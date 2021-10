Sabías Que...

Gratis

Cómo descargar gratis un libro desde estas 15 paginas de descarga gratuita

NOTICIA de de Javi Navarro

Tras el gran éxito cosechado por los libros electrónicos, hace ya algunos años, cada vez resulta más común el hecho de descargar libros gratis en dispositivos como el Kindle de Amazon, uno de los mejores y más actuales del mercado. Si lo que buscas es descargar un libro gratis en Amazon te explicamos cómo hacerlo. Aunque sí es cierto que se pierde la esencia de poder pasar las páginas y apreciar el olor de los libros, se trata de un gran avance tecnológico y en la siguiente información te contamos todos los trucos para que puedas descargar libros gratis.

¿Cuál es el mejor libro para leer? Eso va a depender de tus gustos. En Internet hay infinidad de títulos con los que puedes probar y descubrir nuevas historias que te apasionen. En este post te contamos cómo leer un libro gratis por Internet y las mejores páginas para descargar libros gratis sin registrarse.

Dónde descargarlo

En primer lugar, debes seleccionar y tener claro qué libros quieres descargar. Para ello, puedes echar un vistazo al buscador de algunos portales conocidos como, por ejemplo, Fnac, Amazon o la Casa del Libro.

Posteriormente, solo tienes que saber dónde descargar libros gratis y para ello, en la actualidad, existen gran cantidad de plataformas. Algunas de las habituales son ExitosEpub, Epublibre, Espaebook y EpubGratis. Además, ten en cuenta que muchas de ellas desaparecen con el paso del tiempo, aunque surgen otras de características y servicios similares.

En la mayoría de ellas, existe la posibilidad de descargar libros gratis en epub, en castellano y sin que tengas que registrarte, aunque, generalmente, son páginas que se encuentran bastante repletas de publicidad. Descubre cómo descargar libros gratis sin registrarse con las páginas que se detallan a continuación.

En mobi

Si dispones de un dispositivo Kindle de Amazon o, por el contrario, un Kobo, Bq, Tagus o Sony, puedes descargar libros gratis pensando específicamente para Kindle y adaptarlos a tu marca en cuestión con sencillos programas como Calibre.

No es una tarea complicada y tan solo te llevará unos minutos. Para pasar tus ebooks descargados con los sistemas mencionados anteriormente, pues convertirlos al formato .mobi o .azw3, que es el compatible con los aparatos electrónicos de lectura de Amazon.

Esto significa que los ebooks Kindle de Amazon no funcionan ni pueden ser leídos si te descargar un archivo en formato .epub, sino que tendrás que usar el programa de conversión para transformarlos correctamente.

Una vez hayas abierto Calibre, tan solo tendrás que arrastrar todos los libros .epub que desees convertir y conectar al mismo tiempo tu Kindle. Después, debes hacer clic en el botón que se muestra de enviar libros y dejar que se desarrolle todo el proceso hasta su finalización.

Programas

A día de hoy, se cuentan por decenas los programas que funcionan correctamente a la hora de querer descargar libros online.

Entre los más destacados, puedes encontrar los siguientes softwares tipo Torrent, que se encargan de compartir ficheros entre los diferentes usuarios que se unen a sus redes de transmisión. Algunos de los más utilizados son:

UTorrent: También puedes encontrar libros en los tradicionales portales de descarga de películas como UTorrent. Este es uno de los programas más conocidos para descargar películas y series gratis, así como cualquier otro tipo de contenido, aunque hay muchos más. El funcionamiento es a través de enlaces de webs de descarga. Además, incluso tiene app para Android y versión para Windows, Mac y Linux.

BitTorrent: se presenta como un clon muy similar a uTorrent y también sirve para realizar las mismas funciones que en el caso anterior. Cuenta con app para Android y versión específica para Mac, Windows y Linux.

Jdownloader: es un programa de código abierto y totalmente gratuito que gestiona la descarga de webs como Rapidshare y otras muchas similares.

