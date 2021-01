Cómo calcular los ingresos familiares (IPREM)

Vivienda

¿Cómo se calcula el IPREM de la unidad familiar? y ¿Cómo se calcula la renta de la unidad familiar? Entre los requisitos que te exigen para acceder a las ayudas o a una vivienda protegida, encontrarás el hecho de no superar determinados ingresos que se calculan, generalmente, en función de un número de veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Este indicador, que se actualiza cada año, será la unidad de medida que se utiliza como referencia para determinar el valor de tus ingresos. Sin embargo, puede verse afectado por distintas variables que corrigen o ponderan su valor en función de la realidad económica y social que tiene cada Comunidad Autónoma. Por todo ello, a continuación te mostraremos la forma en la que podrás calcular el IPREM en función de tus ingresos.

¿Qué es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)?

El IPREM es un indicador que a determinados efectos (becas, ayudas para vivienda…) sustituye al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como índice de referencia para el cálculo de ingresos. La cuantía del IPREM se determina teniendo en cuenta la previsión u objetivo de inflación de los Presupuestos Generales del Estado.

En la práctica, esto permite que aunque se vaya elevando el SMI, no lo hagan en paralelo el resto de referencias, que ahora se calculan a partir del IPREM. El IPREM se actualiza a principios de cada año. En 2021, se ha aprobado la mayor subida desde su creación, aumentando su cuantía en un 5%.

Para el año 2021:

a) El IPREM diario, 18,82 euros.

b) El IPREM mensual, 564,73 euros.

c) El IPREM anual, 7.895,56 euros/año

Por tanto, anualmente:

2,5 veces el IPREM = 19.738,90 (1)

3,5 veces el IPREM = 27.634,46 (1)

4,5 veces el IPREM = 35.530,02 (1)

5,5 veces el IPREM = 43.425,58 (1)

6,5 veces el IPREM = 51.321,14 (1)

(1) Incluidas las pagas extraordinarias prorrateadas (al IPREM anual se le suman la cuantía de 2 IPREM mensuales).

Calcular ingresos familiares

Los ingresos familiares sirven para determinar la posibilidad de acceder a las viviendas protegidas y a las ayudas económicas que se contemplan en los Planes estatales y autonómicos de Vivienda, así como para fijar la cuantía de las subvenciones a las que se tendrían derecho. Los límites de ingresos que se tienen en cuenta para poder ser beneficiario de estas actuaciones dependen del tipo de vivienda protegida o de la ayuda que se desee solicitar. Sobre este respecto puedes consultar dichos límites a través de nuestros últimos boletines publicados en relación al “Acceso a la vivienda protegida” o a la ayuda correspondiente.

Variables que intervienen

• Base imponible general y del ahorro. La base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es el resultado de integrar y compensar las cuantías positivas y negativas de las rentas del contribuyente aplicando las reglas previstas en la normativa del impuesto. La base imponible se divide en: base imponible general y base imponible del ahorro.

• Unidad familiar. Los ingresos familiares se referirán a la unidad familiar tal y como resulta definida por las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: será unidad familiar la integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiera, los hijos menores no emancipados legalmente, o mayores de edad incapacitados judicialmente. En los casos de separación legal o cuando no existiera vínculo matrimonial, también se entenderá por unidad familiar la formada por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro. A tales efectos, las referencias a la unidad familiar se hacen extensivas a las personas que no están integradas en una unidad familiar, así como a las parejas de hecho reconocidas legalmente.

• Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Es la unidad de medida que se utiliza como referencia para determinar la cuantía de los ingresos familiares y que, a efectos de las actuaciones en materia de vivienda, incluye en su cómputo dos pagas extraordinarias. La cuantía del IPREM se determina teniendo en cuenta la previsión u objetivo de inflación de los Presupuestos Generales del Estado y se actualiza a principios de cada año.

• Ámbitos Territoriales de Precio Máximo Superior (ATPMS). Son agrupaciones de municipios, municipios o ámbitos intra urbanos en los que, debido a sus especiales dificultades de acceso a la vivienda, se admite la posibilidad de que los precios máximos de las viviendas protegidas o usadas acogidas al Plan Estatal de Vivienda, se incrementen por encima de los precios máximos establecidos con carácter general. Para que los residentes de dichas áreas no estén comparativamente discriminados, se permite a las Comunidades Autónomas que, en caso necesario, puedan ponderar los ingresos familiares de estas personas para equiparar su situación residencial a la del resto de unidades familiares.

