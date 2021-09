Cómo darse de baja en Movistar

Ocio - Tecnología

Desde hace ya varios años, la marca Telefónica se ha visto obligada a convivir en el mercado con otras grandes operadoras como Vodafone y Orange, así como con algunas otras firmas más discretas que han conseguido hacerse un hueco en el competitivo entramado telefónico nacional. Por ello, si has encontrado una oferta mejor y quieres cambiarte de compañía, en esta información te explicamos cómo puedes darte de baja en Movistar de cualquier servicio que tengas contratado con la compañía.

Pasos para darse de baja

La compañía cuenta con varias opciones sobre las que los consumidores pueden solicitar el cese del servicio: líneas telefónicas, tarifas de datos, paquetes de televisión, plataformas de vídeo bajo demanda e incluso, música por Internet.

Si tu baja de Movistar se centra en las líneas de teléfono móvil, siempre y cuando no se encuentren incluidas en los paquetes Fusión, tan solo tendrás que pinchar sobre la pestaña ‘Baja’ de su página web tras haberte identificado introduciendo tu número de teléfono y tu DNI.

Por el contrario, si lo que buscas es la cancelación de otro servicio, debes llamar al 1004 o enviar un correo electrónico a escribenos@telefonica.com. Lo más recomendable es que dispongas de otro teléfono móvil auxiliar al lado, puesto que recibirás un código de referencia a través de un SMS, necesario para validar todo el proceso.

Si estás pensando en darte de baja en Movistar, quizá te interese conocer las mejores ofertas en fibra óptica de las diferentes compañías.

Dar de baja Movistar Fusión

Si quieres darte de baja de algún paquete de Movistar Fusión, tienes dos opciones:

Si no te importa perder tu número de teléfono actual, solicita directamente la baja llamando al 1004.

Si quieres conservar tu actual número de teléfono, no llames al 1004 y localiza una buena oferta con otro operador. Tras ello, realiza una portabilidad de tus números móviles y fijo. Cuando hayas iniciado el trámite, llama a Movistar para asegurarte de que no existe ningún problema ni ningún asunto pendiente, como permanencia. Procura hacerlo con el suficiente margen de antelación, ya que este proceso se puede alargar hasta una semana.

Dar de baja línea Movistar en tienda

No existe la posibilidad de dar de baja una línea que haya sido contratada con Movistar en una tienda física. Cualquier baja se tramita por escrito y en el 1004 te pueden facilitar la dirección a la cual debes enviar la carta por correo o a través de email.

Baja de un contrato de fibra

Como en el caso anterior, el trámite de baja en la Fibra de Movistar se realiza también en el 1004. Existe la posibilidad de solicitar la baja inmediata en un plazo máximo de 48 horas.

Por otro lado, también puedes ponerte en contacto con un comercial de la compañía para que te informe de tu situación. Para ello, debes aportar tus datos personales, incluyendo nombre, DNI y teléfono.

Modelo carta de baja en Movistar: trámites posteriores

Del mismo modo que ocurre en el resto de compañías telefónicas, a pesar de que todos los pasos para cursar una baja de Movistar se pueden realizar a través de Internet, en algunas ocasiones puede ser necesario el envío de un escrito o carta con los siguientes datos:

Nombre y apellidos del titular de la línea

Número de teléfono que se quiere dar de baja

Motivo del cese

Fotocopia del DNI

Por otro lado, es muy importante que tengas en cuenta que si tienes contrato del servicio Fusión y quieres cancelarlo, es obligatorio que llames al 1004. A partir de ese momento, la operadora dispone de dos días hábiles para efectuar la baja definitiva.

Derechos de la compañía tras baja Movistar

Resulta muy habitual que la operadora se reserve el derecho de aplicar algunas cláusulas concretas como, por ejemplo, el cobro de un recargo si se rompe un contrato con permanencia o el cobro del router y otros dispositivos electrónicos. Además, si has financiado algún producto con Movistar, a pesar de cancelarse la relación contractual, la financiera de la compañía te seguirá cobrando las respectivas cuotas hasta su pago completo.

Devolver el router tras la baja: obligaciones del usuario

En caso de que aún tengas permanencia con Movistar, no se te impondrá una penalización más elevada, sino el cobro de la parte proporcional a los meses que te falten para que el contrato termine definitivamente.

