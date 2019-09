Sabías Que... Cómo eliminar un grano de la cara en horas

A todos nos ha ocurrido alguna vez: justo el día antes de esa ocasión importante, aparece un horrible grano en la cara. Ya se trate de un grano de pus o un grano interno, ese odioso grano nos puede generar mucha ansiedad. Y es que tu cara no lucirá tan perfecta como esperabas. Y seguramente habrá alguna persona especial en esa reunión, ante la que nos interesa vernos impecables.

Lo bueno es que existen trucos que pueden ayudar a bajar la inflamación de un grano de acné de forma casi instantánea, en apenas unas horas, y que serán aliados antes de recurrir al maquillaje para tapar al visitante indeseado. Sólo se debe tomar nota de estas sencillas instrucciones:

Eliminar los granos, soluciones:

Pasta de dientes Un buen consejo para esta situación es la pasta de dientes. Lo primero que se debe hacer es lavar la cara y aplicar la crema sobre el grano. Se debe dejar actuar durante toda la noche y retirarla al día siguiente con agua caliente. Si se debe atender la situación de forma inmediata –porque la fiesta es en unas pocas horas–, se recomienda aplicar la crema para los dientes y dejarla actuar por un periodo de 20 minutos. Si bien no eliminará por completo el grano, ayudará a reducir la inflamación. También existen limpiadores faciales electrónicos que succionan los poros y espinillas. Limón Otra alternativa es colocar zumo de limón sobre el grano, y dejarlo actuar durante toda la noche. Específicamente en este caso, no se recomienda usar el remedio durante el día, pues el limón puede causar manchas en la piel. Té verde + Levadura También se puede mezclar té verde con levadura de pastelería. Una vez que esté lista la pasta, se debe aplicar con un hisopo o un algodón. Hay que dejarla secar y después retirarla con agua caliente. Para terminar, se recomienda hacer una limpieza del rostro. Miel También tiene efectos positivos sobre la piel, pues no sólo es hidratante sino que también contribuye a eliminar las impurezas. Para lograrlo, se debe mezclar con canela y aplicar un poco sobre el grano. Hay que dejarlo actuar durante la noche. Es recomendable colocar una toalla sobre la almohada, en caso de que hagamos muchos movimientos mientras dormimos. Aceite de lavanda Una alternativa igualmente efectiva puede ser aplicar un poco de aceite de lavanda sobre las áreas afectadas. También es recomendable dejar que el producto haga su efecto durante la noche. Alimentación e hidratación Pese a que estas soluciones de emergencia pueden ser muy útiles, lo ideal es prevenir la aparición de los granos. Por eso, lo mejor es mantener una alimentación balanceada, tomar suficiente agua, y limpiar adecuadamente el rostro todos los días.

Remedios caseros para eliminar los granos

¿Cómo eliminar granos en la cara de acné con remedios caseros? Si lo que quieres es eliminar granos de la cara, debes tener en cuenta que el acné, además de un rollo, es una afección de la piel que reduce la estética del rostro. Los granos, espinillas y comedones pueden aparecer con frecuencia durante la adolescencia, sobre todo cuando se usan productos grasosos o cuando hay mucha humedad en el ambiente. Lo que ocurre es que los poros producen más grasa de lo normal y se obstruyen.

Una vez que se eliminan las impurezas, pueden quedar marcas en la piel. Generalmente surgen pozos –pequeños orificios que son muy difíciles de desaparecer– y manchas, que pueden borrarse paulatinamente con la ayuda de algunos remedios caseros.

Aunque se recomienda la visita al dermatólogo, no se puede negar el efecto maravilloso de los productos de la naturaleza. A continuación te los contamos para que elimines los granos de acné que te salgan en la cara:

Exfoliación frecuente Si bien la piel se exfolia de forma natural cada 25 o 30 días, es importante ayudarla en este proceso. Lo recomendable es hacer una exfoliación cada dos semanas, para que la eliminación de células muertas contribuya con la reducción de las manchas. Aunque hay productos especiales para exfoliar, un buen remedio casero es agregar azúcar a un poco de crema hidratante, y aplicarla con movimientos circulares por todo el rostro. También se puede utilizar azúcar mezclada con unas gotas de agua. Al terminar, se debe enjuagar la piel con agua fría. Jugo de limón Esta sustancia es una gran aliada para reducir las manchas de la piel. Para lograrlo, es aconsejable exprimir medio limón y aplicar el zumo sobre la zona afectada con un algodón. El proceso debe hacerse únicamente durante las noches, para evitar que aparezcan las manchas por efectos del sol. Milagroso aloe vera Esta planta tiene propiedades sanadoras para la piel. Para que actúe como regeneradora, se debe tomar el gel que se encuentra en su interior y aplicarlo sobre las manchas. Hay que dejarlo actuar durante 20 minutos y retirarlo con agua fría. Gotas de aceite de oliva Se trata de un remedio natural muy efectivo. Lo que se debe hacer es colocar un poco del producto en un algodón y aplicarlo en las manchas de acné. Se recomienda hacer un poco de presión para que trabaje como exfoliante. Puré de tomate También es un buen remedio para las manchas, pues posee vitamina A y propiedades rejuvenecedoras. Para que haga efecto, se debe triturar medio tomate y colocarlo sobre la zona afectada. Hay que dejarlo actuar durante 15 minutos y retirarlo con agua tibia. Miel de abejas Se trata de un producto natural y efectivo para darle vida a la piel. No hay que hacer mayores preparaciones: se debe aplicar una capa de miel sobre el rostro y dejarla actuar durante 15 minutos. No sólo ayudará a aclarar las manchas, sino que le brindará suavidad a la cara.

