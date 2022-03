Ocio - Tecnología

Cómo escanear códigos QR con tu móvil (iPhone y Android)

de Jessica Pascual

Llegas a un restaurante, pides la carta y te dicen que para verla tienes que escanear un código QR que hay pegado en la mesa. ¿Pero, qué hacer si no sabes cómo leer un código QR? Lo primero no preocuparte. Escanear un QR es un proceso muy sencillo que puedes hacer a través de la cámara de tu teléfono.

En esta guía te explicamos cómo escanear un código QR con tu móvil, ya sea un teléfono Android o un iPhone, de una manera rápida y sencilla. Así, la próxima vez que vayas a un bar, a ver una exposición de un museo o quieras entrar a WhatsApp web, sabrás perfectamente cómo escanear un código QR.

Escanear un código QR en teléfonos Android

Si quieres leer un código QR con un teléfono que tenga sistema operativo Android, tienes tres opciones:

A través de la cámara del teléfono. Con una función del teléfono que viene instalada de fábrica. Con otras aplicaciones que quieras descargarte en Google Play.

1. Escanear código QR con la cámara del móvil

Si decides hacerlo con la cámara del teléfono, solamente tienes que abrir la aplicación de la cámara y colocar el teléfono encima del código QR que quieres leer. En la pantalla aparecerán dos líneas que te indican en qué punto debes colocar el código para que el teléfono pueda leerlo.

Si lo detecta, aparece en la parte inferior de la pantalla una notificación con la página que abre ese código QR. Para acceder a la información, tienes que pulsar sobre este enlace. A continuación ya puedes ver la página y todo el contenido del QR.

Esta es la manera más sencilla de leer un código QR porque solamente tienes que abrir la aplicación de la cámara para hacerlo. Aunque puede que, en ocasiones, el objetivo no detecte bien el código y no puedas leerlo. En estos casos, puedes recurrir a aplicaciones específicas. Te lo explicamos en el siguiente apartado.

2. Con la función ‘Escanear código’

En los teléfonos Android viene preinstalada de fábrica una función específica para leer códigos QR. Es otro modo para escanear estos códigos si con la primera opción no has obtenido resultado.

Para acceder a esta aplicación puedes buscarla desde los ‘Ajustes de la cámara‘ del teléfono o bien deslizar el menú superior hacia abajo y buscarla entre todos los accesos directos. En la siguiente imagen te dejamos un pantallazo de un teléfono Android para que puedas ver cómo es el icono de la aplicación:

Si seleccionas el icono y es la primera vez que abres la aplicación, aparece el siguiente mensaje en la pantalla:

Después tienes que seleccionar el botón ‘Aceptar’ y se abre la cámara de fotos automáticamente. Ahora solamente debes enfocar a un código QR para que lo escanee y, cuando aparezca un mensaje en la parte inferior de la página con una dirección de página web para acceder, tienes que pulsarlo y abrirla.

3. Con otras aplicaciones

Si, por el motivo que sea, las opciones anteriores no te funcionan, siempre puedes acudir a Google Play y buscar aplicaciones que actúen como lectores de códigos QR.

Aunque si la aplicación que viene por defecto no te aparece, quizá es porque tienes que actualizar el teléfono. Puede que el móvil no te dé la opción si no tiene la última versión instalada.

Leer código QR en iPhone

Todos los usuarios que tienen un teléfono iPhone tienen dos maneras de leer códigos QR:

A través de la cámara de fotos. Con la función ‘Escáner de códigos’ que viene preinstalada de fábrica y que no tienes que descargarte. Otras aplicaciones.

1. Escanear un código QR con la cámara

El procedimiento para escanear un código QR con la cámara de cualquier teléfono iPhone es el mismo que en el caso de los smartphones. Para ello, solamente tienes que abrir la cámara del móvil y colocarla delante del código para que lo lea.

Al poner el móvil delante del código, te aparecerán en la pantalla unas líneas que te indican en qué lugar exacto debes colocar el teléfono para que la lectura tenga éxito. Si el teléfono lo detecta, aparece en la parte superior de la pantalla una notificación con un enlace para que abras la página web a la que lleva ese código QR. Al pulsar sobre ella, tienes el acceso directo a toda la información y contenido de ese código.

2. Leer el QR con la aplicación preinstalada

Con las distintas actualizaciones del teléfono se han incluido varias novedades en los iPhone y una de ellas es una aplicación de serie para leer códigos QR. Para localizarla, tienes que ir a los ajustes de la cámara y activar la pestaña que dice ‘Escanear códigos QR’ para que te aparezca, tal y como puedes ver en la siguiente imagen:

Aunque para tener el acceso más directo, te explicamos cómo colocar este icono en el menú principal al que puedes acceder directamente. Para ello, tienes que abrir los ajustes del teléfono y buscar la pestaña ‘Centro de control’.

Una vez dentro, tienes que localizar la pestaña ‘Escáner QR’ y pulsar sobre ella para que se coloque entre los accesos directos del menú principal.

Por último, para comprobar que se han guardado los cambios, tienes que ir a la pantalla principal del teléfono y deslizar los dedos hacia arriba para que suba el menú. Busca el icono que aparece señalado con una flecha roja en la siguiente imagen.

Al abrirlo, accedes a la cámara e inmediatamente puedes leer los códigos QR.

3. Otras aplicaciones

Al igual que en los teléfonos Android, si ninguna de las dos opciones anteriores te ha funcionado puedes probar a descargarte alguna de las aplicaciones que hay en Apple Store específicas para leer QR.

Escanear código QR en WhatsApp

Para acceder a WhatsApp web hay que escanear un código QR que aparece en la pantalla. Lo primero que hay que hacer es acceder a la página oficial de WhatsApp web. Una vez dentro verás una página como la siguiente imagen con un código QR que es único y caduca a los minutos si no se utiliza.

Para escanear este código hay que abrir la aplicación de WhatsApp en el teléfono y buscar la pestaña ajustes o configuración. Después, acceder a la pestaña ‘dispositivos vinculados’ y pulsar en ‘vincular un dispositivo’.

Al hacerlo se abre la cámara y debes enfocar al código QR. Si el teléfono lo detecta, tu pantalla de WhatsApp se traslada al ordenador.

Este proceso es el mismo en teléfonos Android y en iPhones.

