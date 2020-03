Cómo cortarse el pelo en casa

Sabías Que...

La cuarentena nos ha pillado desprevenidos en cuanto a cortarnos el pelo. Porque a medida que van pasando los días echamos en falta servicios que hasta ahora no habíamos reparado en ellos. Por ejemplo, seguro que muchas personas tenían citas en las peluquerías en este periodo de confinamiento o si no la tenían poco o nada falta para que ya les toque cortarse el pelo. Como no podemos salir de casa, en este artículo te explicamos todo lo que necesitas saber para cortarte el pelo tú mismo en casa… Al menos para hacerte unos arreglos a pesar de no quedarnos un corte perfecto, porque ya se empieza a notar esa sensación de pelo sobrante que nos empieza a molestar. Y mira el lado positivo, porque si nos queda un mal corte, ¿cuál es el problema? Como no podemos salir, nadie puede vernos y en este periodo de cuarentena el pelo volverá a crecer.

Trucos para cortarnos el pelo en casa

A continuación enumeramos una serie de recomendaciones que nos pueden ayudar a la hora de cortarnos el pelo en casa.

1. No utilizar cualquier tijera. Las que usemos deben estar afiladas porque si no el corte no va a quedar bien.

2. Para la mayoría de los casos es mejor hacer los cortes con el pelo húmedo pero hay casos como hemos mencionado como el flequillo o pelo rizado se puede hacer en seco. Ocurre lo mismo para el corte con maquinilla, que debe hacerse en seco.

3. Tenemos que utilizar un peine de púas juntas para poder tener el pelo tenso y hacer los cortes más limpios.

4. Cortar las puntas con la cabeza hacia delante. Trucos para mantener el pelo largo: Si la barbilla toca el pecho cortamos menos y si la barbilla está más alta cortamos más.

5. Para desfilar cabello podemos hacerlo en seco o en húmedo. Si es en húmedo nunca debemos poner la tijera en plano porque podemos hacer trasquilones. Si es en seco enrollamos un mechón y deslizamos la tijera.

6. Es muy importante desenredar y tensar el pelo antes de cortar.

7. Cuando hagamos cortes tenemos que tener en cuenta cómo nos peinamos habitualmente. Si nos peinamos con la raya al lado y el corte lo hacemos tomando como guía la raya en medio el resultado no va a quedar bien.

Instrumentos imprescindibles para cortarnos el pelo

Para poder cortarnos el pelo a nosotros mismos o a otra persona en casa necesitamos algunos instrumentos imprescindibles para no hacernos ni hacerle a nadie un estropicio en la cabeza.

Tijeras. necesitamos unas más o menos profesionales, o al menos que tengan las cuchillas lo suficientemente afiladas como para hacer los cortes limpios. Por ejemplo podrían valernos unas tijeras de costura. Si utilizamos las típicas tijeras de cocina que no tienen las cuchillas tan afiladas el resultado que obtendremos serán cortes muy desiguales e incluso algunos trasquilones. Por eso es importante hacer una pequeña inversión en unas tijeras si nuestro objetivo es cortarnos el pelo nosotros en casa sin recurrir a peluquerías.

Peine de púas juntas. Además necesitamos un peine con las púas lo más juntas posibles. Los peines sirven para enganchar el pelo y así hacer tensión para que el pelo se quede lo más recto posible. Esta herramienta nos va a ayudar a hacer cortes limpios porque nos va a servir de guía a la vez que mantiene el pelo tenso. Por eso es importante que tenga las púas lo más próximas entre sí, para que todo el mechón de pelo que introduzcamos en el peine quede bien sujeto.

Pinzas. Las pinzas nos van a ayudar a colocar el pelo y a hacer separaciones para ir cortando poco a poco los mechones y saber qué partes hemos cortado ya y cuáles no.

Espejo. A través del espejo podemos ir controlando como nos va quedando el corte que estamos haciendo. En caso de no tener ayuda y hacernos los cortes a nosotros mismos se recomienda tener dos espejos, uno delante y otro detrás para ir viendo cómo va quedando toda la cabeza.

Pulverizador. Como explicamos a continuación, la mayoría de los cortes se recomienda hacerlos en húmedo, a excepción de algunos. Por eso es imprescindible tener un pulverizador de agua a mano. En caso de ser principiantes es normal que tardemos más que en las peluquerías en hacernos los cortes de pelo. Puede que llevemos la mitad de la cabeza hecha y la otra mitad ya se haya secado. Por eso es mejor tener un pulverizador para ir humedeciendo las partes a medida que vamos cortando.

