Cómo conseguir una vivienda de alquiler asequible en Zaragoza

Si vives en Zaragoza y buscas un alquiler asequible, te explicamos cómo conseguirlo a través del programa Alquila Zaragoza (ALZA). Una iniciativa del Ayuntamiento de la localidad que ofrece viviendas en alquiler un 20% más baratas que el valor de la tasación del mercado.

A continuación te explicamos cómo participar en el programa, los requisitos que hay que cumplir y los plazos para solicitar estas viviendas asequibles en Zaragoza.

Alquila Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza lanza esta iniciativa con el objetivo de fomentar el alquiler en la localidad para dar uso a las viviendas vacías y ofrecer una vivienda de alquiler a precios más baratos a aquellas personas que lo necesiten y cumplan una serie de requisitos.

Plazos de solicitud

Todas las personas interesadas en conseguir una vivienda de alquiler asequible a través del programa ALZA pueden hacerlo desde el 30 de junio de 2021.

Requisitos

Para poder participar en el programa y conseguir una vivienda de alquiler asequible en Zaragoza, todos los solicitantes deben ajustarse a los siguientes requisitos:

Estar empadronado en la ciudad No tener vivienda en propiedad y tener necesidad de vivienda Los ingresos mínimos deben ser como mínimo de 1,25 veces el IPREM y máximo 3,8 veces el IPREM. Deben estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social Superar el estudio de solvencia que garantice el pago de la renta No haber incumplido obligaciones anteriores con Zaragoza Vivienda

Cuantía del alquiler

Los precios de los alquileres de las viviendas que participen en el programa van a ser un 20% más baratas que el valor de la tasación del mercado. Además, en ningún caso el pago de la renta puede suponer más del 30% de los ingresos netos de los inquilinos. En este porcentaje no están incluidos los gastos de comunidad, que corren a cargo de los propietarios.

Por otra parte, existe la posibilidad de conseguir una reducción extra en el precio del alquiler para aquellas familias que tengan ingresos superiores a 1,25 veces el IPREM pero inferiores a 2,5 veces el IPREM.

El programa contempla la posibilidad de facilitar a los jóvenes menores de 35 años el acceso a estas viviendas adelantándoles el pago de la fianza o aplazándola para reducir los costes iniciales de la emancipación.

Cómo participar

Lo primero que deben hacer los interesados es inscribirse en el programa a partir del 30 de junio de 2021. La inscripción tiene que hacerse a través de la plataforma de la web ALZA y los todos los solicitantes deben completar los datos personales y acreditar los ingresos.

Después, la entidad Zaragoza Vivienda va a revisar que los inquilinos que han solicitado la inscripción cumplan los requisitos de acceso. En caso de ajustarse a todos ellos, la entidad procede al su alta definitiva en el programa.

Una vez inscritos, la plataforma va a facilitar a los inquilinos la visualización de las viviendas que sean más acordes al tamaño y nivel de renta de cada solicitante. Si tras ver varias posibilidades, encuentran una que les gusta, la entidad procede a organizar una visita a la vivienda. Por último, la entidad organizadora y los nuevos inquilinos proceden a la firma del contrato.

Obligaciones de los inquilinos

Para poder beneficiarse de este programa de alquiler asequible los inquilinos deben cumplir una serie de obligaciones:

Los inquilinos deben destinar la vivienda alquilada a domicilio habitual y permanente Deben ocupar la vivienda en le plazo de un mes desde la firma del contrato Deben abonar la fianza Abonar la renta y la comunidad en los primeros siete días del mes

Documentación

A través de la web oficial de ALZA todos los interesados pueden descargarse el modelo de contrato para el alquiler de la vivienda. Este documento sólo está disponible a partir del día 30 de junio que es cuando comienza el proceso de inscripción para los inquilinos.

Todas las personas interesadas que tengan alguna duda pueden ponerse en contacto con ALZA a través del teléfono 976 405 888 o enviar un correo a la siguiente dirección alquilazaragoza@zaragozavivienda.es

Ventajas para los inquilinos

Todas las viviendas que participan en el programa van a contar con un seguro de hogar. Además, tienen la posibilidad de contar con un servicio de apoyo social para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fijadas en el contrato. Por otra parte, el programa asesora y ayuda a los inquilinos en la búsqueda de una vivienda según sus necesidades y en las gestiones relacionadas con el contrato.

