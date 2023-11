Sabías Que...

Así hay que lavarse el pelo para que te quede como en la peluquería

Cepillar, mojar con agua tibia, enjabonar con las yemas de los dedos y aclarar. Parecen cuatro pasos sencillos, pero para hacer un buen lavado del cabello profesional que quede como en las peluquerías, hay una serie de pasos clave y consejos fundamentales a tener en cuenta. Desde la elección de productos que se adecúen a la necesidad de tu cabello, hasta la forma de enjabonar o la temperatura a la que debe estar el agua.

Cómo lavarse bien el pelo

Una de las claves para que el pelo aguante limpio más tiempo es precisamente hacer un buen lavado del cabello. Siguiendo los pasos recomendados por los expertos, teniendo en cuenta los consejos sobre cómo hay que enjabonarse y el número de veces que debe hacerse.

Antes de lavar

Es importante conocer este dato para evitar aumentar la frecuencia de los lavados por sentir el cabello graso. Con un lavado profesional del pelo, la periodicidad acerca de cada cuánto tiempo hay que lavarse el pelo puede ampliarse. Aunque parezca una tarea sencilla y casi sin importancia, hay una serie de pasos a tener en cuenta para conseguir que el lavado sea mucho más efectivo y cuidar mejor el pelo. En especial, hay dos recomendaciones previas que hay que tener en cuenta antes de meterse a la ducha para que el lavado sea el mejor posible:

Lo primero es cepillarlo antes de mojarlo . Sí, esta práctica que suele hacerse justo después para desenredar es uno de los primeros errores que se cometen. Porque antes de meterse a la ducha es recomendable cepillarse el pelo y quitar así los nudos. Este paso previo es fundamental porque con el agua el pelo se vuelve más débil y a la hora de eliminar los nudos, se rompe con mayor facilidad.

. Sí, esta práctica que suele hacerse justo después para desenredar es uno de los primeros errores que se cometen. Porque antes de meterse a la ducha es recomendable cepillarse el pelo y quitar así los nudos. Este paso previo es fundamental porque con el agua el pelo se vuelve más débil y a la hora de eliminar los nudos, se rompe con mayor facilidad. Por otra parte, es fundamental hacer una buena elección del champú. Nada de coger el primer bote de champú que encuentres en la bañera. Para ello hay que enjabonarse el pelo con un producto que se adapte a la perfección a las necesidades de cada melena. Desde los champús para pelo graso, aquellos que buscan hidratar y son champús para evitar la sequedad del cabello específicos, champú para que el pelo crezca rápido, para fortalecer el folículo o hasta champú para pelo teñido.

Mojar el cabello

Una vez tengas todos los utensilios localizados, es momento de empezar. Lo primero que hay que hacer es mojar el pelo con agua tibia. ¿Por qué a esta temperatura? Mojar el cabello con una temperatura muy elevada puede irritar el cuero cabelludo y, en el caso de estar muy fría, la grasa y suciedad no va a disolverse tan fácil como con agua templada y es posible que, tras lavarlo, no haya quedado del todo limpio.

Cómo enjabonar: Masajear con los dedos

A continuación, echar en la mano una cantidad de champú acorde a la cantidad de cabello que tengas. No necesita la misma cantidad una persona con el pelo corto que otra con una melena de gran cantidad y pelo largo. Lo recomendable es usar la cantidad justa para evitar desperdiciar el producto.

Después hay que repartir el champú por todo el cabello. ¿Pero, cómo? Es fundamental aplicar la técnica de los movimientos circulares. Lo ideal es repartir el champú por la mano e ir distribuyéndolo de forma progresiva por todo el cuero cabelludo a través de masajes circulares con las yemas de los dedos.

El aclarado final

Una vez enjabonada toda la cabeza, si ya has pasado los dedos por todas las zonas, incluido detrás de las orejas y en las patillas, hay que aclararlo bien. No basta con mojarlo un poco por encima, sino que para garantizar la limpieza del producto, hay que repetir el movimiento circular con las manos para que no se queden restos de jabón en el pelo. Por último, seca un poco el pelo con la toalla. Este paso debe hacerse también despacio y a pequeños toques. No frotes con fuerza porque ello puede dañar el cabello.

