Cómo cuidar el móvil en verano y protegerlo de las altas temperaturas

NOTICIA de de Jessica Pascual

Días de playa, piscina, calor y altas temperaturas forman un cóctel especialmente dañino para los teléfonos móviles. En estos periodos vacacionales es cuando más averías de los dispositivos se producen porque se usan más, están expuestos a las inclemencias del tiempo, a los efectos del calor, el agua y la suciedad o arena de playas y piscinas. Para evitar que además de lo que cuesta irse de vacaciones, haya que sumar otra partida de gasto para arreglar el teléfono, en esta guía puedes consultar algunos de los mejores trucos y consejos para cuidar el móvil en verano y protegerlo de las altas temperaturas.

No dejar el teléfono al sol

Es una de las normas más básicas para evitar que se estropee. Hay que mantener el móvil siempre a la sombra para que los rayos del sol no le den directamente y aumente su temperatura de forma rápida. Si al coger el dispositivo notas que expulsa calor y está ardiendo, es mala señal. Por ello, es fundamental y estar atento y evitar ciertos despistes, como dejar el móvil en la toalla de la playa, a pleno sol, o en el césped de la piscina.

Por otra parte, si estás en una terraza y lo tienes encima de la mesa o en cualquier otro lugar en el que recibe luz solar y no tienes forma de dejarlo a la sombra, lo ideal es reducir el brillo de la pantalla e incluso activar el modo avión o de bajo consumo. El objetivo es que el teléfono no esté a pleno rendimiento para evitar un aumento excesivo de la temperatura del dispositivo.

De la misma manera, la superficie en la que se apoya el teléfono también es importante. Si la mesa está caliente y apoyas el teléfono sobre ella, va a calentarse igualmente aunque esté a la sombra.

Alejar el teléfono del agua

Vacaciones de verano, piscina, playa y fotos para Instagram y redes sociales. Sí, es un clásico y son muchos los que no pueden pasar estos días sin inmortalizar el momento. Pero si no quieres que esta pequeña acción te cueste el móvil, hay que tomar precauciones. No importa que tengas un teléfono resistente al agua. Esto quiere decir que no pasa nada si se moja, pero no da vía libre para descuidarlo y tenerlo empapado cada dos por tres.

Por el contrario, hay que evitar en cierta medida que el teléfono se moje con el agua, especialmente, si tiene cloro o se trata del agua salada del mar porque puede provocar una avería interna en el dispositivo.

Para ello, lo mejor, si no estás dispuesto a renunciar a las mejores fotos para Instagram, es hacerte con una funda impermeable de móvil. Las hay para todo tipo de teléfonos y te permiten usar el móvil en la piscina o en la playa de forma segura. En caso de accidente, puedes consultar algunos de los trucos que hacer si el móvil se moja para intentar recuperarlo.

Cuidado con la suciedad y la arena

Hay que tener especial cuidado a la hora de coger el teléfono con las manos llenas de tierra de la playa o dejarlo en la toalla. Si las partículas de la arena entran por los distintos conectores del móvil, como el puerto de carga, puedes acabar con una avería bastante grande en el teléfono.

Es habitual que, si entra tierra, no te cargue bien, el sonido no se escuche cómo debería o el teléfono empiece a fallar. Por no hablar de que un pequeño grano de tierra en la pantalla, ante un descuido, puede acabar en un curioso arañazo del cristal. Para evitar cualquiera de estos problemas, nada mejor que tenerlo bien guardado o usar una funda para que no le entre la arena.

Desactivar funciones que no utilices

Con el calor, el teléfono experimenta un descanso de rendimiento, sobre todo si está expuesto al sol. Por ello, en estos casos es crucial eliminar las aplicaciones y otros elementos del móvil que no emplees para que no tenga que hacer un esfuerzo de más. De esta manera, evitarás que se recaliente rápido porque no tendrá que cargar ni ejecutar tantas aplicaciones ni servicios a la vez.