Los distintos ATPMS están integrados por los siguientes municipios:

GRUPO A:

1. Comunidad Autónoma de las Illes Balears:

– Alaior

– Alcúdia

– Andratx

– Artà

– Banyalbufar

– Búger

– Bunyola

– Calvià

– Campos

– Capdepera

– Ciutadella

– Deià

– Eivissa

– Es Castell

– Escorca

– Es Migjorn

– Esporles

– Estellencs

– Formentera

– Fornalutx

– Inca

– Llubí

– Llucmajor

– Maó

– Marratxí

– Montuïri

– Palma

– Pollença

– Puigpunyent

– Sa Pobla

– Santa Eulàlia

– Santa Margalida

– Sant Antoni

– Santanyí

– Sant Llorenç

– Sant Lluís

– Selva

– Ses Salines

– Sant Josep

– Sóller

– Son Servera

– Valldemossa

2. Comunidad Autónoma de Cataluña:

– Alella

– Arenys de Mar

– Arenys de Munt

– Argentona

– Badalona

– Badia del Vallès

– Barberà del Vallès

– Barcelona

– Cabrera de Mar

– Cabrils

– Caldes d’Estrac

– Caldes de Montbui

– Castellar del Vallès

– Castelldefels

– Cerdanyola del Vallès

– Cornellà de Llobregat

– Dosrius

– Esplugues de L- Lobregat

– Gavà

– Girona

– Granollers

– L’Hospitalet de Llobregat

– La Llagosta

– Martorelles

– El Masnou

– Matadepera

– Mataró

– Molins de Rei

– Mollet del Vallès

– Montcada i Reixac

– Montgat

– Montmeló

– Montornès del Vallès

– Òrrius

– Pallejà

– El Papiol

– Parets del Vallès

– Polinyà

– El Prat de Llobregat

– Premià de Dalt

– Premià de Mar

– Ripollet

– La Roca del Vallès

– Rubí

– Sabadell

– Sant Adrià de Besòs

– Sant Andreu de la Barca

– Sant Andreu de Llavaneres

– Sant Boi de Llobregat

– Sant Cugat del Vallès

– Sant Feliu de Llobregat

– Sant Fost de Campsentelles

– Sant Joan Despí

– Sant Just Desvern

– Sant Pere de Ribes

– Sant Quirze del Vallès

– Sant Vicenç de Montalt

– Santa Coloma de Cervelló

– Santa Coloma de Gramenet

– Santa Maria de Martorelles

– Vilassar de Dalt

– Santa Perpètua de Mogoda

– Vilassar de Mar

– Sentmenat

– Sitges

– Tarragona

– Teià

– Terrassa

– Tiana

– Vallromanes

– Viladecans

– Vilanova del Vallès

– Vilanova i la Geltrú

3. Comunidad de Madrid:

– Alcobendas

– Las Rozas de Madrid

– Madrid

– Majadahonda

– Pozuelo de Alarcón

– San Sebastián de los Reyes

4. Comunidad Valenciana:

– Alicante

– Castellón

– Valencia

GRUPO B:

