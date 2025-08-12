Trabajos

Trabajadores y Jefes

Aumenta la adopción del ‘workation’ en España: ¿un nuevo estándar laboral?

¿Es el workation la clave para mejorar la productividad y el bienestar laboral? Combinar tiempo libre y trabajo desde un destino vacacional se ha vuelto una tendencia en alza en el mundo empresarial español. Este fenómeno, conocido como workation —una mezcla de las palabras trabajo (work) y vacaciones (vacation)— está siendo adoptado por diversas compañías que buscan facilitar a sus empleados la conciliación entre vida profesional y descanso.

Raquel Fernández, associate director en Robert Walters, explica cómo funciona este modelo flexible y qué organizaciones lo implementan. “Se trata de una oportunidad única para combinar trabajo y desconexión”, indica, subrayando que este enfoque puede incrementar la productividad y preservar la salud física y psicológica de los trabajadores.

Características del workation

El workation permite a los profesionales realizar sus tareas laborales desde su lugar de vacaciones, evitando así la necesidad de consumir días libres. Esta modalidad es especialmente útil durante meses de baja actividad laboral, como el verano, cuando muchas empresas adoptan una jornada intensiva. Gracias a esto, los empleados pueden alargar sus estancias y aprovechar mejor su tiempo libre.

Fernández sostiene que establecer una nueva rutina laboral que incluya el contacto con la naturaleza y momentos de ocio “se convierte en sinónimo de mayor productividad y concentración”. De este modo, los empleados experimentan una mejora en su estado de ánimo y bienestar general.

Ventajas del workation para las organizaciones

Permitir que los empleados desarrollen el workation con la finalidad de maximizar su motivación refuerza el sentido de pertenencia hacia la empresa. Este tipo de beneficios no solo fideliza y retiene talento, sino que también se considera un atractivo importante para captar nuevos profesionales.

“Vivimos en una nueva era que nos ha enseñado que la distancia a la oficina y la eficiencia son dos elementos perfectamente complementarios”, afirma Fernández. Ella también resalta que, a pesar de los beneficios del teletrabajo, no se deben subestimar las relaciones humanas que se forjan en las interacciones cara a cara.

Sin embargo, el panorama en España está cambiando. Se está debatiendo si reanudar la presencialidad o limitar el teletrabajo podría dar como resultado una mayor productividad. Este cambio de perspectiva podría traducirse en menos empresas ofreciendo la posibilidad de teletrabajar desde cualquier lugar durante la época veraniega.

“Está claro que a los profesionales les atrae la posibilidad de trabajar desde su casa de vacaciones para alargar su estancia”, concluye Fernández, sugiriendo que, aunque esta opción es negociable en procesos de selección, su disponibilidad puede depender del sector.