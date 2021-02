Ocio - Tecnología

Mi ordenador se ha vuelto loco: trucos para saber si el PC está infectado

¿Tu ordenador te habla? ¿No puedes hacer nada con él? ¿Te han desaparecido datos? Puede que esté infectado… A continuación te comentamos 10 signos que te ayudan a identificar riesgos de seguridad, tal y como nos han explicado los expertos de PandaLabs.

17 síntomas de un ordenador infectado

En todos y cada uno de los casos que se detallan a continuación y ante el menor signo o sospecha de infección, PandaLabs recomienda que se busquen aplicaciones de seguridad alternativas a la que ya tengamos instalada (si tenemos alguna). Sin necesidad de desinstalación, se pueden utilizar algunas utilidades, como el antivirus online gratuito de Panda, ActiveScan, o bien instalar algún antivirus que sea compatible con otros motores, como Panda Cloud Antivirus, que además también es gratuito.

El laboratorio antimalware de Panda destaca los signos más comunes que pueden suceder en caso de infección, con el fin de ayudar a los internautas a reconocer si su ordenador pudiera estar infectado:

1. Mi ordenador me habla: aparecen todo tipo de pop-ups y mensajes en el escritorio, bien anunciando cosas, diciendo que el PC está infectado y hay que protegerse… Este es uno de los casos en los que no hay duda: bien existe software espía instalado en el PC, bien ha sido infectado por un falso antivirus (también llamado “rogueware”).

2. El ordenador va tremendamente lento… Si tu PC se ha vuelto muy lento, en sí mismo, puede ser síntoma de muchas cosas, también de infección por virus. En el caso de infección por virus, gusanos o troyanos, entre otros, que se encuentran en ejecución en el ordenador, pudiera darse el caso de que estén realizando tareas que consumen recursos, razón por la cual el ordenador nos puede ir más lento.

3. No arrancan las aplicaciones. Cuántas veces nos ha pasado que hacemos clic desde el Menú Inicio o desde el Escritorio para arrancar una aplicación, pero no pasa nada. O bien arranca otra, que no queremos poner en marcha. Como en el caso anterior, puede deberse a otro tipo de fallo, pero al menos, es un indicio que debería hacernos sospechar de que algo pasa.

4. No puedo conectarme a Internet o me conecto, pero navego muy lento. La pérdida de las comunicaciones es otro de los síntomas comunes de infección, aunque es cierto que en muchas ocasiones nuestro proveedor de servicios puede tener una avería o una caída de servicio, o bien en ese momento se ha ido la cobertura, por la razón que sea. También puede darse el caso de que exista conexión a Internet, pero la navegación se haga muy pesada. Si nos hemos infectado, el malware podría estar haciendo “llamadas” a alguna dirección o estableciendo diferentes sesiones de conexión, lo que sin duda nos robará ancho de banda y hará que naveguemos muy despacio o que incluso se convierta en una tarea casi imposible.

5. Cuando se conecta a Internet, se abren muchas ventanas o el navegador muestra páginas no solicitadas. Este sí que es un signo inequívoco de infección. Muchas de las amenazas están diseñadas para redirigir tráfico a determinados sitios que el usuario no ha elegido, e incluso a falsear direcciones haciéndonos pensar que estamos entrando a un sitio lícito cuando, en realidad, es una copia del original.

6. ¿Dónde han ido mis archivos? Ojalá nadie se haga este tipo de preguntas, pero todavía hay amenazas diseñadas para borrar información, o cifrarla, o cambiar los documentos de sitio… Si un usuario se encuentra en este tipo de situación, debería empezar a preocuparse…

7. Oh, oh… Mi antivirus ha desaparecido, mi firewall está desactivado… Otra de las características de muchas amenazas informáticas es la deshabilitación del sistema de seguridad que haya instalado. De ahí que muchos virus, gusanos, troyanos, etc., estén diseñados para desactivar o apagar el antivirus, el firewall, o muchos otros programas de seguridad. Si se nos cierra uno, puede ser casualidad; pero si se desactivan todos, es casi un síntoma inequívoco de que nos hemos infectado.