1. Comunidad Autónoma de Aragón:

– Aísa

– Canfranc

– Chía

– Benasque

– Hoz de Jaca

– Jaca

– Panticosa

– Sallent de Gallego

– San Juan de Plan

– Sesué

– Santa Cruz de las Seros

– Vilanova

– Zaragoza

2. Comunidad Autónoma del Principado de Asturias:

– Avilés

– Gijón

– Llanera

– Oviedo

– Siero

3. Comunidad Autónoma de las Illes Balears:

– Alaró

– Algaida

– Binissalem

– Campanet

– Costitx

– Consell

– Es Mercadal

– Felanitx

– Ferreries

– Lloret

– Lloseta

– Manacor

– Mancor

– Maria de la Salut

– Muro

– Porreres

– Santa Maria

– Sant Joan Labritja

– Sencelles

– Sineu

4. Comunidad de Castilla- La Mancha:

– Guadalajara

5. Comunidad de Castilla y León:

– Burgos

– Salamanca

– Segovia

– Valladolid

6. Ciudad Autónoma de Ceuta:

– Ceuta

7. Comunidad Autónoma de Cataluña:

– Abrera

– Albatàrrec

– Alcarràs

– Alcoletge

– Almacelles

– Alp

– Alpicat

– Altafulla

– L’Ametlla del Vallès

– L’Ampolla

– Amposta

– Balaguer

– Banyoles

– Begues

– Begur

– Bell- Lloc d’Urgell

– Bellpuig

– Bellver de Cerdanya

– Berga

– La Bisbal d’Empordà

– Blanes

– Les Borges Blanques

– Cadaqués

– Calafell

– Calella

– Calonge

– Cambrils

– Canet de Mar

– Canovelles

– Cardedeu

– Cassà de la Selva

– Castellbisbal

– Castelló d’Empúries

– Castell- Platja d’Aro

– Castellví de Rosanes

– Celrà

– Cervelló

– Cervera

– Corbera de Llobregat

– Creixell

– Cubelles

– Cunit

– L’Escala

– Esparreguera

– Falset

– Figueres

– Fornells de la Selva

– Les Franqueses del Vallès

– Gandesa

– La Garriga

– Gelida

– Igualada

– Llançà

– Lleida

– Lliçà d’Amunt

– Lliçà de Vall

– Llinars del Vallès

– Lloret de Mar

– Malgrat de Mar

– Manlleu

– Manresa

– Martorell

– Mollerussa

– Montblanc

– Mont- Roig del Camp

– Móra d’Ebre

– Naut Aran

– Navarcles

– Olesa de Montserrat

– Olot

– Palafolls

– Palafrugell

– Palamós

– Palau Solità i Plegamans

– Els Pallaresos

– Pals

– Piera

– Pineda de Mar

– La Pobla de Montornès

– El Pont de Suert

– El Port de la Selva

– Puigcerdà

– Quart

– Reus

– La Riera de Gaià

– Ripoll

– Roda de Barà

– Roses

– Sallent

– Salou

– Salt

– Sant Cebrià de Vallalta

– Sant Celoni

– Sant Climent de Llobregat

– Sant Esteve Sesrovires

– Sant Feliu de Guíxols

– Sant Fruitós de Bages

– Sant Gregori

– Sant Iscle de Vallalta

– Sant Llorenç d’Hortons

– Sant Pol de Mar

– Sant Sadurní d’Anoia

– Sant Vicenç dels Horts

– Santa Coloma de Farners

– Santa Cristina d’Aro

– Santa Eulàlia de Ronçana

– Santa Margarida de Montbui

– Santa Margarida i els Monjos

– Santa Susanna

– Santpedor

– Sarrià de Ter

– La Seu d’Urgell

– Solsona

– Sort

– Tàrrega

– Tordera

– Torelló

– Torredembarra

– Torrefarrera

– Torrelles de Llobregat

– Torre- Serona

– Torroella de Montgrí

– Tortosa

– Tossa de Mar

– Tremp

– Ullastrell

– Vacarisses

– Vallgorguina

– Vallirana

– Valls

– El Vendrell

– Vic

– Vielha e Mijaran

– Vilablareix

– Viladecavalls

– Vilafant

– Vilafranca del Penedès

– Vilalba Sasserra

– Vila- Seca

8. Comunidad de Madrid:

– Ajalvir

– Alcalá de Henares

– Alcorcón

– Algete

– Aranjuez

– Arganda del Rey

– Arroyomolinos

– Boadilla del Monte

– Brunete

– Ciempozuelos

– Cobeña

– Collado Villalba

– Colmenar Viejo

– Colmenarejo

– Coslada

– El Escorial

– Fuenlabrada

– Fuente El Saz de Jarama

– Galapagar

– Getafe

– Humanes de Madrid

– Leganés

– Mejorada del Campo

– Moraleja de Enmedio

– Móstoles

– Navalcarnero

– Paracuellos del Jarama

– Parla

– Pinto

– Rivas- Vaciamadrid

– San Fernando de Henares

– San Lorenzo de El Escorial

– San Martín de la Vega

– Torrejón de Ardoz

– Torrelodones

– Tres Cantos

– Valdemoro

– Velilla de San Antonio

– Villanueva de la Cañada

– Villanueva del Pardillo

– Villaviciosa de Odón

9. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:

