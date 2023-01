Ocio - Tecnología

Cómo animar los dibujos de los niños

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Dar vida a los dibujos que tus hijos hacen en papel? Sí, es posible. ¡Y gratis! En esta guía te explicamos cómo pasar una tarde muy divertida con tus hijos al convertir sus creaciones en papel en personajes llenos de vida y libertad de movimiento.

Para ello solo es necesaria la imaginación, un lápiz y un papel. No hay que descargarse ninguna aplicación ni registrarse en ninguna plataforma. Y en cuanto al tiempo, en menos de cinco minutos el muñeco puede estar dando saltos en la pantalla de tu ordenador.

El procedimiento a seguir para animar un dibujo en papel es muy fácil. Solamente hay que utilizar Animated Drawing, una web resultado de un proyecto de Inteligencia Artificial de Meta, que permite transformar cualquier dibujo realizado en papel en un muñeco lleno de vida que se mueve, corre, salta, saluda y hasta practica boxeo. Una vez dentro de Animated Drawings, hay que pulsar en el botón que se encuentra en el centro de la pantalla y que dice ‘Empezar’.

A continuación se abre una nueva pantalla en la que se indican los pasos a seguir para realizar un dibujo y animarlo.

1. Sube el dibujo a la web

Lo primero, tal y como detallan en la web, es subir un dibujo de un personaje.

Pero ojo, porque no vale cualquier dibujo. Hay que tener un aspecto en cuenta y es que este proyecto está pensado para animar los dibujos de personas o personajes humanos. Es decir, que no es posible dar vida a un dibujo de calabaza o de una casa. Y, además, tal y como se explica en la página web, los brazos y las piernas del muñeco no pueden superponerse al cuerpo. Otros de los requisitos que debe cumplir el dibujo para poder animarlo debe ser:

El personaje tiene que estar dibujado en una hoja de papel blanca sin líneas, arrugas o rasgaduras.

Además, el papel y el dibujo tienen que estar bien iluminado. Con el objetivo de eliminar sombras, lo ideal es mantener la cámara lo más alejada y hacer zoom al dibujo una vez tomada la fotografía.

El dibujo no puede incluir información que pueda identificarse con contenido ofensivo o que infrinjan los derechos de autor.

Una vez repasadas todas estas normas, lo siguiente que hay que hacer es subir el dibujo. Para hacer esta información hemos seleccionado uno de los dibujos de muestra que ofrece la web.

2. Encuadra el tamaño del dibujo y retoca los errores

Una vez se ha subido el dibujo, aparece encuadrado en un marco en el que hay que ajustar el tamaño y la medida para que el personaje quede centrado.

Cuando lo tengas, hay que pulsar en el botón que dice ‘Siguiente’ o Next. En la siguiente pantalla la web separa el dibujo del fondo. Lo siguiente que hay que hacer, tal y como señalan desde esta página, es revisar cada una de las partes del dibujo.

Para ello, indican que si las partes del cuerpo del personaje no están resaltadas, hay que usar la herramienta del lápiz y borrador para solucionarlo. En el caso de que los brazos o piernas estén juntos, hay que coger el borrador y cambiarlo para dejarlas separadas. Una vez realices estos pequeños arreglos, puedes pasar a la siguiente página.

3. Señala las articulaciones

Por último, antes de que el personaje cobre vida, hay que señalar cada uno de los puntos de las articulaciones del dibujo. Es decir, señalar las muñecas, codos, hombros, pies, rodillas, cadera, nariz, orejas, ojos y todas las zonas clave que quieras que se muevan del personaje. Una vez completados los pasos anteriores, ¡a disfrutar! El muñeco ha cobrado vida propia y ya puedes verlo cómo corretea por la pantalla.

4. Prueba todos los movimientos disponibles

Para sacarle el máximo partido, puedes usar el menú de la parte izquierda de la pantalla para mandarle hacer varios movimientos. Entre las acciones disponibles destacan la posibilidad de que salte, que baile, que haga cosas divertidas o se limite a andar.