Así que ya sabes, prueba con todos estos remedios caseros, aunque también puedes seguir los consejos que ofrecen científicos de la Universidad de Granada y que aseguran disponer del mejor método para eliminar el acné de la cara

12 trucos para eliminar poros abiertos e imperfecciones de la cara

La cara es nuestra principal carta de presentación. Por eso, debemos procurar mantenerla siempre sana y radiante y tratar de eliminar poros abiertos. Los poros abiertos y las imperfecciones son enemigos que debes atacar si quieres causar la mejor impresión. Por eso, aquí te ofrecemos algunos consejos para que tu rostro luzca siempre impecable y perfecto.

1 Lava muy bien tu cara dos veces al día

Para evitar que los poros se inflamen por la acción de las cremas y el maquillaje y así no tendrás que pensar en eliminar poros abiertos.

2 Hielo

Un remedio natural para cerrar los poros es frotar el rostro con cubitos de hielo durante 15 o 30 minutos. Verás los resultados casi inmediatamente.

3 Bicarbonato

Mezcla dos cucharadas de bicarbonato de sodio con dos cucharadas de agua caliente para obtener una pasta uniforme. Aplícala en el rostro con movimientos circulares y aclara con agua fría. Puedes usar este procedimiento todas las noches durante una semana y luego repetirlo sólo 3 o 5 veces por semana.

4 Limón + Piña

Aplica en una toalla pequeña un poco de zumo de limón y de piña y déjala sobre la cara durante un minuto. Luego, debes lavar con agua tibia. Si tu piel es sensible, es recomendable que coloques un poco de crema humectante antes de usar la toalla. De más está decir que este proceso debe hacerse sólo durante las noches, para evitar que el limón produzca manchas al contacto con el sol.

5 Utiliza un exfoliante suave

. Hay marcas que ofrecen productos exfoliantes de uso diario para sustituir al jabón. No debes usar los dos productos seguidos, pues eso puede resecar la piel. Si lo haces correctamente, la apariencia de los poros mejorará considerablemente.

También puede ser buena idea utilizar los exfoliantes alfa hidroxi y beta hidroxi, que ayudan a eliminar las células muertas de forma más eficiente. Eso es así porque tienen la capacidad de atravesar las grasas de la piel para actuar. Se debe seguir este proceso sólo cada cuatro o seis semanas.

6 Yogur natural

Otra buena idea es usar yogur natural sobre la cara para reducir el tamaño de los poros y evitar el acné. Se recomienda aplicar el producto sobre la cara y dejarlo actuar entre 5 y 10 minutos –no más de ese tiempo para evitar irritaciones–. Luego se debe aclarar con suficiente agua.

7 La dieta es muy importante

Sobre todo si quieres mantener una piel saludable. Debes consumir proteínas, granos integrales, omega 3, alimentos con vitamina A, C y B. También es recomendable consumir naranjas, tomar suficiente agua y evitar las bebidas gaseosas y azucaradas. Esto evitará que tengas que preocuparte por tener que eliminar poros abiertos de tu cara, sobre todo en la zona de la nariz.

Cómo quitar las imperfecciones de la cara y los poros abiertos

8 El limón

Es infalible para reducir las manchas en la piel. Lo importante es aplicarlo durante las noches y al día siguiente utilizar un buen protector solar. Hay varias recetas. Una de ellas consiste en mezclar zumo de tomate con zumo de limón y aplicarlo con algodón. Debes dejar actuar durante 10 minutos y enjuagar con suficiente agua.

Otra posibilidad es mezclar dos cucharadas de miel, una de zumo de limón y un poco de cúrcuma. Después de 10 minutos, debes retirar el producto con agua fría. También se recomienda agregar un poco de azúcar a una cáscara de limón y frotarla por la piel. Hay que dejarlo actuar por 10 minutos y después enjuagar muy bien.

9 Sándalo

Otra buena alternativa consiste en mezclar polvo de sándalo con agua, y aplicarlo en la cara. Así como en las otras recetas, se debe dejar sobre la piel durante 10 minutos y aclarar con agua fría.

10 Cáscara de plátano o papaya

Al frotar las cáscaras en la zona de la piel afectada, las enzimas y ácidos ayudarán a eliminar las manchas de la piel. Debes dejar actuar durante 15 minutos y después retirar con agua fría. Con varias sesiones podrás eliminar poros abiertos.

11 Semillas

Con un algodón aplica aceite de semillas de escaramujo y deja actuar durante 15 minutos. Si se usa este método todos los días, se reducirán las manchas rojas en el rostro.

12 Si nada de esto funciona…

…entonces visita a un dermatólogo, quien te podrá recetar medicamentos o técnicas como la dermoabrasión, el dermoaplanado, la utilización de máquinas de alta frecuencia o, como último recurso, las inyecciones de cortisona.

