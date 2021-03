Vivienda

Cómo conseguir una vivienda de alquiler social en Aragón

¿Buscas alquileres baratos en Aragón? Si estás buscando una vivienda social en alguna de las provincias de la Comunidad Autónoma de Aragón debes saber que puedes optar a ellos a través de la Red de Bolsas de Viviendas para el alquiler social. En este artículo te explicamos cómo solicitar estos inmuebles en Zaragoza, Huesca o Teruel, así como los requisitos, documentos a presentar y los plazos de solicitud.

Qué es la Red de Bolsas de Viviendas

La Red de Bolsas de Viviendas para el alquiler social es una iniciativa que tiene como objetivo garantizar la disponibilidad de viviendas para atender las necesidades de personas y unidades de convivencia que han sido desahuciadas así como aquellas que por falta de ingresos no pueden hacer frente al pago del alquiler del mercado libre.

Esta red de bolsas se compone de viviendas que aportan particulares, ya sean personas físicas o jurídicas, así como viviendas de las administraciones públicas, entidades financieras o no lucrativas que colaboren. La gestión de esta bolsa depende directamente de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de Aragón.

Solicitud de viviendas sociales

La solicitud para optar a una de estas viviendas sociales puede hacerse a través de dos vías:

Presencial. Si optas por la vía presencial tienes que solicitar cita previa y acudir en la fecha y hora indicadas a las Oficinas de Información y Registro con toda la documentación rellena y firmada en horario de lunes a viernes a 9:00 a 14:00. Online. Puedes iniciar el trámite de la gestión a través de este enlace, pero antes de iniciar la solicitud debes descargarte y rellenar los formularios que te dejamos a continuación.

Tanto si haces la solicitud vía presencial como online, debes descargarte y rellenar estos dos documentos:

La solicitud online se puede realizar tanto si tienes certificado digital como si no lo tienes. En caso de no disponer de identificación digital puedes hacer todo el proceso online a excepción del último paso que es la firma de los documentos a entregar que lo tendrás que realizar de forma presencia en alguna de las Oficinas de Información y Registro.

Requisitos

Los requisitos para poder optar a una de las viviendas de alquiler social en Aragón son:

Que la persona solicitante o alguno de los miembros de la unidad de convivencia estén empadronados en alguno de los municipios de Aragón. Los ingresos anuales de la persona individual o de la unidad de convivencia no pueden ser superiores a 1,5 veces el IPREM. Este nivel puede variar en función al contexto social o económico. Los solicitantes deben tener necesidad de vivienda y no disponer del uso o disfrute de otra. En cuanto a las unidades de convivencia que estén formada por varias personas, deben tener intención de convivir en el mismo domicilio.

Sólo se va a admitir una solicitud por persona individual o unidad de convivencia. Además, para poder optar a uno de estos inmuebles, los solicitantes deben encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

Afectados de situaciones catastróficas o emergencias Afectados por desahucios Unidades de convivencia donde todos sus miembros estén desempleados y no tengan prestaciones por desempleo Unidades de convivencia en la que haya una persona con discapacidad superior al 33% en situación de dependencia o enfermedad que le incapacite realizar una actividad laboral Familia numerosa Unidad de convivencia en la que haya una persona víctima de violencia de género reconocida por sentencia firme Unidad familiar de convivencia en la que haya un menor de tres años Personas mayores de 65 años sin familiares de primera grado Unidades de convivencia monoparentales con dos hijos a cargo

Sin embargo, cumplir los requisitos no te otorga directamente una vivienda, sino que quedará condicionada a la disponibilidad de las mismas. Se podrán establecer baremos de prioridad cuando se considere necesario en aquellos casos en los que la demanda de viviendas supere a la oferta. En ausencia de baremos el criterio de asignación de viviendas se realizará dando prioridad a los solicitantes de menor renta.

Obligaciones de los solicitantes

Los beneficiarios deben destinar la vivienda a residencia habitual y permanente y abonar la renta así como mantenerla en buenas condiciones Deben comunicar a la dirección general competente las modificaciones de sus circunstancias económicas o sociales adjuntando la documentación que lo acredite. Si deja de ajustarse a los requisitos debe comunicarlo y abandonar la vivienda en un plazo de tres meses.

Pago del alquiler

La renta máxima a pagar por estos alquileres sociales será de máximo 300 euros al mes por vivienda y en ningún caso superará el 40% de los ingresos de los solicitantes.

Hay una parte de viviendas integradas en la Red de Bolsas de Viviendas de alquiler social que tiene cesión gratuita y que se otorga a colectivos no lucrativos para que los den a personas en riesgo de exclusión social.

Documentación

Todos los solicitantes deben presentar la siguiente documentación para poder optar a los alquileres sociales:

Certificado de empadronamiento Acreditación del cumplimiento de todos los requisitos Declaración de que va a destinar la vivienda a residencia habitual y permanente y de que van a abonar la renta y mantener la vivienda en buenas condiciones. Notificar el municipio en el que se necesita la vivienda Declaración responsable de los ingresos Fotocopia de la certificación del centro de trabajo sobre la duración y antigüedad en el puesto Fotocopia de los certificados de altas y bajas de la Seguridad Social Justificante de ingresos trimestrales en el caso de los autónomos. Certificado de la pensión en el caso de los pensionistas.

Cómo son las viviendas

Las viviendas deben cumplir unos requisitos mínimos para poder participar en el programa y destinarse a alquileres sociales:

Debe estar ubicada en territorio aragonés en los municipios donde exista demanda de vivienda en alquiler social. Deben ajustarse a los criterios de habitabilidad vigentes en el momento de formular la solicitud de inclusión de la vivienda a la Red de Bolsas de Vivienda. Tener un equipamiento doméstico para realizar las funciones básicas de habitabilidad como los suministros de agua y energía. No estar arrendadas ni ocupadas.

