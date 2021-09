Ocio - Tecnología

Cómo contratar con Movistar móvil, fibra y Fusión

¿Buscas la mejor oferta para contratar Internet, televisión y móvil? En ese caso, en esta guía te explicamos cómo contratar con Movistar móvil, fibra y Fusión. La compañía es uno de los operadores de telefonía e Internet español con más prestigio tanto a nivel nacional como internacional. Cada año su número de clientes crece gracias a la calidad de sus servicios, así como a la variedad de sus ofertas. Esta compañía pone a tu disposición un sinfín de tarifas en cualquiera de sus servicios, así todo aquel que quiera contratar Movistar encontrará su opción perfecta.

Contratar televisión

En los últimos años, la televisión de Movistar ha ido mejorando hasta convertirse en una de las mejores opciones del mercado. Así, te ofrece ficción, cine de estreno, programas propios, fútbol, deportes de todos los tipos etcétera. Además, entre sus ventajas puedes encontrar algunas tales como las siguientes:

– Puedes ver la televisión desde cualquier dispositivo.

– Tienes a tu disposición 350 horas de grabación de tu contenido favorito.

– Dispones de siete días para ver los programas que ya se han emitido si no pudiste hacerlo en directo.

– Hay más de 6.000 títulos de películas y series a tu disposición para ver cuando quieras.

– También puedes descargar el contenido que desees y verlo cuando no tengas conexión.

– Control parental. A través de un PIN pudes bloquear canales y contenidos que no quieres que vean tus hijos

Para contratar el servicio de televisión de Movistar+ es necesario que tengas contratado un mínimo de cobertura de Internet, en concreto, que sea superior a 6 megas para disfrutar de un servicio de calidad. La compañía ofrece tres paquetes para contratar la televisión:

Televisión online. Consiste en disfrutar de los canales a través de Internet, bajo un catálogo de contenidos bajo demanda que siempre está disponible.

Teleivisión por satélite. Es la específica para contratar en aquellos lugares donde las redes de fibra no son de suficiente calidad. De esta forma, la televisión llega a los usuarios por una antena parabólica.

Televisión por fibra.

Por otra parte, en cuanto a sus tarifas, existen muchas y muy variadas en función del tipo de contenido que más veas. Eso sí, en todos los casos será necesario que contrates el pack “Movistar Fusión contigo” para poder disfrutar de su servicio de televisión. Entre otras, podemos destacar las siguientes:

Movistar Fusión INICIA. Este servicio incluye el paquete Familiar, con mñas de 80 canales así como programas y series en exclusiva de la compañía. También se incluye el canal #Vamos con una amplia variedad de oferta deportiva. Tiene un coste de 74 euros al mes. El contrato incluye dos líneas móviles, la primera con llamadas y mensajes ilimitados y hasta 40 gigas. En cuanto al Internet, ofrece hasta 300 megas. El mismo paquete, pero con gigas ilimitados y fibra de hasta un giga tiene un coste de 81 euros al mes y se llama Movistar Fusión Infinito.

Movistar Fusión Selección La Liga. Incluye el paquete Familiar, el canal #Vamos de deportes, el programa #0 de cines y series así como el Canal específico de Movistar LaLiga. El precio es de 105 euros al mes e incluye además dos líneas móviles, la primera con llamadas y mensajes ilimitados así como un bono con gigas sin límtie y fibra simétrica de hasta un giga.

Movistar Fusión Selección Ficción. Este producto incluye el paquete Familiar con 80 canales además de programas y series en exclusiva de Movistar, el programa específico de contenidos deportivos #Vamos así como los paquetes de televisión de Series, Cine y Disney. Este paquete cuesta 115 euros al mes e incluye además dos líneas móvles, la primera con llamadas, mensajes y gigas ilimitados. La fibra de hasta un giga.

Fusión Selección con Champions. Ofrece los partidos de la Champions y la Europa League además del paquete Familiar y las series. Cuenta con dos líneas móviles, la primera con llamadas, mensajes y gigas ilimitados y una fibra simétrica de hasta 1 giga. El precio es de 105 euros al mes.

Fusión Selección Plus con Fútbol ofrece todo el Fútbol, desde los partidos de LaLiga Santander, SmartBank, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y Ligas Internacionales además de otros canales exclusivos. Este paquete incluye dos líneas móviles, la primera con llamadas ilimjitadas, sms y gigas ilimitados y la segunda línea con llamadas a cero céntimos el minuto con hasta 5 gigas. La línea cuenta con una fibra simétrica de hasta 1 giga. Tiene un precio de 120 euros al mes.

