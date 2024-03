Sabías Que...

Cómo quitar un grano interno correctamente

NOTICIA de Jessica Pascual

¿Cuál es la mejor forma para quitar un grano interno sin dejar marcas? Si te ha salido un grano inflamado sin punta o enquistado y quieres reducir la inflamación, hay algunos consejos y remedios caseros que puedes poner en práctica para eliminarlos de forma fácil.

Lo primero a tener en cuenta es que, a diferencia de las técnicas que permiten quitar un grano de la cara en horas y de forma rápida, los granos internos no se pueden quitar de la noche a la mañana.

A pesar de que suponen un defecto estético, molestan y se convierten en un auténtico incordio, en especial, cuando aparecen en la cara, es fundamental tener paciencia y no apretarlos con la intención de extraerlos, como si fueran una espinilla. Esto solo empeorará el grano y puede derivar en una inflamación o infección mayor.

Qué es un grano interno y por qué aparece

A los granos internos se les conoce también como granos inflamados sin punta o granos enquistados. Se trata de una obstrucción que se forma bajo la superficie de la piel, suele estar inflamado y provoca mucha molestia y dolor. Se caracterizan por ser un bulto rojizo que no tiene punto blanco en el centro.

Se producen por una acumulación de sebo, al igual que ocurre con el resto de granos, a causa de la obstrucción de los poros de la piel. Aunque a diferencia de otros tipos de acné, estos se encuentran en niveles más profundos o capas de la dermis, por ello se les conoce como granos internos.

Los granos internos suelen ser difíciles de quitar porque no tienen punta, lo que complica su extracción. De hecho, esto es lo primero a tener en cuenta. Nunca hay que intentar sacar un grano interno apretando con las manos. Porque ello solo va a empeorar la situación.

No hay que confundirlos con los pequeños bultos de la piel que aparecen en zonas donde hay folículos pilosos. En este caso, el problema a tratar no es el de grano interno, sino el de quitar un pelo enquistado sin dolor. Una protuberancia que suele aparecer en zonas sensibles como las ingles, axilas, la barba o el pubis a consecuencia de un mal crecimiento del vello que no consigue salir a la superficie.

Las mejores formas para quitar un grano interno

No existe una técnica infalible que permita eliminar los granos internos, pero sí que hay diferentes técnicas y consejos que pueden ponerse en práctica para contribuir a reducir la inflamación y ayudar a que el contenido del grano llegue hasta la superficie de la piel para eliminarlos.

De tal manera que, si quieres saber cuál es la mejor forma para quitar un grano interno correctamente sin dejar marcas, lo primero que hay que saber es lo que nunca hay que hacer. Que es tocar o apretar la zona con la intención de quitar un grano de la cara de forma rápida, como si tuviera cabeza u orificio de salida. Porque ello solo va a empeorar la inflamación y las molestias provocadas. Con este método, puedes dejar marcas, cicatrices o causar infecciones por introducir aún más el contenido del grano hacia la superficie al intentar extraerlo.

El mejor método: Limpieza y exfoliación

Para eliminar granos internos de la cara, una de las cuestiones a tener en cuenta es mantener una buena higiene y limpieza de la zona a tratar, que suele ser en la cara. Resulta fundamental limpiar la cara y mantener una buena higiene de la piel para eliminar bacterias y evitar que empeore. Para ello, existe un sinfín de productos limpiadores faciales que puedes usar y que tienen propiedades específicas para aliviar las obstrucciones provocadas por el acné y contribuir a tener una piel suave.

Junto con esta rutina de belleza, que puedes hacer cada día e incluso un par de veces durante la misma jornada, es recomendable exfoliar la piel de la zona a tratar porque puede ayudar a eliminar el grano interno. Se trata de una técnica con la que se eliminan las células muertas y los restos de grasa y suciedad y, por tanto, una buena opción para quitar un grano interno.

Con una compresa caliente

Además de las dos técnicas que puedes incluir en la rutina de belleza de manera habitual para reducir el impacto de los granos en la piel, hay otros consejos a poner en práctica para eliminarlos sin dejar marcas. Por ejemplo, usar una compresa caliente y aplicarla sobre la zona donde está el grano.

El aumento de temperatura contribuye a que el contenido del grano suba hacia la superficie y facilite su extracción. Para que sea efectivo, hay que colocar la compresa caliente y dejarla actuar durante varios minutos. Puede repetirse varias veces al día.

Con parches para quitar granos

Es otra opción. Usar un producto específico como los parches contra el acné para eliminar este tipo de granos. Se trata de una técnica que puede ayudar a eliminar la suciedad y grasa existente en la zona y contribuir, así, a la expulsión del grano interno y a reducir su inflamación.

Con productos naturales como el aloe vera, manzanilla o el aceite de árbol de té

Desde el aloe vera, hasta usar una infusión de manzanilla o aceite de árbol de té. Estos son productos que tienen enormes beneficios para la piel. Cuentan con un potente efecto calmante, antiinflamatorio y antibacteriano que facilita la eliminación de este tipo de granos.

En el caso de la manzanilla, basta con preparar una infusión y segur la misma técnica que en el caso de la compresa caliente. Para el aceite de árbol de té o el aloe vera, solamente hay que limpiar la zona del grano previamente y aplicar estos productos sobre la zona inflamada y dejar actuar. Repetir varias veces al día hasta conseguir eliminar el grano por completo.