– Cartagena

– Lorca

– Murcia

10. Comunidad Valenciana:

– Alboraia

– Benicassim

– Benidorm

– Burriana

– El Campello

– Elx

– Gandía

– Manises

– Mislata

– Mutxamel

– Paterna

– Picanya

– Quart de Poblet

– San Joan

– San Vicent del Raspeig

– Sagunt

– Sedaví

– Torrent

– Vilareal

– Xirivella

GRUPO C:

1. Comunidad Autónoma de Andalucía:

– Alcalá de Guadaira

– Algeciras

– Alhaurín de la Torre

– Almería

– Antequera

– Arcos de la Frontera

– Benalmádena

– Cádiz

– Camas

– Carmona

– Chiclana de la Frontera

– Córdoba

– Coria del Río

– Dos Hermanas

– El Ejido

– El Puerto de Santa María

– Estepona

– Fuengirola

– Granada

– Huelva

– Jaén

– Jerez de la Frontera

– La Línea de la Concepción

– Linares

– Mairena de Aljarafe

– Málaga

– Marbella

– Mijas

– Motril

– Níjar

– Puerto Real

– Rincón de la Victoria

– Ronda

– Roquetas de Mar

– Rota

– San Fernando

– San Roque

– Sanlúcar de Barrameda

– Sevilla

– Torremolinos

– Vélez- Málaga

2. Comunidad Autónoma de Aragón:

– Biescas

– Borau

– Broto

– Campo

– Castejón de Sos

– Cuarte de Huerva

– Huesca

– Jasa

– La Puebla de Alfidén

– Laspaules

– Laspuña

– Perdiguera

– Puente la Reina

– Sahún

– Seira

– Teruel

– Utebo

– Villanúa

– Villanueva de Gállego

3. Comunidad Autónoma del Principado de Asturias:

– Aller

– Cangas de Onís

– Cangas del Narcea

– Caravia

– Carreño

– Castrillón

– Castropol

– Coaña

– Colunga

– Corvera

– Cudillero

– El Franco

– Gozón

– Grado

– Langreo

– Laviana

– Lena

– Llanes

– Mieres

– Morcín

– Muros de Nalón

– Nava

– Navia

– Noreña

– Parres

– Piloña

– Pravia

– Ribadedeva

– Ribadesella

– Ribera de Arriba

– Sariego

– San Martín del Rey Aurelio

– Soto del Barco

– Tapia de Casariego

– Tineo

– Valdés

– Vegadeo

– Villaviciosa

4. Comunidad Autónoma de las Illes Balears:

– Ariany

– Petra

– Santa Eugènia

– Sant Joan

– Villafranca

5. Comunidad Autónoma de Canarias:

– Adeje

– Arona

– Arrecife

– Granadilla de Abona

– Las Palmas de Gran Canaria

– Mogán

– Puerto del Rosario

– San Cristóbal de La Laguna

– San Bartolomé de Tirajana

– Santa Cruz de Tenerife

– Telde

6. Comunidad Autónoma de Cantabria:

– Alfoz de Lloredo

– Ampuero

– Argoños

– Arnuero

– Bárcena de Cicero

– Bareyo

– Camargo

– Castro Urdiales

– Colindres

– Comillas

– El Astillero

– Escalante

– Guriezo

– Laredo

– Liendo

– Limpias

– Marina de Cudeyo

– Medio Cudeyo

– Meruelo

– Miengo

– Noja

– Piélagos

– Polanco

– Ribamontán al Mar

– Ribamontán al Monte

– Ruiloba

– San Vicente de la Barquera

– Santa Cruz de Bezana

– Santander

– Santillana del Mar

– Santoña

– Suances

– Torrelavega

– Val de San Vicente

– Valdáliga

– Villaescusa

– Voto

7. Comunidad de Castilla- La Mancha:

– Albacete

– Ciudad Real

– Cuenca

– Toledo

– Azuqueca de Henares

– Illescas

– Talavera de la Reina

8. Comunidad de Castilla y León:

– Ávila

– León

– Miranda de Ebro

– Palencia

– San Andrés de Rabanedo

