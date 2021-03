Trabajos

Buscar trabajo

Centros Especiales de Empleo, trabajos para discapacitados

NOTICIA de de Jessica Pascual

Si sufres una discapacidad reconocida superior al 33% y no encuentras empleo, en este artículo te presentamos una solución. ¿Has oído hablar de los Centros Especiales de Empleo? Son empresas dirigidas a contratar a personas con distintas discapacidades y fomentar su integración laboral.

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber si quieres optar a uno de los puestos de trabajo de los Centros Especiales de Empleo y cómo funcionan estas empresas.

Qué son

Los Centros Especiales de Empleo (CEE) son empresas creadas por la Ley General de Discapacidad que tiene como principal objetivo favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad. Se diferencian de otras empresas porque cómo mínimo el 70% de su plantilla está formada por personas con discapacidad.

Su función consiste en dar la oportunidad a personas con diversidad funcional de trabajar de forma productiva y remunerada ofreciéndoles puestos de trabajo que se adapten y sean acordes a sus necesidades especiales.

Quién puede crearlos

Estos centros pueden crearlos las Administraciones públicas de manera individual o en colaboración con otros organismos. Los pueden crear entidades, personas físicas, jurídicas o comunidades de bienes que tengan capacidad jurídica. Además, estos centros pueden ser públicos o privados y con o sin ánimo de lucro.

Uno de los requisitos para que estos centros tengan validez legal y estén reconocidos es que estén inscritos en el Registro de Centros del Servicio Público de Empleo Estatal o en el correspondiente a nivel autonómico. Como hemos explicado en el apartado anterior, los CEE son empresas y por tanto su gestión es la misma que cualquier otra.

Quién puede acceder

Para poder encontrar empleo a través de estos Centros Especiales las personas interesadas deben encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

Personas que tengan parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual con un grado de discapacidad reconocido de igual o superior al 33%. Personas que tengan discapacidad física o sensorial con un grado reconocido superior o igual al 65%.

Las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional, colectivo que forma parte de los CEE, pueden incluir a personas con discapacidad que no se encuentren en los supuestos anteriores siempre que no sea en detrimento a la atención de las personas que se encuentran en las dos situaciones anteriores.

Requisitos

Además, para poder encontrar un empleo en los Centros Especiales de Empleo los interesados deben cumplir los siguientes requisitos:

La persona solicitante debe contar con un certificado oficial de discapacidad. Antes de entrar en el CEE tienen que inscribirse en el Servicio Público Estatal de Empleo y convertirse en demandantes de empleo.

Tipos de empleo

En cuanto a los tipos de empleo que se ofrecen en estos centros, son exactamente iguales que el resto de ofertas de trabajo. Deben ajustarse a lo establecido en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aunque este colectivo cuenta con unas condiciones especiales que aparecen reguladas en la legislación.

Tipos de contrato

Los contratos que se realicen a través de los Centros Especiales de Empleo deben ajustarse a la normativa y legislación de los distintos tipos de contrato de trabajo. Lo mismo sucede con la extinción del contrato de trabajo, que puede producirse por falta de asistencia sin justificar, por falta de adaptación del trabajador, o por otras razones contempladas en el marco legal en el Estatuto de los trabajadores.

Contrato de empleo a bajo rendimiento. Se da en aquellas situaciones en las que el trabajo sea inferior al 25% y en estos casos se puede reducir proporcionalmente el salario o pactarlo si se trata de un periodo de prueba siempre que no supere los seis meses. De formación: Los contratos formativos tienen una duración máxima de 4 años que son prorrogables con previa aceptación del equipo de profesionales del centro. Contrato indefinido. Pueden realizarse contratos indefinidos siempre y cuando no sea a distancia. Contrato temporal. En estos contratos debe aparecer el número de horas diarias, semanales o mensuales contratadas.

Subvenciones a los CEE

Las subvenciones están dirigidas a financiar los costes laborales y de la Seguridad Social derivados de la contratación ya sea indefinida como temporal de más de seis meses de estos trabajadores.

La subvención son 1.200 euros anuales por cada trabajador. Esta cantidad se reducirá proporcionalmente en función de la duración del contrato y de la jornada.

El periodo máximo de concesión de subvenciones es de máximo un año y está condicionada a la existencia de disponibilidad presupuestaria del SEPE.

Tipos de ayuda

Las ayudas se dirigen en dos áreas:

Ayudas para financiar de forma parcial proyectos que generen empleo:

12.020,24 euros por puesto de empleo de carácter estable si el CEE supera el 90 por ciento de trabajadores con discapacidad.

9.015,18 por puesto de empleo creado estable si el 70% de la plantilla lo componen trabajadores con discapacidad.

Estas subvenciones se pueden conceder siempre que el centro de especial de empleo justifique la inversión que implica el proyecto.

Apoyar al mantenimiento de puestos de trabajo en CEE. Consiste en varios puntos:

Bonificación del 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social.

Subvenciones del coste salarial del 50% del Salario Mínimo Interprofesional.

Subvenciones para adaptar puestos de empleo en una cuantía máxima de 1.803,04 euros por puesto de empleo.

Subvención para equilibrar y sanear los centros.

Subvención para equilibrar el presupuesto.

Asistencia técnica.

Ayudas para las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional. Estas unidades son equipos enmarcados en los servicios de personal de los centros que a través del desarrollo de distintas funciones ayudan a superar barreras y dificultades de trabajadores con discapacidad.

Cómo funcionan

Estos centros normalmente trabajan con otras empresas que contratan sus servicios. Cada centro es distinto y se especializa en actividades concretas aunque muchos de ellos se han focalizado en actividades como limpieza, textil, tratamiento de datos, mantenimiento, conserjería, administración y jardinería entre otros.

Los trabajadores con discapacidad que vayan a trabajar en estas áreas tendrán experiencia y formación previa. Además de los trabajadores con discapacidad, también trabajan personas que forman parte de la Unidad de Soporte a la Atención Profesional, que suele estar formado por trabajadores sociales y psicólogos que ofrecen asesoramiento.

Centros por Comunidades

A continuación os dejamos un listado con enlaces directos de las diferentes Comunidades Autónomas que tienen publicados los diferentes centros por localidades:

Castilla-La Mancha

Cantabria

Andalucía

Asturias

Canarias

Galicia

Castilla y León

Cataluña

Comunidad de Madrid

Aragón

Comunidad Valenciana

Extremadura

País Vasco

Murcia

Navarra

La Rioja

Centros Especiales de Empleo, trabajos para discapacitados was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Centros Especiales de Empleo, trabajos para discapacitados, te recomendamos que entres en la categoría de Buscar trabajo.







MÁS NOTICIAS INTERESANTES