Luz. Evidentemente no podemos hacer cortes de pelo en lugares oscuros o con poca luz. Necesitamos ya sea luz natural o artificial para fijarnos en cada detalle del pelo y en los cortes.

¿Cortar el pelo seco o húmedo?

La norma general sobre todo para principiantes es cortar el pelo húmedo porque resulta más fácil, aunque hay excepciones. Se recomienda que para aquellos cortes de pelo que requieran una mayor precisión se humedezca previamente un poco el pelo. Además siempre va a ayudarnos a obtener un mejor resultado si lo cortamos mojado, porque evitamos que se nos queden pelitos sueltos sin cortar si lo tenemos seco. En caso de tener las puntas abiertas, si el pelo no está mojado no habrá forma de cortar bien estas puntas.

Por eso se recomienda que es mejor tener el pelo un poco húmedo antes de cortarlo, sobre todo si lo vamos a hacer en casa y no tenemos conocimientos profesionales de cortes de pelo.

Pero hay en ocasiones como por ejemplo en el caso de los pelos rizados en el corte de flequillos que podemos hacer en seco para evitar posibles errores. Cortar el pelo en seco nos va a permitir ver el resultado de forma inmediata a pasar la tijera. En caso del pelo húmedo hasta que no se seca no podemos ver el resultado.

¿Cómo cortarse el pelo sin ayuda de nadie?

Para el caso de las chicas, hay muchas técnicas que explicamos a continuación para poder cortarse el pelo sin necesidad de ayuda. Aunque siempre vendrá bien tener a mano dos espejos, uno para la parte de delante de la cabeza y otro para la parte trasera. De esta forma tendremos una visión total de los cortes que se hacen.

En el caso de los chicos, es útil recurrir al consejo de los dos espejos, pero hacerse el corte sin ayuda es más complicado puesto que la parte de detrás de la cabeza, toda la zona de la nuca y la coronilla, será muy complicado de recortar sin un par de manos que nos puedan ayudar.

MUJERES: Tipos de corte de pelo

Tanto en el caso de los chicos como en el de las chicas, siempre será un gran alivio tener a alguien que nos ayude cortarnos el pelo. A continuación explicamos cómo hacer los cortes de pelo más sencillos y típicos en casa con o sin ayuda de otras personas.

Capas o pelo escalonado

El corte de pelo a capas puede ser de dos formas: Con capas largas o con capas cortas. La longitud de la capa va a depender de la técnica que utilicemos para hacer el corte. A continuación explicamos cómo cortar el pelo a capas sin necesidad de ayuda de otra persona.

En primer lugar tenemos que mojarnos la cabeza y peinarnos. Una vez tengamos el pelo desenredado procedemos a hacer una coleta. Dependiendo de la altura a la que nos hagamos la coleta obtendremos las capas largas o cortas. Cuanta más alta sea la coleta, más vamos a mantener el largo de nuestro pelo y las capas más escalonadas. Cuando más baja hagamos la coleta, más longitud vamos a cortar.

La coleta que nos tenemos que hacer para cortarnos el pelo a capas es sin raya. Una vez que tenemos la coleta a la altura deseada, la peinamos y colocamos gomas para ir estirando el cabello cada par de centímetros más o menos para marcar una guía. Con el pelo estirado cogemos las tijeras y cortamos las puntas por debajo de la última goma que hemos puesto.

Desfilado

Este tipo de corte de pelo es algo más complicado. Encontramos diferentes técnicas para hacer este tipo de corte. Podemos hacerlo tanto en seco como en húmedo.

Para hacerlo con el pelo mojado dividimos el pelo en dos y echamos todo hacia delante. Cogemos los dos mechones que estén más hacia delante y establecemos cuál es el punto más corto. Una vez separado, volvemos a separar de nuevo en dos la parte de delante del pelo y hacemos el desfilado de manera individual por cada lado. Cogemos las tijeras y desde el punto más corto empezamos a desfilar hacia abajo. Las tijeras se colocan en diagonal y consiste en deslizar las cuchillas sobre el mechón. No hay que cortar trozos de pelo, sino desfilar.

Este tipo de corte desfilado podemos hacerlo de forma autónoma, aunque una pequeña ayuda nunca viene mal. A continuación dejamos un tutorial de este tipo de corte de pelo en húmedo.