8. Mi PC me habla en un idioma raro. Si se cambian los idiomas de las aplicaciones, la pantalla se vuelve del revés, aparecen bichos que se comen la pantalla… quizá el PC sí esté infectado.

9. A mi ordenador le faltan librerías y otros archivos para ejecutar aplicaciones, juegos, etc. De nuevo, podría ser un signo o indicio de infección, aunque también pueda deberse a otros factores, como instalaciones o desinstalaciones incorrectas, por ejemplo.

10. Literalmente, mi PC se ha vuelto loco. So tu ordenador hace cosas solo, de repente el usuario descubre que se han enviado e-mails sin que se haya enterado, se abren sesiones de conexión a Internet de forma esporádica, o aplicaciones… quizá se trate de que hay alguna amenaza que está trastocando el funcionamiento normal.

11. Bloqueos inesperados: Si alguna vez te ha sucedido esto, probablemente ya sepas que la temida pantalla azul es sinónimo de que algo va mal. Por ese motivo, no pierdas ni un minuto y analiza tu sistema en busca de posibles infecciones.

12. Alta actividad del disco duro: Si la actividad de tu disco duro es más alta de lo normal cuando tu ordenador está en reposo, esto es un signo de una posible infección.

13. Actividad incorrecta de los programas: Si los programas no responden o se abren automáticamente; si recibes una notificación de que un programa está intentando acceder a Internet sin tu consentimiento; entonces, es posible que hayas caído en la trampa de algún malware.

14. Actividad aleatoria de red: Si tu router está parpadeando constantemente, indicando una actividad alta de red cuando no estás ejecutando ningún programa o no estás accediendo a grandes cantidades de datos en Internet; asume que algo malo está pasando con tu equipo.

15. Correos electrónicos erráticos: ¿Tus emails no salen de la bandeja de salida? ¿Tus contactos reciben mensajes extraños que no has enviado? Lamentablemente, tenemos que comunicarte que tu sistema está comprometido o alguien ha robado tu clave de acceso al correo electrónico.

16. Dirección IP en lista negra: Si recibes una notificación que dice que tu dirección IP está en una lista negra; existen muchas posibilidades de que tu sistema haya caído en malas manos y que forme parte de un botnet de spam.

17. Desactivación inesperada del antivirus: Se diseñan muchos programas maliciosos para que desactiven los antivirus encargados de eliminarlos. Si tu producto de seguridad se desactiva por sí solo, esto puede ser un pequeño síntoma de que algo está sucediendo.

>> ¿Tu móvil va lento? Trucos para que vaya rápido

Cuándo hacerle una limpieza a tu PC

Si tu ordenador no funciona bien, quizá es porque tienes que hacerle una revisión y limpieza en profundidad. Por ello, hemos consultado a los expertos de TuneUp, que aconsejan realizar las siguientes 5 acciones. No tengas miedo, no te llevará más de 15 minutos y en unos pocos clics comprobarás cuánto espacio de disco puedes llegar a horrar en tu PC, ultrabook, tablet o portátil con una sencilla limpieza de primavera. ¡Cuéntanos tus resultados!

Los 5 trucos básicos más efectivos se han comprobado en los 3 equipos. Estos son:

1. Deshazte de programas muy antiguos y aumenta el rendimiento

Para desinstalar los programas que ya no necesitas o no has utilizado en siglos, simplemente accede a la lista de aplicaciones en el Panel de Control de Windows y pulsa el botón “Desinstalar”. Sin embargo, no todos los programas pueden identificarse fácilmente y no es sencillo averiguar la última vez que se usó.

TuneUp recomienda la herramienta TuneUp Uninstall Manager, bajo la pestaña Optimizar Ordenador en Desinstalar Programas, donde obtendrás una descripción más amigable de los programas, que muestra entre otros detalles, cuándo fueron utilizados por última vez. Esta limpieza eliminará también procesos de inicio que demoraban el arranque del equipo.