9. Comunidad Autónoma de Cataluña:

– Àger

– Agramunt

– Agullana

– Aiguafreda

– Aiguamúrcia

– Aiguaviva

– Aitona

– Els Alamús

– Albanyà

– Albesa

– L’Albi

– Albinyana

– L’Albiol

– Albons

– Alcanar

– Alcover

– L’Aldea

– Aldover

– L’Aleixar

– Alfara de Carles

– Alfarràs

– Alforja

– Algerri

– Alguaire

– Alins

– Alió

– Almatret

– Almenar

– Almoster

– Alpens

– Alt Àneu

– Amer

– L’Ametlla de Mar

– Anglès

– Anglesola

– Arbeca

– L’Arboç

– Arbúcies

– Argelaguer

– L’Armentera

– Arnes

– Artés

– Artesa de Lleida

– Artesa de Segre

– Ascó

– Avià

– Avinyó

– Avinyonet de Puigventós

– Avinyonet del Penedès

– Bagà

– Baix Pallars

– Balenyà

– Balsareny

– Banyeres del Penedès

– Barbens

– Barberà de la Conca

– Bàscara

– Batea

– Belianes

– Bellcaire d’Empordà

– Bellcaire d’Urgell

– Bellmunt d’Urgell

– Bellvei

– Bellvís

– Benavent de Segrià

– Benifallet

– Benissanet

– Besalú

– Bescanó

– Bigues i Riells

– La Bisbal del Penedès

– Blancafort

– Boadella i les Escaules

– Bolvir

– Bonastre

– Es Bòrdes

– Bordils

– Les Borges del Camp

– Borrassà

– Borredà

– Bossòst

– Botarell

– Bràfim

– Breda

– El Bruc

– El Brull

– Brunyola

– Cabanes

– Les Cabanyes

– Cabra del Camp

– Cabrera d’Anoia

– Calaf

– Calders

– Caldes de Malavella

– Calldetenes

– Callús

– Camarasa

– Camarles

– Camós

– Campdevànol

– Campelles

– Campins

– Campllong

– Camprodon

– Canejan

– Canet d’Adri

– Cànoves i Samalús

– Cantallops

– Canyelles

– Capafonts

– Capellades

– Capmany

– Cardona

– Carme

– Casserres

– Castellar de N’Hug

– Castellbell i el Vilar

– Castellcir

– Castelldans

– Castellet i la Gornal

– Castellfollit de la Roca

– Castellfollit del Boix

– Castellgalí

– Castellnou de Bages

– Castellnou de Seana

– Castelló de Farfanya

– Castellolí

– Castellserà

– Castellterçol

– Castellvell del Camp

– Castellví de la Marca

– El Catllar

– La Cellera de Ter

– Centelles

– Cercs

– Cervià de les Garrigues

– Cervià de Ter

– Cistella

– Colera

– Coll de Nargó

– Collbató

– Collsuspina

– La Coma i la Pedra

– Constantí

– Copons

– Corbera d’Ebre

– Corbins

– Corçà

– Cornellà del Terri

– Cornudella de Montsant

– Cruïlles

– Monells i Sant Sadurní de l’Heure

– Cubells

– Darnius

– Das

– Deltebre

– Duesaigües

– Espinelves

– L’Espluga de Francolí

– Espolla

– Espot

– L’Estany

– Esterri d’Àneu

– Esterri de Cardós

– El Far d’Empordà

– La Fatarella

– Figaró- Montmany

– Fígols i Alinyà

– La Figuera

– Figuerola del Camp

– Flaçà

– Flix

– Fogars de la Selva

– Fogars de Montclús

– Folgueroles

– Fondarella

– Fonollosa

– Fontanals de Cerdanya

– Fontanilles

– Fontcoberta

– Font- Rubí

– Foradada

– Forallac

– Fortià

– La Fuliola

– La Galera

– Gallifa

– Garcia

– Garrigàs

– Garriguella

– Ger

– Gimenells i Pla de la Font

– Ginestar

– Gironella

– Golmés

– Gósol

– La Granada

– La Granadella

– Granera

– Gualba

– Gualta

– Guardiola de Berguedà

– Els Guiamets