Para hacerlo en seco la colocación del pelo es exactamente igual. Primero separamos el pelo en dos y lo echamos hacia delante. La diferencia es que para hacer el desfilado en seco tenemos que hacerlo de forma individual por cada mechón. La forma de proceder es la siguiente: Cogemos un mechón y lo enrollamos. Una vez enrollado deslizamos las tijeras como en el desfilado en húmedo. El efecto en mojado y en húmedo es el mismo.

Cortar el pelo estilo Bob en casa

¿Qué es el corte de pelo estilo Bob? Es un corte de pelo que acaba encima de la nuca pero que va alargándose de forma desfilada hasta la barbilla. Es un corte que se puede hacer tanto en seco como en húmedo.

La técnica más sencilla si partimos de un pelo largo es hacer una separación del pelo en tres. Se trata de un corte simétrico así que dejamos de la mitad de la cabeza hacia atrás una parte y de la mitad hacia delante otra. La parte de delante la dividimos en dos. Ya tenemos las tres partes. La parte de detrás la recogemos en una coleta baja. Cortamos justo debajo de la goma. El largo de la parte de atrás lo establecemos con la altura que hagamos de la coleta.

Quitamos la goma y ya tenemos lista la parte de detrás. Ahora cogemos las dos partes de delante y frente a un espejo con unas tijeras empezamos a cortar en diagonal, imitando el efecto de desfilar el pelo. Este corte consiste en dejar la parte del pelo más pegada a la barbilla más larga y la parte más pegada a la nuca más corta.

Mucho cuidado con hacer longitudes a cada lado distintas. Una opción extra para ayudarnos es ir cogiendo mechones de cada lado y juntarlos en el medio a ver si tienen la misma altura.

El acabado de las partes de delante del pelo se hace desfilando con las tijeras. Para hacer el desfilado en húmedo ponemos las tijeras en vertical y vamos deslizando por los mechones. En caso del desfilado en seco la técnica apropiada es enrollar mechones de pelo y desfilar con las tijeras.

Este tipo de corte, al ser muy simétrico, es complicado que quede perfecto si nos lo hacemos a nosotras mismas, aunque las más manitas no tendrán problema. Siempre es de gran ayuda, aunque en este caso más, tener a alguien que pueda echarnos una mano en cuanto a la simetría del peinado.

¿Cómo cortar el pelo recto?

Cortar el pelo recto es complicado. Más si no tenemos una ayuda para poder hacerlo. Si tenemos otra persona que pueda ayudarnos la técnica más sencilla que podemos utilizar es echar todo el pelo hacia detrás menos los dos mechones principales de delante. Con el pelo húmedo o en seco, la otra persona procede a cortar en línea recta.

Pero en caso de no tener ayuda para poder cortarnos el pelo en recto, podemos utilizar las siguientes técnicas, aunque ninguna deja el pelo totalmente recto.

Podemos hacer una coleta baja, echarla hacia delante colocando gomas para tensar el pelo y marcar la guía y cortar las puntas. De esta forma el pelo quedará con forma redondeada.

Otra técnica es coger el pelo de cada lado, juntarlo en el medio justo debajo de la barbilla y cortarlo. De esta forma quedará también con forma redondeada pero menos marcada que la anterior.

Una tercera fórmula es echar todo el pelo hacia delante sobre el pecho con la línea en medio. Probar a hacer cortes un poco inclinados, con cortes más largos por la parte de delante del pelo y más cortos por detrás. Es la fórmula para conseguir el pelo lo más recto posible sin ayuda de otra persona, pero resulta muy complicado.

¿Cómo se debe cortar el cabello rizado?

Un pelo rizado es más complicado de cortar que un pelo liso. Pero tener el pelo rizado compensa en que si nos lo cortamos y lo hacemos mal, se va a notar muchísimo menos que si cortamos mal un pelo liso.

Una fórmula para poder cortar el pelo rizado es hacerlo en seco. Cogemos las puntas de los rizos y las cortamos en diagonal, en ángulo, para conseguir un efecto de mayor volumen en el pelo.

Si te lo corta otra persona tiene que coger mechones pequeños e ir cortando lo que sobre salga entre los dedos. Siempre en seco. Es más laborioso que un corte de pelo liso.

