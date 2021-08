Cómo formatear un portátil

NOTICIA de de Jessica Pascual

Formatear un portátil consiste en borrar por completo todos los datos que contiene el disco duro, incluido el sistema operativo, para limpiar en profundidad el equipo y empezar desde cero con toda la instalación de programas en este dispositivo. Se trata de un método muy útil para recuperar el buen funcionamiento de un equipo que ha sufrido un ataque de un virus que lo ha ralentizado. Aunque también es una muy buena opción si vas a darle tu ordenador a otra persona y no quieres dejar ningún rastro de tu perfil, historial o aplicaciones en el dispositivo.

Antes de formatear

Aunque el ordenador te funcione fatal, no puedes tomar la decisión de formatearlo a la ligera y sin pensarlo. Es importante que antes de iniciar este proceso revises si tienes información importante o archivos en el dispositivo que necesitas guardar. Para evitar perder cualquier archivo es fundamental que realices una copia de seguridad del dispositivo. Puedes hacer dos tipos de copias de seguridad:

Para guardar archivos concretos

Para guardar una versión completa de toda la información que forme parte de la instalación y del sistema que tengas en el ordenador

Y, ¿cuál elegir? Si vas a formatear tu ordenador porque funciona lento, pero no quieres perder el sistema operativo que tienes ni todos los datos e información que tienes guardada, es mejor que te decantes por la segunda opción.

Para realizar este tipo de copia de seguridad en tu ordenador sólo tienes que acceder a ‘Configuración‘ desde el menú de inicio de tu pantalla, acceder a la pestaña ‘Actualización y seguridad’ y seleccionar ‘Copia de Seguridad’. La pantalla que aparece te pregunta si quieres hacer una copia de seguridad con historial de archivos o si buscas una copia de seguridad anterior de tu ordenador. Para iniciar la copia tienes que introducir una unidad externa en el ordenador en la que pueda guardar todo el contenido y datos del sistema.

Por otra parte, si lo que quieres es empezar de cero o darle el ordenador a otra persona, guarda los archivos que necesites y formatéalo por completo para que el ordenador quede como recién salido de fábrica. En este caso no es necesario que realices una copia de seguridad en el equipo, puesto que si sólo quieres salvar unos cuantos archivos puedes guardarlos en un disco duro externo o subirlos a la nube y listo.

Y un consejo, escoge el momento adecuado para formatear el ordenador. Es un proceso que, depende del estado de tu portátil y de otros factores, puede demorarse unas cuantas horas. Por ello, lo mejor es que inicies este proceso cuando sepas con seguridad que no vas a utilizarlo, como por ejemplo por la noche.

Cómo formatear un ordenador

No hay un único método para formatear un ordenador, puesto que la forma de hacerlo depende directamente del sistema operativo que tengas instalado. Pero no te preocupes, en la actualidad formatear un ordenador es un proceso muy sencillo y nada comparable a cómo tenía que hacerse hace unos cuantos años. Ahora, formatear un ordenador es un proceso que puede hacer cualquier persona, sin necesidad de contactar con alguien que sea experto en ordenadores.

En esta guía te vamos a explicar cómo formatear un ordenador con Windows 10 de una forma fácil y sencilla. Aunque si lo que te estás preguntando cómo formatear un ordenador Hp, un Lenovo o de cualquier otra marca, debes saber que no importa. Lo único que debes tener en cuenta para saber cómo formatear el portátil es el sistema operativo, no la marca del ordenador.

Windows 10

Formatear un portátil con Windows 10 es realmente sencillo. Aunque como vas a descubrir, la opción que te vamos a explicar es la de ‘Restablecer Windows 10’, que a efectos prácticos es lo mismo que formatearlo. Lo único que tienes que hacer es acceder al menú que se encuentra en la barra inferior de la pantalla y entrar en la pestaña ‘Configuración’, que es la pestaña con icono de rueda de engranaje, tal y como puedes ver en la imagen.

Después, selecciona la opción ‘Actualización y seguridad’ que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla.

Y, por último, la pestaña ‘Recuperación’.

En la pantalla te aparecen tres opciones para recuperar el ordenador:

Restablecer este PC

Volver a una versión anterior de Windows 10

Inicio avanzado

Para formatearlo, tienes que seleccionar la primera opción. Al hacerlo, el sistema te preguntará si quieres conservar los archivos o eliminarlos. Puedes elegir entre restablecer sólo la configuración de Windows borrando tus archivos, aunque si quieres un formateo limpio, debes ‘Ocultar todo’ para eliminar todos los datos del disco duro.

Y listo, tienes que darle a siguiente. Lo primero que va a hacer el ordenador es reiniciarse para comenzar con el proceso.

Cuándo hay que formatear un portátil

La decisión de formatear un ordenador puede venir por diferentes motivos, aunque uno de los más comunes es que el ordenador no funcione bien. Por ello, si notas alguno de éstos síntomas, te recomendamos que pruebes a formatearlo para que el dispositivo vuelva a funcionar a pleno rendimiento:

Cada vez tarda más en encenderse . Si notas que el ordenador tarda mucho en iniciarse y se atasca en la pantalla de inicio, formatearlo puede servir para hacer una limpieza en profundidad y liberarle de esa carga pesada que provoca su ralentización

. Si notas que el ordenador tarda mucho en iniciarse y se atasca en la pantalla de inicio, formatearlo puede servir para hacer una limpieza en profundidad y liberarle de esa carga pesada que provoca su ralentización Pantalla azul . Si de forma habitual te aparece la pantalla azul de error, debes formatearlo para solucionar el problema que está dañando tu ordenador.

. Si de forma habitual te aparece la pantalla azul de error, debes formatearlo para solucionar el problema que está dañando tu ordenador. Si el ordenador no te permite abrir ciertas aplicaciones o las cierra de forma automática, puedes probar a formatearlo por si tienes el ordenador infectado.

o las cierra de forma automática, puedes probar a formatearlo por si tienes el ordenador infectado. Si funciona lento, no sólo al arrancar, sino de forma constante, puede que esté ralentizado por algún virus o aplicación y necesites descargarlo de todo el contenido para que vuelva a funcionar con normalidad.

