Cómo poner en alquiler un piso en Zaragoza a través del programa ALZA

Si tienes un piso vacío que no usas en Zaragoza, puedes ponerlo en alquiler a través del programa Alquila Zaragoza (ALZA) durante cinco años y recibir el pago de una renta todos los meses que la vivienda esté alquilada.

A continuación te explicamos todo lo que debes saber para ceder tu piso y cobrar el alquiler todos los meses que esté alquilada sin tener que hacer nada. Y te explicamos cómo solicitar las ayudas a la rehabilitación de esa vivienda de hasta 6.000 euros si necesita obras de mejora.

Requisitos

Para poder ceder una vivienda al programa ALZA los dueños de la vivienda deben ajustarse a los siguientes requisitos:

Deben ser propietarios de la vivienda o tenerla en usufructo El propietario tiene que estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

Cómo deben ser las viviendas

Además de los requisitos a los que deben ajustarse los propietarios, el programa fija una serie de condiciones que deben cumplir las viviendas:

Deben estar ubicadas en el término municipal de Zaragoza

La vivienda tiene que estar libre de muebles y enseres

Tiene que tener sistema de calefacción y cocina equipada con placa de cocinar, fregadero y campana extractora.

y con placa de cocinar, fregadero y campana extractora. La vivienda tiene que tener un certificado de eficiencia energética y un boletín de la instalación eléctrica acorde de la normativa

Plazos de solicitud

Todas las personas que quieran poner sus viviendas en alquiler a través del programa ALZA pueden hacerlo enviando un correo a alquilazaragoza@zaragozavivienda.es. En el correo hay que incluir el nombre completo, el teléfono de contacto y la dirección de la vivienda que el propietario quiere ceder al programa.

Cuando la entidad reciba el correo, los agentes van a ponerse en contacto al teléfono facilitado para indicar al propietario el proceso a seguir para gestionar la cesión de la vivienda.

Aunque ya es posible enviar el correo con los datos para contactar, la plataforma ALZA para la captación de propietarios va a habilitarse a partir del 31 de mayo de 2021.

Cómo inscribirse

Para poder participar en el programa todos los propietarios de viviendas interesados deben dar los siguientes pasos:

Lo primero que hay que hacer es inscribirse en el programa a través de la plataforma de ALZA desde el día 31 de mayo. En el proceso de inscripción hay que introducir los datos personales y de registro de los solicitantes.

Tras realizar la inscripción, los agentes del programa van a visitar la vivienda para comprobar que cumple todos los requisitos y condiciones del programa y para fijar un valor de tasación. En este momento también va a realizarse un informe de idoneidad y, en caso de necesitarlo, proponer obras de rehabilitación. Si la vivienda necesita mejoras, deben iniciarse justo después de la visita.

Una vez terminadas las obras de acondicionamiento o rehabilitación, el propietario debe facilitar a los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria todos los documentos necesarios para la cesión de la vivienda.

A partir de este punto la entidad Zaragoza Vivienda es la encargada de llevar a cabo el proceso gestión. El propietario debe firmar el contrato de cesión de la vivienda y proceder a la entrega de llaves. Después de este trámite, la vivienda procede a incluirse en la web de ALZA.

Cuando el programa localiza a un inquilino, proceden a firmar el contrato de arrendamiento y el propietario empieza a cobrar la renta mensual.

Documentación

A partir del 31 de mayo todos los propietarios interesados pueden descargarse el modelo de contrato para la cesión de sus viviendas en la web oficial de ALZA.

Además, durante el proceso las entidades colaboradoras pueden solicitar otros documentos que consideren necesarios para llevar a cabo la inscripción y cesión de la vivienda.

Ayudas para rehabilitar

Los propietarios que incluyan las viviendas en el programa tienen la posibilidad de solicitar ayudas económicas específicas para rehabilitar estas viviendas.

Estas ayudas las gestiona Zaragoza Vivienda y pueden llegar a cubrir el 50% del coste total con un límite máximo de 6.000 euros por vivienda.

Por otra parte, existe la posibilidad de que la entidad conceda un préstamo al propietario para realizar obras de acondicionamiento de la vivienda hasta un máximo de 6.000 euros. Esta cantidad la descuentan de la renta del primer año de arrendamiento.

El programa de ayudas a la rehabilitación tiene por objetivo mejorar viviendas que tengas deficiencias en las condiciones de conservación, accesibilidad y eficiencia energética.

Si quieres iniciar el trámite por Internet, puedes hacerlo desde la sección específica de ayudas del programa ALZA.

Beneficios para los propietarios

La gran ventaja que van a tener los propietarios que cedan sus viviendas a este programa es que pueden asegurarse el cobro de la renta todos los meses durante el periodo de cesión mientras la vivienda esté alquilada.

El programa ALZA garantiza la devolución de la vivienda en el mismo estado de conservación que la entrega a excepción del desgaste normal del uso de la vivienda.

El propietario no tiene que realizar ninguna gestión del arrendamiento de la vivienda puesto que todos estos trámites corren a cargo del programa. ALZA va a hacerse cargo de la gestión de la fianza, de los cobros del alquiler, del acompañamiento de las gestiones necesarias para cumplir el mantenimiento de la vivienda y hacer un buen uso.

Además, para una mayor facilidad en el trámite, ALZA colabora con los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria que son los encargados de la promoción y comercialización de la vivienda hasta la formalización del contrato de alquiler.

Todas las viviendas que formen parte del programa van a tener un seguro multirriesgo del hogar y otro seguro de impago totalmente gratuitos. El coste de estas dos coberturas las asume el programa ALZA.

Obligaciones de los propietarios

Los propietarios deben cumplir las siguientes obligaciones:

La cesión de la vivienda debe realizarse como mínimo por un periodo de cinco años si el propietario es una persona física y por un mínimo de siete años si el propietario es una persona jurídica. El propietario tiene la obligación de abonar el 5% mensual más el IVA en concepto de gastos de gestión. Debe cumplir todas las cláusulas y puntos redactados en el contrato de gestión.