Cortar el flequillo

Cortar un flequillo liso siempre es una tarea complicada. Aunque la gran ventaja es que al estar justo en la cara es más fácil poder cortárnoslo a nosotras mismas. Para hacer un corte recto de flequillo podemos hacerlo en seco o en húmedo. Al fin y al cabo el corte es siempre el mismo: cortar lo que haya crecido mínimamente para que no nos tape los ojos. Una opción es coger todo el pelo del flequillo en el centro y cortar recto. Ojo con pasarse de corto, cuando el pelo se seca queda más corto que la medida que tiene húmedo.

Si optamos por hacer un corte en seco, simplemente con las tijeras planas tenemos que ir cortando lo más recto posible la longitud sobrante del flequillo. En el tutorial que dejamos a continuación se describe paso a paso todo lo que hay que hacer para cortarnos el flequillo recto con un pelo liso.

Un flequillo rizado es más difícil de cortar que uno recto, aunque como en los cortes de pelo completos, los errores se notarán menos en este tipo de flequillos que en los lisos. Se recomienda hacer cortes largos en un primer momento porque siempre es más fácil cortar de más que no habernos pasado con la tijera a la primera. Cada vez que hagas corte deja que el flequillo vuelva a su forma natural para hacerte una idea de cómo va a ser el resultado final. Los cortes de flequillo rizados se recomiendan hacer en seco.

¿Cómo cortarse las puntas?

Si lo único que quieres es cortarte mínimamente las puntas y sanear el pelo durante este periodo de cuarentena hasta que finalice el estado de alarma para poder ir a la peluquería, podemos hacerlo de dos formas. Pero tenemos que saber en qué estado está nuestro pelo.

Si tenemos las puntas muy abiertas se recomienda cortar el pelo cando esté húmedo porque las puntas abiertas no se quedan rectas, si no que se inclinan justo hacia arriba. Por tanto si tenemos las puntas abiertas y cortamos el pelo en seco nos quedará un corte desigual porque muchos pelitos, las puntas que estén más abiertas se quedarán sin cortar y además no sanearemos el pelo.

Si tenemos el pelo más o menos sano y sin casi puntas abiertas podemos probar a cortarlo en seco. Podemos alisarlo antes de cortarlo para tener una ayuda extra. Una vez liso con las tijeras intentaremos hacer el corte más limpio posible en recto.

Las técnicas para cortar las puntas van a depender de si queremos un corte recto, desfilado o si queremos mantener la forma de nuestro corte.

Una fórmula universal para cortarnos las puntas es echar la cabeza hacia delante con el pelo húmedo. El corte que hagamos va a depender de cómo coloquemos la cabeza. SI la barbilla está pegada al pecho cortaremos menos longitud del cabello, pero si está más separada del pecho cortaremos más cantidad de largo del pelo.

HOMBRES: Cortes

En el caso de los hombres, las dos técnicas más utilizadas para hacerse los cortes de pelo son las siguientes:

Con tijera

En el caso de los chicos es necesario contar con dos espejos para poder vernos la parte de delante y la de detrás al mismo tiempo y de esta forma nos quede un corte de pelo igualado. En primer lugar mojamos el pelo y lo dividimos en tres partes: la coronilla y parte de atrás, y los dos lados.

La parte de los lados se peina hacia delante y se corta mínimamente lo que sobresale entre los dedos tras haber tensado el cabello con el peine. Se corta en perpendicular para eliminar el exceso de volumen. La parte de arriba se corta de la misma forma pero en este caso hay que tener más cuidado porque los errores en la parte superior se ven más.

Esta técnica suele utilizarse para hacer cortes de pelo ya de por sí corto, para rebajar el pelo sobrante que haya crecido desde el último corte. En el caso de pelos más largos, podemos recurrir a las técnicas ya explicadas para los cortes de pelo de chica.

Corte con máquina

El corte con máquina es mucho más sencillo. Es una técnica más fácil en la que vamos regulando las medidas en función de la longitud que queramos. Tenemos que hacer igualmente la separación del pelo en tres partes. Para cortar el pelo de los laterales con maquinilla cortamos siempre en una misma dirección. Hacemos los cortes por partes. Dependiendo de la forma y peinado que tengamos. Cortamos los laterales, la parte de detrás de la cabeza y por último rebajamos la parte superior de la cabeza.

Los cortes con máquina pueden combinarse con las tijeras para retocar la parte superior de la cabeza.