2. Deja tu hardware bien limpio

La limpieza física de los equipos debe encabezar la lista de limpieza de primavera. Eliminar las bolas de polvo del interior de la torre del PC además de los ventiladores y desengrasar el teclado de tu portátil es esencial para el equipo en óptimas condiciones: Si los ventiladores acumulan demasiado polvo no alcanzarán la velocidad de rotación (RPM) necesaria para la refrigeración, provocando que tu CPU/gPU aumente su temperatura. Generalmente éste efecto causa una reducción automática de velocidad para evitar un sobrecalentamiento o incluso un fallo de sistema.

3. Utiliza un limpiador de disco regularmente

Al final de un día de uso regular de tu PC, portátil, netbook o tablet, se habrá acumulado una tonelada de datos innecesarios. TuneUp Utilities 2013 proporciona dos nuevas herramientas, Disk Cleaner y Browser Cleaner, que no sólo comprueban los archivos temporales ya innecesarios que Windows acumula, sino que elimina los residuos de más de 170 programas populares.

En el Tablet Samsung Series 7 este proceso permitió que volviera a respirar, liberando 2,4 GB de datos innecesarios y permitiendo desactivar el archivo de hibernación que resultó en 3,2 GB libres.

4. Elimina grandes Apps (sólo en Windows 8)

Algunas de las nuevas apps, especialmente juegos y pesadas aplicaciones multimedia, tienden a consumir bastante espacio en disco. Sin embargo, cuando el mensaje de poco espacio en disco aparece, Windows 8 no propone proactivamente apps que puedas eliminar o las que se apropian de gran cantidad de espacio. Deberás averiguarlo tú mismo, accediendo a: Configuración, en la barra derecha de la pantalla, Cambiar configuración del PC, luego a Uso General donde encontrarás un botón que dice Ver tamaños de aplicaciones.

En el MacBook Air se encontraron diversos juegos ocupando gran cantidad de espacio a los que ya nadie jugaba y un puñado de apps innecesarias resultando en 2.9 GB liberados.

5. Suprime los datos innecesarios acumulados en iTunes

iTunes es la aplicación de uso diario para tu música, series, películas, aplicaciones y podcasts. Sin embargo, todo éste uso puede ocupar gran cantidad de espacio en disco. Para mantener la carpeta de iTunes impecable: elimina podcasts antiguos y pon un límite de archivos guardados, elimina las canciones duplicadas, películas y series vistas u olvidadas, deshazte de apps innecesarias (y sus copias de seguridad), limpia las cachés de Álbum y revisa las copias de seguridad redundantes de tu iPad, iPod o iPhone.

6. Software

El software, los programas que habitualmente utiliza su equipo pueden contener agujeros de seguridad, puertas traseras de las que los cibercriminales se sirven para instalar malware en su equipo. Actualice de forma regular estos programas, en el caso de que el fabricante no continúe ofreciendo soporte para estos programas (como versiones antiguas de Windows) sustitúyalos por programas que cuenten con soporte técnico.

7. Actualiza los antivirus

Debes actualizar la última versión de su solución de seguridad para virus e Internet. Asegúrese de registrar su software debidamente para que pueda descargar las últimas firmas de virus y actualizaciones de programa. Los antivirus que no sea actualizan no ofrecen protección frente a nuevas amenazas de seguridad. En cuanto al firewall, nunca navegue sin él o desactivando el firewall de su equipo. Tanto si se conecta a través de router como mediante otro sistema.

Por qué es importante limpiar el ordenador

Muchos usuarios de Windows desconocen que los programas desactualizados facilitan los ataques de los cibercriminales. Por eso G Data ofrece una serie de consejos para una eficaz limpieza del ordenador personal, que hace que Windows sea mucho más seguro.

“En muchos discos duros hay un sinnúmero de programas que los usuarios apenas utilizan o sólo esporádicamente. Esto conduce a enormes problemas de seguridad. Sin ir más lejos, el éxito de Conficker se debe al hábito de no actualizar el software de los ordenadores personales. Tanto el sistema operativo como el navegador, así como el software instalado en nuestros equipos debe estar actualizado a su última versión para mejorar la seguridad de nuestro ordenador”, opina Ralf Benzmüller, director del laboratorio de seguridad de G Data.

