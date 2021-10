Ocio - Tecnología

Entretenimiento

Cómo escribir un libro y publicarlo, pasos para principiantes

NOTICIA de de Javi Navarro

Muchas personas tienen el propósito de escribir un libro, como el de plantar un árbol, al menos una vez en la vida. En este sentido, existen miles de profesionales que desean transmitir sus conocimientos al público o simplemente, plasmar todas sus experiencias e historias sobre el papel. Si alguna vez has soñado con escribir tu propio libro, toma nota de la siguiente información, en la que se incluyen todos los pasos para hacer un libro y ponte manos a la obra desde este preciso instante para llegar a verlo publicado.

Primeros pasos

A continuación detallamos todos los pasos para escribir un libro que debes seguir si quieres emprender esta nueva aventura así como los requisitos para hacer un libro.

Definición del tema

En primer lugar, uno de los puntos principales a la hora de escribir un libro es tener claro el tema, es decir, qué quieres contar y a qué público te vas a dirigir.

Si no tienes claro este apartado, cualquier intento por escribir no tendrá los resultados esperados. Lo más recomendable es que pienses en temas que te apasionan y sobre todo, en aquellos que te llenan de verdad, al tiempo que valoras su importancia y su necesidad para tu público objetivo. Resulta muy necesario que fluyas con tus ideas mientras piensas y escribes.

Tipos

El siguiente paso es decidir el tipo de libro que buscas publicar, centrándote en aspectos concretos como, por ejemplo, el formato (impreso, con sus diferentes dimensiones, o digital) y el número de páginas aproximado. No es lo mismo escribir una novela, que puede ser más concisa en cuanto a su extensión, que ponerte al frente como autor de un libro de divulgación, en cuyo interior se incluyen más contenidos.

Algunos de los tipos de libros más demandados por el gran público son: novela de terror, novela erótica, ciencia ficción, novela romántica, novela negra, novela histórica, biografías y libros de autoayuda, entre otros muchos temas y subcategorías.

Trazar un plan

Es imprescindible fijar bien las ideas para hacer un libro. Además es esencial que te crees una pequeña planificación con fechas, pero sin que esto suponga un agobio en tu proceso de creación. Por ejemplo, te puedes marcar un plazo de unos 12 meses para completar todo el proceso, siendo esta estimación bastante realista. Esta decisión implicará que tengas tu libro acabado, aproximadamente, en un año.

Los tiempos son bastante relativos, no tiene que ser ni mucho ni poco, tan solo algo que resulte accesible para ti en un momento exacto de tu vida. Ya tendrás tiempo en el futuro, si tus proyectos reciben la respuesta esperada, de trabajar bajo presión y con fechas de entregas marcadas por las editoriales que confíen en tu creatividad.

Si no estás inspirado y no consigues desarrollar tu imaginación quizá puedes sumergirte en las historias de otros libros que puedan ayudarte a tener nuevas ideas. Consulta las mejores páginas web para descargar libros sin tener que registrarte y gratis.

Lluvia de ideas

También es conveniente que anotes, en un cuaderno o en tu ordenador, todos los contenidos que quieres incluir en tu libro, para que te sirvan como referencia de posibles temas secundarios de los que quieres hablar. Nunca sabes cuándo vas a tener un arranque de creatividad y, por lo tanto, no te puede pillar desprevenido y que esas ideas se queden en el tintero. Además, otro truco que te puede venir muy bien, es que te grabes pequeñas notas de audio en tu teléfono móvil cada vez que tengas una idea nueva. De este modo, siempre lo tendrás accesible desde cualquier lugar. Puedes dejarte guiar por los diferentes consejos para escribir un libro que pueda darte gente del sector o de tu entorno.

Si no te llega la inspiración, puedes intentar buscarla en relatos cortos, como por ejemplo, en estas historias para contar en Halloween.

Estructura

A continuación, debes crear una estructura aproximada de los capítulos que te gustaría que tuviera tu libro, incluyendo todos los contenidos y subtemas que has anotado previamente. Este apartado también es muy personal y varía en función de los gustos, puesto que algunos autores prefieren tener un número mayor capítulos con menos páginas, y otros, al contrario.

Elegir el momento

Escribir un libro es como una carrera de fondo, por lo que tienes que tener muy bien planificados los huecos en los que puedes ponerte a desarrollar esta tarea con óptimos resultados. En general, dos horas diarias son poco según la mayoría de los autores profesionales, pues lo más recomendable es que inviertas entre 4 y 5 horas en cada jornada para escribir un buen volumen de palabras.

En cuanto a los momentos del día más productivos, hay escritores que prefieren emplear la mañana, puesto que, en las primeras horas del día, el cerebro se encuentra más descansado tras haber dormido. Sin embargo, otros obtienen una mayor inspiración en la noche, al no tener ningún tipo de distracción ni ruido de su vida cotidiana.

Testeo y feedback

Una prueba para valorar si tu trabajo tendrá una buena aceptación tras su publicación es que se lo envíes a otros profesionales del sector, incluyendo expertos en gramática, y a los integrantes de tu círculo más cercano. Con sus consejos y recomendaciones, podrás mejorarlo y hacer los cambios oportunos.

Es importante que acotes el tiempo de esta fase, porque si no lo haces, se puede alargar más de la cuenta. Con un par de meses tendrás suficiente para recibir los diversos puntos de vista y corregir el libro en los aspectos semánticos.

Buscar una editorial

En líneas generales, no autopublicación no suele funcionar bien, salvo que seas un personaje de relevancia nacional o internacional, y tus seguidores compren cada uno de tus trabajos de manera regular. El resto de autores que optan por convertirse en los editores de sus propios libros, es porque no han llegado a un acuerdo con una editorial o porque, directamente, no se han molestado en buscarla.