– Guils de Cerdanya

– La Guingueta d’Aneu

– Guissona

– Gurb

– Horta de Sant Joan

– Els Hostalets de Pierola

– Hostalric

– Isona i Conca Dellà

– Isòvol

– Ivars d’Urgell

– Jafre

– La Jonquera

– Jorba

– Juneda

– Les

– Linyola

– La Llacuna

– Lladó

– Llagostera

– Llambilles

– Llanars

– Llavorsí

– Llers

– Lles de Cerdanya

– Llívia

– Llorenç del Penedès

– Maçanet de Cabrenys

– Maçanet de la Selva

– Maià de Montcal

– Maials

– Malla

– Mas de Barberans

– Masdenverge

– Les Masies de Roda

– Les Masies de Voltregà

– Masllorenç

– Maspujols

– Masquefa

– Massalcoreig

– Massanes

– Mediona

– Menàrguens

– Meranges

– Miralcamp

– Moià

– Molló

– Monistrol de Calders

– Monistrol de Montserrat

– Montagut i Oix

– Montbrió del Camp

– Montellà i Martinet

– Montesquiu

– Montferrer i Castellbó

– Montferri

– Montgai

– Montmajor

– El Montmell

– Montoliu de Lleida

– Mont- Ras

– Montseny

– Móra la Nova

– El Morell

– Muntanyola

– Mura

– Navàs

– Navata

– La Nou de Gaià

– Nulles

– Òdena

– Ogassa

– Olèrdola

– Olesa de Bonesvalls

– Oliana

– Olius

– Olivella

– Olost

– Olvan

– Ordis

– Organyà

– Orís

– Os de Balaguer

– Osor

– Pacs del Penedès

– El Palau d’Anglesola

– Palau- Sator

– Palau- Saverdera

– La Palma de Cervelló

– Palol de Revardit

– Pardines

– Parlavà

– Pau

– Pedret i Marzà

– La Pera

– Perafita

– Perafort

– Peralada

– Peramola

– El Perelló

– Les Piles

– El Pinell de Brai

– Pira

– El Pla de Santa Maria

– El Pla del Penedès

– Les Planes d’Hostoles

– Planoles

– El Poal

– La Pobla de Claramunt

– La Pobla de Lillet

– La Pobla de Mafumet

– La Pobla de Segur

– El Pont d’Armentera

– Pont de Molins

– El Pont de Vilomara i Rocafort

– Pontons

– Ponts

– Porqueres

– Portbou

– La Portella

– Prades

– Pratdip

– Prats de Lluçanès

– Els Prats de Rei

– Prats i Sansor

– Preixana

– Les Preses

– Prullans

– Puigdàlber

– Puigpelat

– Puig- Reig

– Puigverd de Lleida

– Pujalt

– Queralbs

– Querol

– Rajadell

– Rasquera

– Regencós

– Rellinars

– Renau

– Rialp

– La Riba

– Riba- Roja d’Ebre

– Ribera d’Ondara

– Ribera d’Urgellet

– Ribes de Freser

– Riells i Viabrea

– Riu de Cerdanya

– Riudarenes

– Riudaura

– Riudecanyes

– Riudecols

– Riudellots de la Selva

– Riudoms

– Riumors

– Roda de Ter

– Rodonyà

– Roquetes

– Rosselló

– El Rourell

– Rupit i Pruit

– Salàs de Pallars

– Saldes

– Salomó

– Sant Aniol de Finestres

– Sant Antoni de Vilamajor

– Sant Bartomeu del Grau

– Sant Boi de Lluçanès

– Sant Carles de la Ràpita

– Sant Climent Sescebes

– Sant Cugat Sesgarrigues

– Sant Esteve de Palautordera

– Sant Feliu de Buixalleu

– Sant Feliu de Codines

– Sant Feliu de Pallerols

– Sant Feliu Sasserra

– Sant Guim de Freixenet

– Sant Hilari Sacalm

– Sant Hipòlit de Voltregà

– Sant Jaume de Llierca

– Sant Jaume dels Domenys

– Sant Jaume d’Enveja

– Sant Joan de les Abadesses

– Sant Joan de Mollet

– Sant Joan de Vilatorrada

– Sant Joan les Fonts

