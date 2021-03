Vivienda

Alquileres

Cómo ceder una vivienda al Gobierno de Aragón y ganar 400 euros al mes

¿Tienes una vivienda en propiedad en Aragón que no usas? Si la respuesta es sí, en este artículo te contamos cómo puedes sacarle un rendimiento económico sin tener que hacer nada. ¿Cómo? Muy sencillo, tan sólo tienes que ceder tu vivienda de forma temporal, durante un mínimo cinco años, al Gobierno de Aragón para que la incluya en el programa Red de Bolsas de Viviendas de alquiler social. A través de este acuerdo de cesión te aseguras recibir un máximo de 400 euros al mes de renta por la vivienda durante los cinco años.

Requisitos de los propietarios que ceden las viviendas

Para poder ceder una vivienda a la Red de Bolsas de Viviendas para el alquiler social de Aragón, como único requisito los propietarios deben acreditar un título jurídico que les autorice a ceder la vivienda.

Renta máxima

La renta máxima a percibir por la persona que cede la vivienda es de 4 euros el metro cuadrado de superficie útil, siendo el límite máximo mensual de 400 euros por vivienda. Aunque esta es la cantidad máxima fijada de forma general, se pueden establecer límites inferiores a percibir en función de la localidad, tamaño y condiciones de la vivienda. En todos los casos la Administración garantiza a la persona que cede la vivienda la percepción de la renta establecida una vez celebrado el contrato de arrendamiento.

Solicitud para ceder una vivienda

El proceso de solicitud para ceder una vivienda a la Red de Bolsas de Vivienda en Aragón puede hacerse de forma presencial o por Internet. Pero antes de iniciar el trámite por cualquiera de las dos vías es necesario que descarguéis y rellenéis el modelo de solicitud a través de este enlace.

En este modelo de solicitud hay que rellenar los datos personales del propietario de la vivienda, completar la información relativa a la ubicación de la vivienda, lo datos del inmueble y de la cesión de la misma así como el plazo durante el que quieres ceder la vivienda y toda la información relativa a la titularidad de la vivienda. También hay que descargarse y rellenar el documento complementario que os dejamos en este enlace.

Si quieres tramitar el proceso online, puedes hacerlo desde este enlace. Para hacer la solicitud por Internet debes tener certificado digital. Si no tienes identificación digital, puedes hacer todo el proceso por Internet menos el ultimo paso que es la firma de documentos. En este caso, para completar la solicitud, debes acudir de forma presencial a las oficinas de Información y Registro de lunes a viernes a 09:00 a 14:00 horas para proceder a la firma a los documentos.

Aunque si lo prefieres, puedes hacer todo el procedimiento de forma presencial acudiendo a las Oficinas de Información y Registro de tu provincia.

El plazo está abierto y la resolución se produce en torno a seis meses. La persona que cede la vivienda debe indicar en el proceso de solicitud si acepta que en el inmueble se realicen obras o instalaciones de mejora además de especificar si quiere ceder la vivienda si gratis o a cambio de una renta.

Documentación

Los documentos que hay que aportar para ceder las viviendas son:

Los modelos de solicitud que te hemos dejado en el apartado anterior. Escritura o nota simple del registro de la propiedad par realizar la cesión de la vivienda Justificante de que la persona que cede la vivienda cumple los requisitos Otros documentos que pueden ayudar a facilitar los trámites como los planos de situación, planos de planta, fotos del estado de la vivienda y detalles del equipamiento doméstico.

Cómo tienen que ser las viviendas

Para que una vivienda sea incluida en la Red debe cumplir como mínimo, los siguientes requisitos:

Tener localización en la Comunidad Autónoma de Aragón en aquellos municipios donde exista una demanda de la vivienda de alquiler social. Debe cumplir los requisitos mínimos de habitabilidad que estén vigentes en el momento de la cesión de la vivienda. Debe tener un equipamiento doméstico mínimo que permita a los nuevos inquilinos realizar funciones básicas de habitabilidad así como contar con suministros básicos de agua y energía. No pueden estar arrendadas, ocupadas ni sometidas a algún tipo de limitación que impida su cesión.

Para poder certificar el cumplimiento de estos requisitos las viviendas serán objeto de una serie de comprobaciones por parte del servicio técnico de la Dirección General competente en materia de vivienda.

Comprobación de los requisitos de la vivienda

Los encargados de supervisar y comprobar que la vivienda se ajusta a los requisitos que hemos detallado en el apartado anterior son los servicios técnicos de la Dirección General. Estas personas son las encargadas de informar del estado de la vivienda y del control del cumplimiento de los requisitos a través de las inspecciones que realizan en la vivienda.

Para ello elaboran un informe con las características de la vivienda en función de su superficie, distribución y accesibilidad para su posterior asignación. Además, se realiza una descripción detallada del estado inicial de conservación de la vivienda que debe contar con la aceptación del propietario. Esto se hace así para tener garantías por escrito en un futuro en caso de que haya que reparar desperfectos.

Cómo se incluye una vivienda en la Red de Bolsas de Vivienda

El procedimiento para incluir una vivienda de un particular a la Red de Bolsas de vivienda se puede hacer de dos formas según las preferencias del propietario:

Ceder la vivienda y recibir una renta a cambio. Ceder la vivienda de forma gratuita.

Una vez que rellenamos los modelos y seguimos los pasos detallados para tramitar la solicitud en las Subdirecciones Provinciales de Vivienda de forma online o presencial, este organismo procede a estudiar la inclusión de la vivienda a la Red de Bolsas de Viviendas. En esta fase se procede a realizar las comprobaciones del inmueble para asegurarse de que cumple todos los requisitos fijados por ley y si se cumplen, las Subdirecciones elevan a las Direcciones Generales en materia de vivienda la propuesta de inclusión del inmueble. En esta propuesta se incluye la estimación de la renta a la que se va a arrendar.

Si la persona que cede la vivienda es una persona física, el periodo mínimo de cesión de la vivienda será de cinco años, mientras que si la cesión se realiza por parte de una persona jurídica la cesión debe ser como mínimo, de 7 años. En todos los casos, la persona que va a ceder la vivienda puede solicitar su exclusión de la Red en cualquier momento anterior a la formación del contrato o una vez finalice el mismo. El proceso de exclusión de la vivienda tardará 15 días como máximo.

Una vez se eleva la solicitud a la Dirección General y se comprueba el cumplimiento de todos los requisitos, este organismo tiene un plazo de 6 meses para aceptar o rechazar la incorporación de la vivienda al programa. En caso de que se produzca silencio administrativo, se entiende que la solicitud ha sido rechazada.

Garantías

A través del acuerdo de cesión de las viviendas la Administración de Aragón garantiza a las personas que ceden las viviendas el cobro de las rentas de forma mensual, la asistencia jurídica y la reparación de desperfectos causados por el uso de las mismas durante todo el tiempo que se produzca la cesión de la vivienda.

