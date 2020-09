6 dispositivos para escuchar música en el coche

Coches

Si te gusta escuchar un tipo de música en concreto en tus viajes en coche y no tener que cambiar la emisora cada vez que se ponga una canción que no te guste o directamente apagar la radio, te contamos diferentes formas para que puedas conectar tu teléfono móvil al coche y reproducir las canciones que te gustan.

Aunque el método que vayas a utilizar para escuchar tu música favorita en tus trayectos va a depender no sólo de tus preferencias, si no de las posibilidades que te ofrezca tu coche.

Bluetooth

La conexión por Bluetooth es una de las más modernas. Con este tipo de conexión nos olvidamos de los cables o de tener que descargarnos música nueva constantemente.

Con la conexión Bluetooth sólo tendrás que configurar tu dispositivo con el coche y a partir de este momento empezar a reproducir todas las canciones que quieras, tanto las que tengas descargadas en el teléfono como las que puedas escuchar directamente desde plataformas como YouTube o aplicaciones de música como Spotify o Apple Music.

Descubre los mejores dispositivos para escuchar música por Bluetooth en el coche.

USB

No todos los coches tienen un puerto USB para poder meter un pen drive con una selección de las mejores canciones para ti. Aunque si tienes este puerto USB en el coche será la opción más sencilla.

Además con el USB no sólo podemos escuchar música con un pen drive, también podemos conectar el teléfono con un cable y si tienes los datos suficientes, hasta reproducir las canciones más nuevas en Youtube.

Esta segunda opción también va a depender del tipo de teléfono y del cargador. En algunas ocasiones, sobre todo los cables más modernos son de por sí cables USB y por tanto el mismo cable del cargador nos sirve para reproducir música en el coche.

Gracias a los puertos USB además de conectar el propio teléfono podemos poner directamente un mp3 o mp4, ipod, todo reproductor específico de música que tengas directamente con un cable que en uno de los extremos tenga un USB.

Entrada cable jack

Es lo que comúnmente conocemos como entrada auxiliar, o más fácil aún, el agujerito que hay en algunos coches y que pone AUX. Si tu vehículo cuenta con esta posibilidad sólo tendrás que hacerte con el cable específico de jack para poder conectar tu teléfono móvil al coche.

Eso sí, en este caso tendrás que tener en cuenta otros aspectos como por ejemplo que el cable sea largo para poder manejar bien el teléfono o que sea resistente para que no se desgaste del propio movimiento.

MP3

eMana: escuchar la música del MP3 a través de la radio del coche. Un pequeño dispositivo de poco más de seis centímetros de longitud permite disfrutar de toda la música almacenada en el reproductor de MP3 en el equipo de música del coche o de casa a través de una frecuencia de radio. Muy intuitivo y fácil de utilizar: tan sólo es preciso conectarlo al reproductor, buscar una frecuencia de radio y está listo para escuchar todas las canciones almacenadas.

Permite al usuario escuchar la música almacenada en su reproductor de MP3 en cualquier otro equipo de música que disponga de receptor de radio FM, como es el caso del equipo del coche o la cadena de casa. Capaz de funcionar con cualquier marca de reproductores MP3, MP4 y CD, se vale de cualquier frecuencia FM que vaya desde 88,1 a 107,9 MHz.

Mechero del coche

¿Alguna vez has pensado que puedes escuchar música con el móvil gracias al mechero del coche? Los coches más nuevos vienen directamente para conectarlos al teléfono hasta por bluetooth, pero el método más clásico y tradicional para escuchar música en el coche desde el móvil es conectar nuestro dispositivo al mechero del coche con un cable específico.

También puedes hacerlo con los transmisores de radiofrecuencia para que todo lo que conectes al transmisor se reproduzca en la radio.

Conexión A2DP

Parrot ASTEROID es una autorradio que aglutina características avanzadas de la telefonía manos libres, conexión a servicios web y acceso a innovadoras aplicaciones, además de la reproducción de música desde diversos dispositivos. Funciona con el sistema operativo Android.

Parrot ASTEROID reproduce música desde diversos dispositivos: llave USB, iPhone / iPod, reproductor MP3, tarjeta SD y emisoras de radio web (gracias a la tecnología 3G). También es posible enviar los archivos de música al mismo receptor del coche desde un teléfono móvil a través de Bluetooth estéreo AD2DP. También ofrece las funciones de las autorradios tradicionales, como sintonizador AM/fM.

Tras pulsar un botón especial de Parrot ASTEROID, el usuario puede buscar el nombre de un artista o el álbum mediante órdenes vocales, sin tener que usar la búsqueda de texto o la rueda de desplazamiento para navegar por el menú. Si no se encuentra el artista o el álbum en los dispositivos periféricos conectados a ASTEROID y si está conectada una llave 3G, se realiza una búsqueda automática en bibliotecas de música online.