Sin embargo, tienes la obligación de devolver en cualquier tienda Movistar, en un plazo máximo de 15 días tras la suspensión del contrato, los equipos y routers que la marca te haya suministrado para el funcionamiento de cualquiera de sus servicios. En caso de que te retrases y los lleves al establecimiento pasado ese plazo, se te podrá aplicar un recargo que va desde los 10 euros de un teléfono fijo, hasta los casi 230 euros de los decodificadores.

Reclamaciones Movistar

Si buscas formalizar una reclamación a la compañía Movistar, te recomendamos que sigas los siguientes pasos. Ante todo, lo más efectivo es que reclames en su propio servicio de atención al cliente para encontrar una solución rápida a tu problema. Sin embargo, existen también otras alternativas.

Reclamaciones Atención al cliente Movistar

Si optas por esta vía, puedes hacerlo por teléfono, mediante un formulario online que se encuentra disponible en la web de Telefónica Movistar, por correo postal o directamente en sus oficinas comerciales.

Por ejemplo, si tu reclamación tiene que ver con un cobro indebido, necesitarás tener preparada la factura con el importe erróneo, en la que se detalla el número de la factura, la fecha y el importe cobrado.

Además, también deberás aportar tus datos de contacto (lo más recomendable es que reclame el titular de la línea si se trata de una persona física o un apoderado de la empresa en caso de una línea de empresa o autónomos), tu DNI/NIE y nombre completo.

Reclamaciones Servicio de defensa del cliente de Telefónica Movistar

El Servicio de Defensa del Cliente (SDC) del grupo Telefónica comenzó su andadura en el año 2006 con el objetivo de mediar, de forma neutral, en las reclamaciones de los clientes del propio grupo. Incluye a Telefónica España, Telefónica Móviles España y Terra Networks España.

Un particular o una asociación de consumidores puede iniciar una reclamación a través de esta alternativa escribiendo a la siguiente dirección postal o rellenando el formulario web (únicamente disponible para usuarios con certificado digital): Servicio de Defensa del Cliente – Telefónica S.A. – Gran Vía, 28 28013 (Madrid).

Es muy importante que tu carta te identifique por completo y que en su interior se detalle exactamente la compañía afectada de Telefónica, los hechos que motivan tu reclamación (con documentos y pruebas) y qué es lo que pides (tu pretensión). Tras la recepción de tu reclamación, este servicio determinará si se encuentra dentro del ámbito de su competencia contestándote por escrito a tu dirección en un periodo máximo de 60 días.

Reclamaciones Movistar: Arbitraje de consumo

Si tu reclamación está relacionada con el incumplimiento de alguna cláusula contractual o con algún aspecto económico, te recomendamos que intentes resolverla a través del Arbitraje de consumo, un organismo al que se encuentra adherida Telefónica de España.

Para acceder a ello, tan solo tendrás que rellenar un formulario de solicitud y esperar a que te confirmen si se establecerá o no una junta arbitral para resolver tu caso. Este proceso puede demorarse de 3 a 4 meses.

Reclamaciones telefónicas: Oficina de Atención a Usuarios de Telecomunicaciones

Si las resoluciones de atención al cliente (SDC) no te convencen, también puedes iniciar una reclamación en la Oficina de Atención a Usuarios de Telecomunicaciones (OUAT). Este organismo se encarga de temas como la disconformidad con la recepción de una factura, la negativa de portabilidad de un número, el incumplimiento de ofertas por el operador, averías o interrupciones del servicio o cambios de operador no solicitados, entre otros asuntos.

En este sentido, los usuarios de telecomunicaciones están capacitados para presentar una reclamación de este tipo cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados, pero no las personas jurídicas y empresas.

Puedes reclamar tú directamente (o por medio de un tercero que te represente), rellenando un formulario online y presentándolo directamente en la oficina de Madrid C/ Poeta Joan Maragall, nº 41 28071 (Madrid), o enviándolo por correo postal.

Reclamaciones habituales en telefonía

A la hora de realizar una reclamación, los servicios que más descontento generan en los consumidores son, por este orden, la telefonía móvil, la televisión por cable y el Internet. Entre los principales motivos de estas quejas se encuentran el cobro de precios por servicios que no se han disfrutados o que no se tenía constancia de haber solicitado. Además, junto a ellos, también se incluyen las subidas unilaterales de tarifas por parte de las compañías móviles y las penalizaciones cuando decides cambiarte de operador antes de lo pactado, o lo que es lo mismo, por romper el compromiso de permanencia.

Otros motivos de reclamación a las compañías son: la negativa a dar de alta o baja a un particular, la negativa a facilitar el proceso de portabilidad de un número, el incumplimiento de ofertas por el operador y averías e interrupciones del servicio.