– Sant Jordi Desvalls

– Sant Julià de Cerdanyola

– Sant Julià de Ramis

– Sant Julià de Vilatorta

– Sant Julià del Llor i Bonmatí

– Sant Llorenç de la Muga

– Sant Llorenç de Morunys

– Sant Llorenç Savall

– Sant Martí de Centelles

– Sant Martí de Llémena

– Sant Martí de Tous

– Sant Martí Sarroca

– Sant Martí Sesgueioles

– Sant Mateu de Bages

– Sant Miquel de Fluvià

– Sant Mori

– Sant Pau de Segúries

– Sant Pere de Riudebitlles

– Sant Pere de Torelló

– Sant Pere de Vilamajor

– Sant Pere Pescador

– Sant Quintí de Mediona

– Sant Quirze de Besora

– Sant Quirze Safaja

– Sant Salvador de Guardiola

– Súria

– Sant Vicenç de Castellet

– Sant Vicenç de Torelló

– Santa Bàrbara

– Santa Coloma de Queralt

– Santa Eugènia de Berga

– Santa Eulàlia de Riuprimer

– Tavertet

– Santa Fe del Penedès

– Santa Llogaia d’Àlguema

– Santa Maria de Corcó

– Santa Maria de Palautordera

– Tivenys

– Santa Maria d’Oló

– Santa Oliva

– Santa Pau

– Sarral

– Sarroca de Bellera

– Saus, Camallera i Llampaies

– La Torre de Claramunt

– Savallà del Comtat

– La Secuita

– La Selva de Mar

– La Selva del Camp

– La Sénia

– Senterada

– La Sentiu de Sió

– Serinyà

– Seròs

– Setcases

– Seva

– Sidamon

– Sils

– Solivella

– Soriguera

– Soses

– Subirats

– Sudanell

– Sunyer

– Tagamanent

– Talamanca

– Talarn

– La Tallada d’Empordà

– Taradell

– Térmens

– Terrades

– Tiurana

– Tivissa

– Tona

– Torà

– Tornabous

– La Torre de Cabdella

– Torrefeta i Florejacs

– Torregrossa

– Torrelameu

– Torrelavit

– Torrelles de Foix

– Torrent

– Torres de Segre

– Torroella de Fluvià

– Tortellà

– Ullà

– Ulldecona

– Ulldemolins

– Urús

– La Vall de Bianya

– La Vall de Boí

– Vall de Cardós

– La Vall d’en Bas

– Vallbona d’Anoia

– Vallcebre

– Vallfogona de Balaguer

– Vall- Llobrega

– Vallmoll

– Les Valls d’Aguilar

– Les Valls del Valira

– Vandellòs i l’Hospitalet del’Infant

– Vilobí del Penedès

– Ventalló

– Verdú

– Verges

– Vespella de Gaià

– Vidrà

– Vidreres

– Vilabertran

– Vilada

– Viladamat

– Vilademuls

– Viladrau

– Vilagrassa

– Vilajuïga

– Vilaller

– Vilallonga de Ter

– Vilallonga del Camp

– Vilamacolum

– Vilamalla

– Vilamaniscle

– Vilamòs

– Vilanant

– Vilanova de Bellpuig

– Vilanova de la Barca

– Vilanova de Meià

– Vilanova de Sau

– Vilanova de Segrià

– Vilanova del Camí

– Vilanova d’Escornalbou

– Vilaplana

– Vila- Rodona

– Vila- Sacra

– Vila- Sana

– Vilaür

– Vilaverd

– Vilobí d’Onyar

– Vilopriu

– Vimbodí i Poblet

– Vinaixa

– Vinebre

– Vinyols i els Arcs

– Xerta

10. Comunidad Autónoma de Galicia:

– A Coruña

– Ourense

– Pontevedra

– Santiago de Compostela

– Vigo

11. Comunidad de Madrid:

– Alpedrete

– Camarma de Esteruelas

– Collado Mediano

– Daganzo

– El Molar

– Griñón

– Hoyo de Manzanares

– Loeches

– Meco

– Moralzarzal

– San Agustín de Guadalix

– Torrejón de la Calzada

– Valdetorres del Jarama

12. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:

