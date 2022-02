Cómo mantener el pelo limpio más tiempo con estos 13 trucos

Sabías Que...

¿Cada cuánto te lavas la cabeza? ¿Eres de las que aguanta hasta tres o cuatro días con el pelo limpio? ¿O tienes el pelo graso y lo notas sucio prácticamente a diario? Si quieres tener una melena brillante que no se ensucie tanto y no preocuparte por tener que lavarte la cabeza todos los días, a continuación te dejamos unos trucos infalibles para conseguirlo.

También te explicamos qué factores propician la aparición de grasa y suciedad más fácilmente en tu cabello y algunas recomendaciones sobre la frecuencia del lavado.

¿Por qué mi pelo se ensucia rápido?

Cada melena es un mundo y no hay una única razón que provoque que el pelo se ensucie antes. Un pelo muy fino, un cuero cabello graso, tocártelo mucho con las manos sucias, malos hábitos de lavado, abuso de ciertos productos o agentes externos ambientales son algunas de las causas que propician que el pelo se ensucie con mayor rapidez.

Aunque independientemente de los hábitos, higiene y factores ambientales, distinguimos dos tipos de cabello, los que se ensucian mucho más fácil y los que aguantan limpios más tiempo.

Tener el pelo fino y con el cuero cabelludo graso es una combinación fatal. Este tipo de melenas tienden a ensuciarse prácticamente con mirarlas. La producción excesiva de grasa sebácea así como la delgadez del cabello hacen mucho más visible la suciedad.

Mientras que las personas que tienen el pelo fuerte y duro, como sucede en la mayoría de los casos, con las melenas de pelo rizado, la suciedad apenas es visible. Esto permite que puedan aguantar más días sin lavarse el pelo y parezca que acaban de salir de la ducha.

¿Cada cuánto hay que lavarse el pelo?

No hay una regla escrita. Aunque todas las recomendaciones de expertos se encuentran en la misma línea: No es bueno lavarse la cabeza todos los días.

La frecuencia del lavado depende directamente del tipo de pelo que tengas. Si suele ensuciarse con rapidez, lo ideal es que consigas aguantarlo un par de días. Es decir, que te lo laves un día sí y otro no.

Por el contrario, si tienes la suerte de poder aguantarlo más, puedes lavarlo un par de veces a la semana, dejando dos y tres días entre cada lavado.

Trucos y consejos para que el pelo te dure limpio más tiempo

Los trucos y consejos que explicamos a continuación son recomendaciones sobre hábitos e higiene del cabello que puedes poner en práctica para conseguir que el pelo se ensucie menos.

Intenta lavar menos la cabeza

Uno de los trucos para evitar que el pelo tenga ese aspecto graso y sucio, sobre todo en la zona de la raíz, es intentar lavarlo con menos frecuencia. Sí, es fácil decirlo y difícil hacerlo. Es lógico que no quieras salir a la calle si sientes que tienes el pelo sucio y estás incómoda. Pero es un paso imprescindible para conseguir que tu pelo, poco a poco, sea menos graso y te aguante limpio más tiempo.

Las primeras veces serán horribles, pero a medida que acostumbres a tu pelo a esa rutina de limpieza, notarás como de manera progresiva, se ensucia más tarde y con menos frecuencia.

Durante este proceso, puede que busques remedios para disimular la grasa. Algunas de las técnicas que puedes probar para ello son recogerte el pelo, pero sin apretar mucho. Cuanto más aprietes, más va a notarse la suciedad.

Otra opción es que intentes darle volumen a la raíz del cabello. Puedes hacerlo con un secador o con el cepillo. Cuanto más volumen y abultado esté el pelo, menos va a notarse la suciedad.

Evita tocarte el pelo constantemente

Puede que si te miras las manos no notes rastro de suciedad. Pero nada más lejos de la realidad. Las manos acumulan grasa y suciedad y, si eres de las que tiene la costumbre de tocarse el pelo constantemente, tú misma estarás provocando que se ensucie con mayor rapidez. Sobre todo si te toqueteas o te rascas la parte de la raíz. Las puntas no se ensucian tan rápido, pero la zona del folículo y nacimiento del cabello sí.

¿Cómo te lavas el pelo?

Notas el pelo sucio y piensas en lavarte la cabeza. Pero es importante que sepas distinguir que no todos los lavados son iguales y que, si esta rutina no se hace bien, propicias aún más la suciedad y acumulación de grasa en el cabello. Los factores que son determinantes para que el lavado tenga su efecto son los siguientes.

La calidad del champú que utilizas

¿Cómo tiene que ser el champú para mantener el pelo limpio y sano? Para empezar, utiliza un producto adecuado a tu cabello. Si tienes el pelo seco, opta por un champú específico para ello. Si no tienes el pelo teñido, no uses un producto que sea para melenas teñidas.

Puede parecer obvio, pero si convives con otras personas que tienen un cabello completamente distinto al tuyo, no os lavéis el pelo con el mismo champú porque cada melena tiene sus necesidades.

