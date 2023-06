Vivienda

Cómo enfriar una vivienda en verano sin aire acondicionado

NOTICIA de de Cristian Pinto

La llegada del calor y el verano ha provocado que en muchos hogares la temperatura aumente. Mantener el hogar fresco es la prioridad, a poder ser sin encender el aire acondicionado para ahorrar unos euros en la factura de luz. Además, según datos de la inmobiliaria Kronos Home, la mitad de los hogares españoles no tiene aire acondicionado. Por ello, para aislar tu casa del calor, es recomendable seguir una serie de consejos para que tu hogar esté fresco en verano sin que se convierta en una sauna y sin recurrir cada dos por tres a encender el aire acondicionado. De esta manera, también puedes ahorrar en la factura de la luz en verano.

Si eres de los que no soporta el calor y necesitas un ventilador o un aire acondicionado, aquí puedes consultar qué aparato de aire elegir para enfriar una habitación, como por ejemplo, un enfriador evaporativo o un aire acondicionado portátil para una habitación.

Ventilar la casa

Algo tan simple como abrir las ventanas de tu casa a primera hora de la mañana o última de la tarde es uno de los trucos más efectivos para reducir la temperatura del interior de tu casa. Durante las noches, también es un buen momento para que el aire fresco circule y puedas conciliar el sueño mejor. Prueba a abrir las ventanas de los extremos opuestos de la casa para que se produzca una corriente de aire que atraviese todo el hogar.

Si vives en una zona en la que hay muchos mosquitos, es recomendable comprar una mosquitera para la ventana para poder tenerlas abiertas de par en par y que circule el fresco.

Por el contrario, ni se te ocurra abrir las ventanas en las horas en las que el sol está más alto.

Bloquear la entrada de los rayos del sol

Usa cortinas, baja las persianas o extiende el toldo para que los rayos del sol no penetren en tu casa y no aumenten las temperaturas del interior. Si las cortinas o el toldo son de un color claro, mejor, porque así reflejaran la luz en vez de absorberla.

Si vives en chalet con jardín, los árboles y la vegetación en general puede ser una buena aliada para que te den la sombra durante una parte del día.

Aislamiento y sellado

Un buen aislamiento es la clave para que tu casa no se convierta en un infierno. En esta información puedes consultar 9 soluciones muy útiles para aislar tu casa del calor.

El agua es el mejor aliado

Si tienes un jardín en tu casa, tener una fuente o una piscina ayudará absorber y dispersar el calor. Dentro del hogar, es recomendable tener un enfriador evaporativo de aire con cubitos para bajar unos grados la temperatura del ambiente.

Usa electrodomésticos y bombillas eficientes

Los electrodomésticos son una fuente de calor cuando están funcionando. Intenta apagarlos cuando no los uses. En el caso de las bombillas, intenta tener de tipo LED para que no se calienten mucho y desprendan ese calor.

Trucos caseros para enfriar la casa

Usa toallas húmedas en las ventanas para enfriar el aire que entra del exterior.

en las ventanas para enfriar el aire que entra del exterior. Utiliza un barreño de agua fría dentro de una habitación para que se evapore el aire y se enfríe poco a poco.

para que se evapore el aire y se enfríe poco a poco. Los ventiladores de techo son los mejores para que el aire circule por toda la habitación.

son los mejores para que el aire circule por toda la habitación. Usa las sábanas de algodón para que, a la hora de dormir, transpire mejor y no absorba el calor.

para que, a la hora de dormir, transpire mejor y no absorba el calor. Anda descalzo si tienes un suelo de baldosas o piedras, suelen estar frías siempre y así rebajarás algo la temperatura corporal.

si tienes un suelo de baldosas o piedras, suelen estar frías siempre y así rebajarás algo la temperatura corporal. Bebe mucha agua, bebe gazpacho, come muchas frutas y verduras para estar hidratado durante todo el día.

para estar hidratado durante todo el día. Plantas interiores como el aloe vera o el ficus contribuyen a que la temperatura no suba mucho.

contribuyen a que la temperatura no suba mucho. Pon un cubo de agua con hielo frente al ventilador para que el aire que mueva sea más frío.

