Cómo anular una cita del SEPE

¿Tienes una cita programada en el SEPE y no puedes ir? Si te ha surgido cualquier compromiso y no te da tiempo a ir a la cita, lo mejor es anularla para que otra persona pueda aprovechar ese hueco y ocupar tu lugar. Es un trámite muy sencillo que no va a llevarte más de dos minutos y que, además, es muy similar al proceso para pedir cita previa en el SEPE por internet. A continuación puedes consultar cómo es el proceso para cancelar una cita en el SEPE.

Cómo anular cita SEPE

El proceso para anular una cita previa en el SEPE es muy sencillo y tiene que hacerse por internet. Así que si has pedido tu cita en el SEPE y tienes que cancelarla por cualquier motivo, puedes hacerlo fácilmente desde la sede electrónica del SEPE.

Para ello, hay que acceder a la página oficial para pedir una cita previa en el SEPE. Y realizar el mismo proceso que si fueras a pedir una nueva cita. En concreto, hay que pulsar el botón que dice ‘Iniciar solicitud / Anular cita’, tal y como aparece en la siguiente imagen.

Lo siguiente que hay que hacer es introducir el código postal.

Al hacerlo, aparece un recuadro en el que puedes introducir el número de DNI y seleccionar el trámite. Aunque, en este caso, hay que fijarse en el enlace que está justo encima de estos campos. Encima del cuadro hay un aviso que indica que si ya has concertado cita con anterioridad puede ‘Comprobar, modificar o cancelar la reserva‘. Para anular la cita previa con el SEPE hay que pulsar sobre este enlace de color azul.

A continuación, se abre una nueva pantalla, como la que puedes ver en la siguiente imagen, en la que tienes que indicar el número de DNI, así como el localizador de tu cita previa y la oficina. El localizador puedes encontrarlo en el justificante de la reserva de cita previa que has obtenido al solicitarla.

Si los datos son correctos, aparece la reserva que tienes de cita previa. Para cancelarla solo tienes que pulsar el botón que dice ‘Cancelar‘.

Al hacerlo, la anulación de la cita queda confirmada. En este momento, recibes un mensaje que te informa de la cancelación de la cita.

Puedes acceder directamente al inicio del trámite para anular una cita previa en el SEPE desde aquí.

¿Se puede anular la cita previa de forma presencial?

El proceso para anular una cita previa en el SEPE tiene que hacerse por internet. Es la vía más rápida y sencilla. Si te preguntas si es posible acudir a las oficinas a pedir la anulación, depende de si el trabajador puede gestionarlo desde la oficina. Pero para ello tendrías que solicitar una cita previa para asegurarte de que los empleados pueden atenderte y gestionar el trámite.

Es una gestión contraproducente porque tardas el mismo tiempo en pedir una cita por internet que en anularla. Además, el procedimiento es prácticamente idéntico.

Anular una cita por teléfono

En este caso tampoco es posible anular la cita vía telefónica. Es necesario dar de baja la hora programada en el sistema y para ello la única posibilidad es tramitarlo por internet.

Qué pasa si no voy a la cita

Si tienes una cita concertada en el SEPE y no acudes, lo único que sucede es que pierdes la posibilidad de gestionar los trámites que necesites con esta entidad. Como consecuencia, tendrás que pedir una nueva cita para ello y esperar de nuevo a la fecha de la cita. Pero más allá de este hecho, no acudir a la cita no tiene otras consecuencias ni pueden sancionarte por ello.