Paralelamente, lo más recomendable para evitar que el pelo se ensucie rápido es optes por un champú que sea de jabón neutro. Y procurar que no tenga parabenos entre sus ingredientes.

El tiempo que dedicas a lavarte la cabeza

Es fundamental enjabonar y lavar bien el cabello. Echarte agua y poner un poco de jabón sin prestar atención al lavado puede ser otro de los factores que provoquen una mayor tendencia a la suciedad en el pelo. No olvides masajear con la yema de los dedos las distintas zonas de la cabeza para asegurar la limpieza total. Al acabar, asegúrate de hacer un buen aclarado para que no queden restos de champú por ninguna zona.

El aclarado con agua fría

El agua fría mejora la circulación. Y esto también se aplica a las piernas. Pero tranquila, no tienes que ducharte en pleno invierno con agua helada. Basta con que el último aclarado te lo des con agua fría para activar la circulación y retrasar la aparición de grasa en el folículo (raíz del cabello).

¿Dos lavados es mejor que uno?

No siempre. La cantidad de lavados que necesites depende del tipo de pelo que tengas. Cuanto más graso y fino sea el cabello, menos lavados. Es decir, que con una vez que te enjabones será suficiente. Esto es así porque las personas que tienen el cuero cabelludo graso, al masajear y enjabonar, estimulan la producción de sebo en el folículo. Es decir, que es totalmente contraproducente en este caso porque cuanto más te enjabones, más grasa se forma en la raíz.

Por el contrario, si tienes el cuero cabelludo seco y notas que con el primer enjabonado no se ha generado apenas espuma, sí puedes darte un segundo lavado para eliminar todos los restos de producto y suciedad acumulada.

Aplica bien el acondicionador

Los acondicionadores y mascarilla deben aplicarse solamente en las puntas. Y este paso en el lavado es crucial. Si te echas este producto por la raíz, fomentas y estimulas aún más la producción de sebo en la zona y notarás mucho más rápido la suciedad. Y, además, un pequeño truco para que el efecto de la mascarilla sea mayor. Después de enjabonarte, apaga la ducha, echa un poco en las puntas y deja que actúe durante unos 5 minutos. Por último, aclárate el pelo y listo.

Cuidado al cepillarte

Si te has lavado el pelo antes de ayer y quieres aguantarlo un día más, presta atención a este pequeño truco para que te sientas más cómoda y evitar que la grasa se extienda por todo el pelo. La clave está en cómo te cepillas. Como hemos mencionado, la mayor concentración de grasa y suciedad se produce en la raíz del cabello. Por tanto, para lucir una melena lo más limpia posible uno o dos días después de lavarlo, cepíllate el pelo desde la mitad hacia las puntas. De esta manera, evitas que la suciedad de la raíz se extienda por todo el resto del pelo.

Limpia el cepillo

Igual de importante que el cepillado es el estado de tu cepillo. Puede que nunca te lo hayas planteado, pero para no ensuciar tu cabello, es fundamental que el cepillo esté limpio.

Para ello, puedes desinfectarlo con agua y alcohol. De esta manera, te aseguras que al cepillarte no estás ensuciando más el pelo. Lo mismo con otros accesorios de cuidado del pelo, como por ejemplo las tenacillas o la plancha. En este caso puedes limpiar la superficie con algodón y un poco de alcohol. Si no lo haces, la suciedad se adhiere a estos utensilios y va directa a tu pelo.

Lávate el pelo por el día

No te laves el pelo antes de ir a dormir. Puede parecer obvio, pero si te lavas la cabeza y a la media hora te acuestas, corres peligro de que se adhiera la suciedad o restos de grasilla que pueda haber en la superficie de tu cama o almohada. Además, si no lo has secado del todo bien, al apoyarte sobre la almohada el pelo adoptará la forma de esta y te levantarás completamente despeinada y con una forma extraña en tu melena.

Mantén una dieta saludable

La alimentación influye en todo. Y también en el estado del cabello. Un consumo excesivo de grasas y azúcares fomenta la producción de grasa sebácea en el folículo y, como consecuencia, notarás el pelo sucio aunque te lo hayas lavado hace unas horas. Si, además, incluyes en tu dieta alimentos con biotina, contribuirás a que tu melena crezca más fuerte.

Evita gorros, gorras y accesorios que aplasten el pelo

Si utilizas gorros o gorras, limitas la oxigenación del cabello. Estos accesorios aplastan de alguna manera el cabello. Y, en el caso de que sudes, la grasa aparece prácticamente al instante. Si tienes el pelo graso, procura evitar estos accesorios.

Con piel grasa, adiós al flequillo

Si tienes piel grasa, lo mejor será evitar tener flequillo u otros mechones de pelo sobre la cara. Si la piel de por sí tiene una mayor acumulación de grasa y entra en contacto con el pelo, tendrás la sensación de que está sucio todo el rato.