Lo más interesante es que dispongas de una editorial que respalde tu trabajo y quiera incorporar tu libro a su catálogo, representándolo en el terreno editorial durante muchos meses.

Las editoriales suelen tardar entre 2 y 6 meses en darte una respuesta a tu solicitud de publicación del manuscrito enviado. Te aconsejamos que no te centres únicamente en una editorial y lo envíes a varias. Además, si consigues un buen acuerdo, las correcciones finales, la maquetación, la portada y el resto de elementos que componen tu obra, correrán de su cuenta.

Derechos de autor

Una vez tengas el manuscrito de tu libro finalizado, puedes registrar la autoría de la obra en el organismo correspondiente de tu ciudad. Tan solo te llevará media hora y alrededor de 20 euros de tasas. Este proceso es muy importante para certificar que la obra es original y tú eres su propietario, entrando, desde ese momento, a formar parte de la amplia comunidad de autores.

Si dispones de una editorial, ellos serán los encargados de llevar a cabo los trámites para el depósito legal y el ISBN. Tú no tendrás que preocuparte de formalizar toda esta documentación.

Publicar mi propio libro

‘Siempre he soñado con publicar mi propio libro pero no sé por dónde empezar‘. Si te sientes identificado con esta frase, toma nota de todas nuestras recomendaciones. Hoy en día editar un libro no es tan difícil como antes gracias a las posibilidades que abre ante ti el mundo del internet. Eso sí, si lo que quieres es que tu historia llegue a cientos de lectores, ten paciencia y escoge bien los pasos a dar antes de empezar.

Una vez hayas escrito y repasado tu libro, llega el momento de empezar a pensar en su publicación. En este momento podrás ponerte en contacto con un editor profesional que revise tu historia u optar por publicar tú mismo. Esta segunda opción será, por supuesto, mucho más económica, al eliminar la presencia de un intermediario. Sin embargo, habrá varios conceptos que deberás tener muy claros. Entre ellos, y antes de nada, tendrás que decidir cómo quieres publicar tu libro.

Impreso

Quiero publicar mi propio libro y quiero que éste sea impreso. Si eres de esta opinión, lo primero que debes hacer será buscar una editorial que te publique. En este sentido, debes tener en cuenta que cuanto más reconocida sea, a un mayor público llegarás. Eso sí, conseguir que te publiquen puede convertirse en una tarea de gran complejidad, especialmente si eres un escritor novel. Por ello, existen otras alternativas, como la de la autopublicación.

Actualmente, existe un gran número de plataformas para editar un libro en papel con el único requisito de pagar por ello. Entre ellas, podríamos destacar Bubok, Lulu o Createspace, de Amazon. Con estas solo tendrás que ponerte en contacto, darle formato a tu Word, preparar una portada sencilla y subirlo a su página web. En unas semanas tendrás en casa el número de ejemplares que hayas seleccionado.

Llegados a este punto, si lo que quieres es vender tu libro, tendrás que buscar distribuidores interesados en ello. Asimismo, las plataformas anteriormente mencionadas te permitirán venderlo bajo pedido en sus tiendas online.

En Amazon

Quizás si quieres publicar libro ilustrado no te quede más alternativa que optar por la publicación impresa. Sin embargo, si tu libro es mayoritariamente texto, tal vez puedas plantearte publicar un Ebook. Esta tarea es muchísimo más sencilla que la anterior y lo más factible es realizarlo con el programa gratuito Kindle Direct Publishing de Amazon. Con él simplemente tendrás que subir tu manuscrito al programa y empezar a vender copias.

¿Cuánto cuesta?

Los costes de publicar mi propio libro son muy variados y oscilan dependiendo del método que utilices. Además, éste también podrá variar en función de las tareas que realices tú mismo y las que subcontrates. En todo caso, si optas por la autopublicación podemos hablar de las siguientes cifras aproximadas:

– Libro de 25.000 (en torno a 150 páginas): 650€

– Libro de 75.000 palabras (en torno a 450 páginas): 1.100€

De todos modos, tal y como se adelantó anteriormente, esta cifras pueden variar notablemente dependiendo de los servicios contratados en cada caso.

Recomendaciones

Publicar mi propio libro no es algo que pase todos los días. Por ello, consideramos de vital importancia tener en cuenta toda una serie de recomendaciones para evitar ciertos errores. Entre ellas, podríamos destacar las siguientes:

– Edita el trabajo antes de enviarlo. Ninguna editorial querrá analizar tu trabajo si contiene innumerables errores ortotipográficos.

– Ten paciencia a la hora de recibir respuesta de las editoriales. Piensa que los trabajos que no solicitan ellos mismos los dejan siempre para el final, con lo cuál es posible que tarden algunos meses en darte respuesta.

– No te limites a una única editorial. Contacta con varias para aumentar el porcentaje de probabilidades de que te publiquen tu libro.

– Contempla todas las opciones posibles. Quizás tengas una idea inicial pero esta no funcione. Si es así, no te cierres las puertas y busca otras alternativas. Tal vez no confiabas en la autopublicación, por ejemplo, y al final se convierte en tu salida más factible.

Por último, solo tendrás que disfrutar de cada parte del proceso. Como decíamos, no todos los días publicas tu propio libro. Así que disfruta de cada paso para hacer de esta experiencia algo inolvidable.

Cómo escribir un libro y publicarlo, pasos para principiantes was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo escribir un libro y publicarlo, pasos para principiantes, te recomendamos que entres en la categoría de Entretenimiento.