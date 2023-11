Sabías Que...

Cómo enseñar a tu perro a que solo haga pis en la calle

Educar a un perro para que haga sus necesidades solamente en la calle es una ardua tarea que no siempre es fácil de conseguir, en especial, con los que son cachorros. Pero con paciencia y un buen sistema de aprendizaje, los resultados no tardarán en llegar. Desde que un perro llega a un nuevo hogar, ya sea bebé o adulto, comienza un proceso que pasa por enseñarles un sinfín de cuestiones básicas. Que te haga caso a una señal específica de sonido, lo que no se come ni en casa ni en la calle, que al sofá no se sube o poner en práctica las técnicas para que tu perro no ladre a otros perros. Y quizá lo más importante de todo: dónde tiene que hacer pis y dónde no puede hacerlo. Y lo mismo con la caca.

El mejor método de aprendizaje para que no se haga pis en casa

Uno de los aspectos que hay que tener en cuenta a lo largo del proceso es que es el dueño el que debe identificar de forma clara cuál es el momento en el que el cachorro tiene ganas de hacer sus necesidades de forma habitual. Por ejemplo, por la mañana nada más despertarse, a media mañana, antes o después de comer, después de jugar o si empieza a oler con intensidad determinadas zonas de la habitación, entre otros.

Las técnicas más básicas de aprendizaje y educación de los perros cachorros consisten precisamente en la supervisión y la anticipación como las dos grandes claves. Dado que al ser pequeños, hay que estar encima de ellos y pendiente de lo que puedan necesitar. Solo así será posible evitar que haga pis en casa y entienda por qué no debe hacerlo.

Por otra parte, como medida de prevención para que el perro no te ponga la casa, muebles y otros elementos perdidos de pis, te recomendamos comprar un empapador para perros donde aprenda a ir cuando tenga muchas ganas y evitar incidentes en casa. En la práctica, el proceso de aprendizaje para que no haga pis en casa debe pasar en primer lugar por enseñarle que en casa solamente se hace pis en el empapador y que, preferiblemente, se hace en la calle.

Trucos para que un perro haga pis y caca solo en la calle

Durante los paseos, es fundamental tener en cuenta algunas recomendaciones para que el perro aprenda a que ese es el mejor momento para hacer sus necesidades.

Para empezar, durante los trayectos hay que dejarles espacio para que huelan y se sientan cómodos . Para que un perro haga sus necesidades en la calle debe de sentirse en un sitio cómodo y seguro. De tal manera que si vas con prisa o tirándole de la correa, probablemente no pueda hacer nada.

. Para que un perro haga sus necesidades en la calle debe de sentirse en un sitio cómodo y seguro. De tal manera que si vas con prisa o tirándole de la correa, probablemente no pueda hacer nada. Como consecuencia, cuando esté en casa y se sienta cómodo, es probable que le entren ganas y se le escape. O que lo haga porque todavía no ha entendido que eso está mal y que las necesidades tienen que hacerse en la calle.

Por otra parte, es muy normal que algún pis que otro acabe en el suelo de la casa . Y la reacción en estas situaciones es fundamental. Hay que transmitirle al perro que eso no está bien, pero no intimidarle. Ni pasarse con el enfado.

. Y la reacción en estas situaciones es fundamental. Hay que transmitirle al perro que eso no está bien, pero no intimidarle. Ni pasarse con el enfado. Por el contrario, hay que fomentar el refuerzo positivo cuando haga pis en la calle . Además, los olores en los parques y el paso de otros perros de forma previa en determinadas zonas fomentará las ganas que tenga de hacer pis en ese mismo sitio. Cada vez que haga pis en la calle durante el proceso de aprendizaje, lo recomendable es premiarle de alguna manera . Una chuche para perros, una caricia, palabras de entusiasmo o alegría o jugar con él. Para que sienta que eso que acaba de hacer está bien.

. Además, los olores en los parques y el paso de otros perros de forma previa en determinadas zonas fomentará las ganas que tenga de hacer pis en ese mismo sitio. Cada vez que haga pis en la calle durante el proceso de aprendizaje, lo recomendable es . Una chuche para perros, una caricia, palabras de entusiasmo o alegría o jugar con él. Para que sienta que eso que acaba de hacer está bien. Lo ideal es seguir horarios fijos para adaptar al perro a estas rutinas y hábitos, de tal manera que sepa cuándo es el momento de ir a hacer pis e intente aguantar si tiene ganas. O te lo avise, si sabe que no es momento de salir a la calle y tiene que hacer sus necesidades.

Cada cuánto sacar al perro de casa para que haga pis

La frecuencia con la que tienen que hacer pis los perros depende de factores, como la edad. Y de la cantidad de agua que beban cada día o de sus propias rutinas y hábitos. De manera general, los más cachorros necesitan hacer pis más veces al día, por lo que habrá que sacarles a la calle cada cierto tiempo para que pueda hacer ahí sus necesidades.

Al principio, cuando son más pequeños, lo recomendable es hacer muchos paseos y cortos con esta finalidad, de manera independiente a que luego quieras dar un gran paseo con él para jugar o para que haga ejercicio. Periodos cortos de salidas a la calle con una frecuencia de entre dos y cuatro horas aproximadamente

Para obtener una respuesta acerca de cada cuánto hay que sacarle, nada mejor que observarle. Los cachorros y los perros en general, cuando se hacen pis, dan muestras y señales que lo evidencian. En algunos casos, empiezan a olfatear, dan vueltas en círculo o directamente se dirigen hacia sus dueños y les miran fijamente, movimiento la cola, o hacen ruidos extraños. Todos estos son avisos de que algo quiere y, probablemente, sea hacer pis o caca.

