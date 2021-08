Vivienda

Vivir de alquiler para toda la vida, una opción para uno de cada tres

El alquiler como medio de vida crece en el mercado residencial y sobre todo el arrendamiento a largo plazo, para toda la vida, continúa ganando adeptos. Una encuesta asegura que una de cada tres personas, concretamente el 34,3% de los entrevistados, contempla el alquiler como una opción para toda la vida. Por edades, el 29,1% de los jóvenes comparte esta opinión, un porcentaje que sube al 36,7% entre los 36 y 50 años y que se sitúa en el 34,2% entre las personas de 51 a 65 años.

El alquiler es la forma más barata de independizarse entre los jóvenes, pero ¿lo harías durante toda tu vida? Según el análisis del Observatorio de AEDAS Homes, uno de cada tres españoles ya ve el alquiler como una opción para toda la vida, sobre todo las personas de mediana edad que viven solos con hijos y tienen de 36 a 50 años, tras una encuesta a cerca de 4.000 personas para medir su impacto en la decisión de compra de una casa.

A más edad, menos alquiler

En la actualidad, el 51,5% de los jóvenes que no vive con sus padres reside en una casa alquilada. Este porcentaje baja al 30,8% entre las personas de 36 a 50 años. Y se reduce al 25,8% en la franja de edad de 51 a 65 años.

Aunque la mayor aceptación del alquiler por parte de la sociedad en España continúa muy arraigada con la idea de que el alquiler es algo temporal, tal y como cree el 65,7% de los entrevistados (el 70,9% de los jóvenes), algo que podría tener relación con el hecho de que aquellos que residen en una vivienda en propiedad manifiestan un mayor nivel de felicidad (7,5) que los que comparten casa (7,2) o viven de alquiler (7,1), tal y como recoge el estudio de AEDAS Homes.

Gallegos y catalanes



Por regiones, los gallegos son a los que más les gusta la idea de vivir toda la vida pagando un alquiler (el 42%), seguidos por los catalanes y baleares (el 40% en ambos casos). En el lado opuesto, sólo un 26% de castellanomanchegos piensa que la opción del arrendamiento es para siempre.