Movistar Fusión Total Plus. Es el más completo. Incluye el paquete Familiar, los canales #0 y #Vamos, los contenidos de Disney+, Movistar LaLiga, La Liga de Campeones y Movistar Deportes. Tiene dos líneas móviles, las dos con llamadas mensajes y gigas ilimitados y fibra simétrica de un giga. El precio total es de 175 euros al mes.

En todo caso, si quieres optar por algo más económico, puedes navegar en su página web hasta dar con tu oferta perfecta. Así, en lugar de contratar movistar plus podrás optar por otros paquetes adaptados para ver solo fútbol, series, otros deportes, cine etc. Estas ofertas parten desde los 10€ en el caso de los contenidos exclusivos y desde 65€ en los paquetes. Eso sí, en todos los casos son sin permanencia ni cuota de alta.

Contratar teléfono móvil

Las opciones para contratar el teléfono con Movistar son muy amplias. En total, podemos sumar hasta 9 tarifas diferentes adaptadas al uso que le vayas a dar a tu teléfono móvil. A continuación os hablamos de las más solicitadas:

Contrato infinito con minutos y datos ilimitados y sin permanencia. La oferta mantiene el precio a 19,98 euros al mes, pero al finalizar su precio asciende a 39.95 euros.

Contrato XL con minutos ilimitados y hasta 30 gigas de datos. Su precio es de 18,95 euros en oferta y sin ella asciende a 24,95 euros.

Contrato 2. Con él tendrás 50 minutos a fijos y móviles y 2GB de datos por 15€ al mes.

Por supuesto, existen más tarifas a tu disposición si tus necesidades son otras. Nuestra recomendación es que te pongas en contacto con la compañía para que te ofrezcan una opción hecha a tu medida.

Cómo contratar Movistar

Si ya te has decidido por una opción y quieres contratar Movistar cuanto antes, debes saber que existen distintas formas de hacerlo. Además, en cada una de ellas podrás tener acceso a ofertas diferentes. Así, nuestro consejo es que te informes bien para saber qué puede darte cada una de ellas. Ésta será la clave para tener más servicios por menos dinero.

Online

Puedes contratar Movistar a través de su página web con total comodidad. Además, como decíamos anteriormente, al hacerlo tendrás acceso a ofertas particulares que abaratarán tus servicios al menos durante un tiempo. Para hacerlo, los pasos serán sencillos. Solo tendrás que tener a mano los siguientes datos:

– Servicio exacto que quieres contratar.

– Datos personales del titular.

– Información de las distintas líneas móviles que quieras contratar, si procede.

– Datos bancarios de la cuenta del banco.

– Dirección de envío.

La aplicación web de Movistar te irá guiando para que vayas introduciendo esta información poco a poco. Al finalizar, recibirás un correo electrónico resumiéndote todo lo contratado, así como sus condiciones.

Por teléfono

Durante muchos años lo más habitual fue contratar por teléfono. De hecho, todavía a día de hoy sigue siendo un canal muy frecuentado por sus clientes. Así podrás hablar con un técnico especializado que podrá resolverte todas tus dudas y facilitarte el proceso. Si quieres contratar Movistar por esta vía puedes llamar al 900 500 690 o dejar tus datos en la página web para que te llamen ellos a ti.

En tienda

Por supuesto, si prefieres contratar Movistar a la vieja usanza puedes acudir a cualquiera de sus tiendas. Allí también te explicarán todo lo que necesitas saber sobre sus servicios, características y promociones en vigor. Eso sí, no olvides llevar contigo toda la información y documentos necesarios para poder completar el proceso. Además, si no sabes donde hay una tienda cerca de ti, en su página web podrás consultar toda la información al respecto.

Llegados a este punto solo te queda decidirte por uno u otro servicio y empezar a disfrutarlo. Existen infinidad de opciones, así que estamos convencidos de que encontrarás aquella que mejor se adapte a ti.

Y si tras contratar alguno de los servicios, no te convencen las condiciones o encuentras otra oferta mejor, en esta otra información te explicamos cómo darse de baja de Movistar de cualquier servicio que tengas contratado.