Leer y descargar libros gratis

Internet brinda la posibilidad a lectores de libros electrónicos a descargar libros totalmente gratuitos y de forma legal. Por norma general, los libros que podemos descargar son los que se consideran de dominio público, que puede ser por dos razones:

Que los derechos han prescrito porque han pasado 70 años del fallecimiento del autor. Que sus autores los han publicado bajo licencias abiertas.

A continuación exponemos una selección de las mejores páginas que existen para poder leer y descargar libros electrónicos de forma gratuita y en diferentes formatos.

Si cada vez que buscas un nuevo título por Internet te preguntas, ¿dónde se puede descargar libros gratis en PDF? No te pierdas el listado que exponemos a continuación.

Espaebook

Se trata de una página web con más de 14.000 libros gratis, haciendo las delicias de los grandes aficionados a la lectura. En el siguiente apartado, te indicamos, de forma rápida y sencilla, cómo descargar libros de Espaebook gratis, con el objetivo de que en pocos minutos puedas estar leyendo tu libro favorito o esa novela que tanto ansiabas tener entre tus manos. Por tanto, debes seguir los siguientes pasos:

Entra en su página web y busca el título del libro que más te interesa. Puedes usar las letras disponibles para ordenar todo su catálogo, usar directamente su buscador o acceder a libros recomendados.

Una vez dentro de cada libro, observarás cómo en el lado derecho de su portada hay un botón en el que se puede leer la palabra Descargar. Es ahí donde tienes que pinchar.

Espera unos segundos sin tocar nada ni tampoco otros botones similares al anterior que te indiquen que puedes hacer la misma tarea. A continuación, de forma automática, el navegador cargará otra página, correspondiente a una web de almacenamiento, como Espafiles.

Finalmente, pulsa en el botón Download y tras ello, comenzará el proceso de descarga del libro en el disco duro del dispositivo que estés utilizando. SI no se descarga bien, aparecerá una ventana de alerta y el motivo podría ser que el archivo ya no se encuentra disponible porque ha sido eliminado.

Libros XD

¿Dónde descargar libros gratis ePub sin registrarse? En Libros gratis XD. A través de esta página podemos descargar libros sin registrarse en dos formatos diferentes, en PDF o en formato Epub.

Los pasos a seguir para descargar libros son: En primer lugar hay que seleccionar un título concreto. Una vez encontremos el libro que queramos leer pinchamos sobre el título del libro y eso nos lleva a una tabla de opciones de descarga donde tendremos que elegir el formato.

Al pinchar el formato nos lleva a otra página en la que encontramos un botón de descarga.

Proyecto Gutenberg

Proyecto Gutenberg es una página que recoge muchos títulos conocidos de dominio público.

Al entrar en su página podemos seleccionar el idioma de los libros, y filtrar por autores y títulos. En la barra lateral también encontramos un buscador y un menú en el que seleccionan los mejores 100 libros y los más recientes.

Cuando pinchamos un título en concreto nos lleva a otra página en la que nos ofrecen diferentes tipos de descarga. Ofrecen la posibilidad de leerlo de forma online, descargarlo con o sin imágenes, en versión Kindle o en versión Epub.

Una vez seleccionemos el método de descarga, sólo faltará empezar a leer.

Literanda

Literanda es una plataforma que publica en formato electrónico los libros de dominio público en diferentes formatos: En versión PDF, en formato mobi y en epub.

En su portada principal encontramos los grandes clásicos de la literatura y en cada uno de ellos se muestran las diferentes opciones de descarga.

Tan sólo tenemos que seleccionar la opción que queramos y empezar a leer.

Bubok

En Bubok son los propios autores los que pueden publicar su libro, algunos de ellos son gratuitos aunque otros títulos son de pago.

En Bubok podemos filtrar por temática el libro que queremos leer, una vez dentro, encontramos un serie de libros que coinciden con nuestros filtros. Algunos son gratis pero otros ofrecen la posibilidad de compra en versión papel u online.

Biblioteca Nacional

Una vez abrimos la página oficial de la Biblioteca Nacional lo primero con lo que nos encontramos es un buscador. En él podemos poner el título que queramos leer y nos llevará directamente hasta él.