De acuerdo con las estimaciones de los expertos, el riesgo por mantener en los equipos software desactualizado no debe ser olvidado. “Este riesgo es especialmente elevado si el fabricante del software deja de ofrecer soporte técnico. Frecuentemente estos programas desactualizados cuentan con una gran número de agujeros de seguridad que los creadores de malware conocen y utilizan para introducir sus programas maliciosos en los ordenadores. ¡Estos programas deberían estar en un museo, no en los ordenadores personales con conexión a Intenet!”.

La limpieza de primavera digital no tiene precio. El tiempo requerido para el mantenimiento es un tiempo bien empleado y en cualquier caso es mucho menor al tiempo necesario para reparar nuestro equipo en caso de sufrir una infección de malware por un mal cuidado del mismo.

¿Qué puedes hacer si te ha infectado un scareware?

Los cibercriminales son cada vez más ingeniosos a la hora de crear estrategias para intentar infiltrarse en los ordenadores de las personas. Una de ellas es el scareware, un software que se aprovecha de nuestros miedos para que realicemos acciones que ponen en peligro la seguridad de nuestros dispositivos. Este tipo de programas entran en nuestros equipos y nos bombardean con pop-ups que afirman que un virus ha atacado nuestro sistema. Esta amenaza es cierta, pero no del modo que sugieren dichos pop-ups. Después, nos obligan a descargarnos varias aplicaciones de seguridad que eliminan los supuestos virus. Pero estas descargas son el escondite para el malware y además pueden desactivar el ordenador, impidiendo eliminar los archivos maliciosos del equipo.

Estos son los consejos a tener en cuenta:

1. Comprende el problema

No ignores las advertencias. Incluso si el contenido del mensaje es falso y no estás infectado por el virus que te advierte el scareware, existe un virus en tu ordenador, el mismo que te envía esas advertencias. Nicolas Brulez, investigador sénior de malware en Kaspersky Lab, dice que “una vez que digieres la noticia y te das cuenta que tu equipo tiene, realmente, un virus (scareware), ya estás en la dirección correcta para solucionar el problema”.

2. Nunca pagues

Muchos de estos programas te piden que introduzcas los datos de la tarjeta de crédito, bajo el falso pretexto de proporcionarte un programa antivirus, el cual eliminará el virus que, supuestamente, ha entrado en tu ordenador. No pagues nunca. ¿Por qué? Primero, los estafadores pueden darte acceso temporal a tu sistema pero volverán a pedirte más dinero y, segundo, porque dado información importantísima de tu tarjeta a individuos que desean robar tus datos.

3. Encuentra una solución de terceros

El programa scareware, probablemente, haya desactivado tu software antivirus, pero puede funcionar de nuevo si lo reinstalas, pudiendo así detectar el virus y eliminar el programa dañino. Si esto no funciona, existen herramientas Premium gratuitas en Internet que borran programas maliciosos.

4. Trabajo manual

Si las anteriores soluciones automáticas no funcionan, tal vez tengas que eliminar el virus manualmente. Una vez hayas averiguado el tipo de programa scareware que ha infectado tu sistema, podrás encontrar tutoriales online que te servirán de guía. Si esto falla, intenta recuperar todo lo que puedas; rescata la información importante del disco duro, formatéalo y reinstala los sistemas operativos y aplicaciones para recuperar la función original del equipo. Este proceso es difícil y puede acarrear consecuencias. Utilízalo siempre como último remedio.

5. Reinstala el software antivirus

Una vez hayas recuperado el sistema, reinstala un programa antivirus de confianza. Úsalo para escanear y limpiar el equipo, porque muchos de estos programas de malware instalan programas secundarios que pueden ser dañinos.

6. Usa parches

Ahora que tu sistema ha sido restaurado y desinfectado, asegúrate que tu sistema operativo, programas y aplicaciones están actualizados. Los programas de scareware se aprovechan de los agujeros en seguridad de los sistemas operativos, navegadores web, plugins y aplicaciones. Las últimas versiones siempre incluyen parches que solucionan dichos agujeros. Actualizar el software de tu sistema con la última versión es un buen método para mantener a salvo tu equipo.