– Alcantarilla

– Molina de Segura

13. Comunidad Autónoma de La Rioja:

– Calahorra

– Lardero

– Logroño

– Villamediana de Iregua

14. Comunidad Valenciana:

– Alaquàs

– Albal

– Albalat dels Sorells

– Albuixech

– Alcàcer

– Alcoi

– Aldaia

– Alfafar

– Alfara del Patriarca

– Algemesí

– Almàssera

– Almazora

– Almoradí

– Altea

– Alquerias Niño Perdido

– Alzira

– Aspe

– Benaguasil

– Benetússer

– Benicarló

– Beniparell

– Bonrepòs i Miralbell

– Bétera

– Borriol

– Burjassot

– Calp

– Carcaixent

– Castalla

– Catarroja

– Crevillent

– Cullera

– Dénia

– El Puig

– Elda

– Emperador

– Godella

– Guardamar del Segura

– Ibi

– Jávea

– La Vall d´Uixó

– La Pobla de Vallbona

– L´Eliana

– Lliria

– Nules

– Lloc Nou de la Corona

– Massalfassar

– Massamagrell

– Massanassa

– Meliana

– Moncada

– Moncofa

– Monforte del Cid

– Museros

– Novelda

– Oliva

– Onda

– Onil

– Ontinyent

– Orihuela

– Paiporta

– Petrer

– Picassent

– Pobla de Farnals

– Puzol

– Rafelbunyol

– Requena

– Riba- Roja del Túria

– Rocafort

– San Antonio de Benagéber

– Santa Pola

– Segorbe

– Silla

– Sueca

– Tavernes Blanques

– Tavernes de la Valldigna

– Tavernes Foios

– Torrevieja

– Utiel

– Villajoiosa

– Villena

– Vinalesa

– Vinaròs

– Xàtiva

15. Ciudad Autónoma de Melilla:

– Melilla

Cálculo de ingresos

Para calcular tus ingresos familiares deberás partir de la suma de las cuantías de la base imponible general y del ahorro correspondiente a la última Declaración/es de la Renta de cada miembro de la unidad familiar, cuyo plazo de presentación haya finalizado en el momento de solicitud de la ayuda o de adjudicación de la vivienda.

El plazo de presentación de las declaraciones finaliza el 30 de junio de cada año, por tanto, si, por ejemplo, se solicita una ayuda entre el 1 de diciembre de 2010 y el 30 de junio de 2011 se tendrá en cuenta la declaración de la Renta de 2009 (presentada en 2010), y si se solicita entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de junio de 2012, se tendrá en cuenta la Declaración de la Renta de 2010 (presentada en 2011).

Si el solicitante no hubiera presentado declaración, por no estar obligado a ello, las Comunidades Autónomas podrán solicitar otras informaciones, incluyendo una declaración jurada de ingresos del solicitante, que les permitan evaluar los ingresos familiares.

La cuantía resultante se convertirá en número de veces el IPREM en vigor durante el periodo al que se refieran los ingresos evaluados. El número de veces del IPREM resultante podrá ser de ingresos ponderados o corregido mediante la aplicación, por parte de las Comunidades Autónomas, de un coeficiente multiplicador único, comprendido entre 0,70 y 1, en función de:

1. El número de miembros de la unidad familiar, en especial, si se trata de familias numerosas, familias monoparentales con hijos o personas dependientes o con discapacidad oficialmente reconocida o las familias que las tengan a su cargo.

2. La ubicación de la vivienda en un Ámbito Territorial de Precio Máximo Superior.

3. Otros factores determinados por las Comunidades autónomas.

Por tanto, la fórmula para calcular los ingresos familiares será:

Ingresos familiares = (Base imponible / IPREM) x Coeficiente reductor CCAA