Si seleccionamos el libro nos permitirá leerlo tanto en versión online como escoger la opción de audiolibro. En este caso los títulos que encontramos son los que han digitalizado de la biblioteca.

ExitosEpub

Dentro de la página de ExitosEpub tienes varios buscadores donde encontrarás infinidad de libros. También tienen el acceso a Kindle de Amazon. Después pinchas en uno concreto y te lo descargas en el formato que quieras. O bien pdf, o mobi o pub.

Te lo descarga directamente y listo para leer.

Epublibre

Si entras en Epublibre verás que su portada principal contiene muchos libros. Debajo de cada uno de ellos tienes la opción de descargarlo. Además hay un buscador si lo que quieres es descargarte un libro concreto y un menú lateral en el que puedes filtrar por géneros, por autores o por editoriales.

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es otra biblioteca que funciona de forma muy similar a la biblioteca nacional. Según entramos en la página vemos las diferentes categorías de libros. Si pinchamos sobre una nos lleva a una página con todos los títulos sobre esa temática. Una vez decidamos leer uno en concreto podemos hacerlo vía online.

eBiblio

Ebiblio funciona de forma diferente. Se trata de un sistema de préstamo de libros electrónicos de la Comunidad de Madrid. Para poder utilizarlo debes ser socio de las bibliotecas de la Comunidad de Madrid y tener una cuenta de correo electrónico.

Manybooks

Lo primero que nos encontramos al entrar en Manybooks es una selección del país del que queramos leer los libros y del idioma. Dentro de cada idioma podemos filtrar los géneros. Al decidirnos por uno nos da dos opciones, o bien descargarlo de forma gratuita o leerlo online.

La casa del libro

La casa del libro cuenta con un apartado de libros electrónicos. Algunos de los títulos pueden leerse de forma gratuita. EL procedimiento es sencillo. Sólo hay que acceder al apartado concreto de libros electrónicos de su página web y seleccionar el título que queramos leer.

EpubGratis

A través de esta Epubgratis puedes buscar libros concretos a través de su buscador o filtrar las búsquedas a través del menú. EpubGratis te da la opción de leer el libro online o de descargar directamente la versión eBook.

Ebook Search 3.0

Ebook Search 3.0 es una de las mejores aplicaciones para móviles para bajar libros gratis que coge direcciones de libros electrónicos de otras páginas como Proyecto Gutenberg y las proporciona a los lectores. Contiene una oferta amplia de libros totalmente gratuitos.

24symbols

Con 24symbols tienes dos opciones: Tener disponibilidad de algunos de los títulos de la página de forma completamente gratuita o hacerte premium pagando una cantidad y entrando a todos los títulos de la web.

Novelas románticas

¿Dónde descargar libros gratis sin registrarse? En Novelas románticas. Si te gusta este género y eres aficionado a leer novelas románticas, te mostramos las siguientes páginas web en las que podrás descargar novelas románticas gratis sin registrarse. Toma nota y accede a los contenidos que más se ajusten a tus preferencias. Lo mejor de todo es que no hace falta que te registres, sólo entrar en la página y comenzar a leer.

Biblioteca Harlequín

En la biblioteca harlequin tienes a disposición gran cantidad de títulos. Puedes buscar algunos concretos a través de su buscador.

Según explican en el propio blog de la página tras encontrar el título que queremos leer hay que identificarnos y pinchar en el recuadro que dice que no somos un robot.

Después nos lleva otra página y tenemos que seleccionar en Get Link. A partir de este momento puedes empezar tu nueva lectura.

H Novelas románticas

Una vez entramos en H Novelas Románticas tenemos la opción de seleccionar alguno de los títulos o bien por orden alfabético y letras o los que vienen en la portada. Una vez seleccionamos uno nos da diferentes opciones de descarga, todas ellas en PDF.

Cómo descargar gratis un libro desde estas 15 paginas de descarga gratuita was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo descargar gratis un libro desde estas 15 paginas de descarga gratuita, te recomendamos que entres en la categoría de Gratis.