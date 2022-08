Vivienda

Hipotecas

Cómo conseguir la copia de las escrituras de una vivienda

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Estás buscando la copia de unas escrituras de vivienda que has perdido? ¿Has revuelto todos los cajones llenos de papeles y documentos y ni, aun así, aparecen? Si ya pagaste en su día el precio de las escrituras de una vivienda, pero no sabes dónde las has puesto, aquí puedes consultar cómo solicitar una copia. La mala noticia es que este es un trámite por el que también hay que pagar, pero si no queda más remedio, solamente tienes que dirigirte ante el notario que las redactó para conseguirla.

Dónde conseguir una copia de las escrituras

La escritura de la compraventa de una vivienda es un documento público firmado ante notario con validez legal que acredita quién es el propietario de un inmueble. Entre los datos principales, muestran los datos del vendedor, del comprador y todos aquellos relativos a la operación. Es un documento imprescindible que hay que presentar ante operaciones de compraventa o procesos judiciales. ¿Pero, qué hacer si has perdido las escrituras de la casa? No hay que preocuparse, todo tiene solución. Si has perdido o no encuentras las escrituras de la vivienda y las necesitas, solamente tienes que acudir al notario que elaboró el documento y solicitar una copia.

¿Es obligatorio que el notario tenga la copia original? Sí. Tras la firma de las escrituras de una vivienda ante notario, el profesional se guarda el documento original y entrega una copia a los dueños del inmueble. Esto se realiza así para evitar posibles manipulaciones o falsificaciones del documento. Por este motivo, la forma más rápida de conseguir una copia de las escrituras es recurrir al notario que las redactó.

Solicitar la copia de las escrituras ante notario

Este es un trámite que tiene que hacerse de manera presencial, en la notaría, y que no puede pedirse por internet a ningún organismo. Por el contrario, la única opción es contactar con el autor del documento, indicarle los datos de la vivienda y de la fecha en la que se redactó y solicitarle que emita una copia.

Una vez localices la notaría y consigas una cita para que te atiendan, puedes solicitar dos tipos de copias de las escrituras, la autorizada y la simple. La primera tiene la misma validez legal que el documento original, mientras que la segunda no. Es un duplicado que puede servir para realizar algunos trámites, pero en otros no servirá.

Precio de la copia de las escrituras

El coste de solicitud de la copia de las escrituras depende de la cantidad de hojas que contenga. De promedio, el coste es de 3 euros por folio.

¿Y si no recuerdo qué notario hizo las escrituras?

Hay otras posibilidades. Para empezar, no es posible solicitar las escrituras a ningún organismo que no sea el notario, por lo que no es posible adquirir una copia de las escrituras si no es por esta vía. Pero hay una opción de saber quién fue el notario que las redactó si no lo recuerdas.

¿Cómo? Puedes solicitar una nota simple al Registro de la Propiedad porque en este documento aparece la notaría que elaboró y firmó las escrituras. Tras este paso previo, solo hay que contactar con la compañía y solicitar el duplicado.

Por otra parte, si lo que necesitas es acreditar que una vivienda es de tu propiedad, solamente necesitas el documento de la nota simple. En este documento aparecen los datos del dueño del inmueble y puede servirte para realizar distintos trámites.

