y otras infecciones respiratorias de las últimas semanas. Una situación que reviste especial gravedad y que provoca largas colas de varias horas de espera para ser atendidos, además de acumulación de camas y pacientes en los pasillos. Por ello, los médicos y expertos sanitarios recomiendan a los ciudadanos no acercarse hasta los servicios de urgencias ante la aparición de cualquier síntoma. Por el contrario, indican que solo deberían acercarse en el caso de presentar síntomas de gravedad.

Urgencias colapsadas en toda España

Esperas eternas, pacientes instalados en pasillos, falta de camas y de personal. Las infecciones respiratorias han aterrizado con fuerza en estas Navidades y han provocado un aluvión de pacientes en los servicios de urgencias y centros de salud que los ha saturado. COVID, Gripe A y hasta bronquiolitis son los diagnósticos más comunes que afectan a los pacientes más mayores y a los más pequeños, como los bebés. Para saber si acudir o no, antes hay que identificar qué tipo de infección puedes estar incubando y distinguir entre si tengo coronavirus, un resfriado, gripe o alergia.

Cómo saber si tengo que quedarme en casa o ir a urgencias

Ante una situación extraordinaria de colapso de los servicios de urgencias, la norma general es que no hay que acudir al hospital ante la aparición de cualquier síntoma. Cualquier paciente que note congestión nasal, cefaleas, mocos en la garganta o cualquier otro similar, no tiene que ir hasta urgencias. Este es un cuadro común de enfermedad que puede tratarse desde casa guardando reposo. Y, sobre todo, de evitar mediante la campaña de la vacunación de la gripe. Por otra parte, las recomendaciones de expertos médicos de Medline Plus detallan algunos de los síntomas ante los que los pacientes sí deberían ir a urgencias:

Dificultad para respirar

Desvanecimiento

Dolor de cabeza inusual o fuerte

Mareos

Tos o vómitos con sangre

Fiebre alta que no mejora en el transcurso de 48 horas

Por otra parte, en el caso de pertenecer a determinados grupos de riesgo, como embarazadas, personas con cardiopatías, enfermedades crónicas, inmunodeprimidas o con diabetes, es fundamental acudir al médico ante la aparición de síntomas infecciosos.

Cuándo no ir a urgencias

Los pacientes que noten algún síntoma leve que evidencie que se está poniendo malo, debe guardar reposo en casa, señalan los expertos. En concreto, ante la aparición de tos, malestar general, dolor de garganta o congestión nasal, las recomendaciones pasan por quedarse en casa. Siempre y cuando la infección no empeore o los síntomas no revistan gravedad. Ante duda, lo mejor es llamar a los servicios sanitarios de urgencias para que te recomienden el mejor método para proceder.

