Cómo denunciar las llamadas de spam telefónico a la AEPD

A finales del mes de junio ha entrado en vigor un precepto de la nueva Ley General de Telecomunicaciones que prohíbe las llamadas comerciales. Una normativa que establece que se acabaron las llamadas telefónicas de spam por parte de las empresas a los particulares a no ser que exista un consentimiento expreso. ¿Pero, qué hacer si tras la entrada en vigor de la norma sigues recibiendo llamadas comerciales?

Si algunas empresas continúan realizando llamadas de spam telefónico tras el 29 de junio, los ciudadanos pueden denunciar los hechos. ¿Cómo? FACUA-Consumidores en Acción explica el proceso a seguir para denunciar las llamadas de spam telefónico a la Agencia de Protección de Datos (AEPD).

Qué llamadas comerciales se pueden denunciar

Todas las que no estén autorizadas de forma expresa y tengan fines comerciales. La entrada en vigor este jueves 29 de junio de la nueva normativa de la Ley General de Telecomunicaciones prohíbe que las empresas puedan realizar llamadas con fines comerciales a los usuarios sin consentimiento expreso. Motivo por el que, hay que recordar que las llamadas no comerciales que no se hayan solicitado ni se hayan consentido de manera expresa y de forma previa por el solicitante, son ilegales.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el hecho de que un usuario acepte recibir llamadas comerciales de una compañía no se extiende a otras entidades del mismo grupo empresarial. Ello supondría igualmente una infracción denunciable por los ciudadanos.

Pero, ¿qué hacer si las compañías siguen realizando estas llamadas? El usuario puede denunciar.

Cómo y dónde denunciar las llamadas de spam

En el caso de que un usuario reciba estas llamadas de spam tras la entrada en vigor de la nueva ley sin haberlo solicitado, puede denunciar. ¿Pero, dónde? Tal y como explican desde FACUA, el usuario debe dirigirse a la Agencia de Protección de Datos en España, puesto que este es el organismo encargado de vigilar el cumplimiento de la normativa.

En cuanto al procedimiento, consiste en ponerse en contacto con esta entidad, ya sea por teléfono, de manera presencial o de forma telemática, por internet, y contar lo sucedido aportando los datos necesarios para formalizar la denuncia. Puedes iniciar la presentación de la denuncia en el portal de la AEPD.

En concreto, hay que indicar a la entidad quién es el responsable de la realización de estas llamadas, es decir, la compañía infractora, y acompañar la denuncia con todos los documentos y otras pruebas o indicios que puedan servir de complemento a la denuncia.

De manera adicional, no es necesario grabar la llamada, pero sí puede servir para añadir más información adicional a la denuncia, explican desde FACUA.

Cómo denunciar el spam si no sé quién ha llamado

Por otra parte, si el usuario no sabe qué empresa ha realizado la llamada, será suficiente con ofrecer a la AEPD el número de teléfono desde donde recibió la llamada, así como el día y la hora específicas. A partir de aquí, es la agencia la que debe realizar las investigaciones pertinentes para averiguar cuál es el origen de la llamada.

Aunque, tal y como ha informado la AEPD en una circular emitida a finales de junio, la empresa que efectúa la llamada siempre tiene la obligación de identificarse al inicio de la comunicación, además de informar de la finalidad comercial y del derecho del usuario de oponerse a recibirlas. En el caso de que no den esta información, la ausencia de estos datos de la empresa hacia el cliente también puede usarse como elemento de denuncia.

Si la empresa no se ha identificado, al AEPD tiene que verificar cuál es la empresa titular de la línea del teléfono y ponerse en contacto. En el caso de negar los hechos, la agencia puede requerir a la compañía de telecomunicaciones que le confirme si el usuario recibió la llamada.

Cómo denunciar el spam si la llamada se ha hecho con número oculto

De la misma manera que lo explicado en los apartados anteriores. Se puede denunciar aunque la llamada se realice desde un número de teléfono oculto. Porque la agencia puede pedir a la empresa de telecomunicación que le traslade a qué numeración perteneció la llamada. Una vez confirmados los hechos y con la empresa identificada, esta entidad puede sancionarla si confirma que se produjo una vulneración de la normativa.