7. Navega de forma segura

Los programas de scareware, normalmente, necesitan que el usuario interaccione con ellos para entrar en el sistema. Para protegerte, debes evitar enlaces sospechosos (los links acortados en Twitter y Facebook son el escondite perfecto para estos programas). Ten cuidado con los anuncios pop-up que advierten de posibles virus o con los escáneres gratuitos. Lo único que debes hacer es cerrar los pop-ups tan pronto como aparezcan.

Los troyanos bancarios, el malware más peligroso

Los troyanos bancarios son el tipo de malware más peligroso que existe en la actualidad. Los cibercriminales envían este tipo de malware a través de correos phishing que emulan ser emails de bancos reales para atraer la atención de los usuarios. Existen dos tipos: troyanos bancarios multi-objetivo, capaces de atacar a clientes de diferentes bancos y sistemas de pago y troyanos dirigidos a clientes de un banco en concreto.

El auge de la banca online ha provocado el nacimiento de una nueva forma de ciberdelincuencia: el robo de datos bancarios. Los estafadores siguen desarrollando nuevas formas de eludir los sistemas de protección de los datos financieros. ¿Cómo roba el dinero el malware? ¿Cómo podemos protegernos? ¿Es posible? Los expertos de Kaspersky Lab han estudiado a fondo los mecanismos que se utilizan en los ataques a la banca online.

Una vez instalado en el ordenador de la víctima, el troyano recoge automáticamente todos los datos de pago online e incluso a veces lleva a cabo transacciones financieras en nombre de la víctima. Los ciberdelincuentes utilizan dos tipos de malware para realizar estos ataques. Por un lado están los troyanos bancarios multi-objetivo, capaces de atacar a clientes de diferentes bancos y sistemas de pago y, por otro, los troyanos dirigidos a los clientes de un banco en concreto.

Los cibercriminales envían estos troyanos a través de correos phishing que emulan ser emails de bancos reales para atraer la atención de los usuarios. Para su distribución masiva, los cibercriminales explotan las vulnerabilidades de los programas más populares de Windows mediante exploits que instalan el troyano en el equipo.

Una vez en el ordenador infectado, los troyanos utilizan las siguientes técnicas:

Interceptar las pulsaciones del teclado . Los troyanos detectan las combinaciones de teclas que introducen los usuarios para ayudan a los ciberdelincuentes a robar los datos bancarios de las víctimas.

. Los troyanos detectan las combinaciones de teclas que introducen los usuarios para ayudan a los ciberdelincuentes a robar los datos bancarios de las víctimas. Crear pantallazos de formularios con los datos financieros de los usuarios .

. Anular de los teclados virtuales . Al anular este método para la introducción de datos de forma segura, los cibercriminales recogen todos los datos que meten las víctimas a través de este sistema.

. Al anular este método para la introducción de datos de forma segura, los cibercriminales recogen todos los datos que meten las víctimas a través de este sistema. Cambiar los archivos hosts redirigiendo a los usuarios a sitios web falsos , incluso cuando se introduce manualmente la dirección de un sitio legal.

, incluso cuando se introduce manualmente la dirección de un sitio legal. Controlar las conexiones del navegador con un servidor, así los ciberdelincuentes pueden obtener los datos de la cuenta que el usuario introduce en el sitio del banco, así como la modificación del contenido de la página de entrada del banco para solicitar información confidencial, como por ejemplo pedir el número de la tarjeta bancaria, el código CVV, etc.

Por otra parte, los troyanos bancarios son capaces de saltarse las protecciones adicionales de seguridad como la autenticación a través de dos pasos con contraseñas de un solo uso (códigos TAN). Una de las gestiones que realizaba el troyano ZeuS consistía en que al entrar la víctima en un sistema de banca online e introducir este tipo de códigos, el malware mostraba una notificación falsa que indica que la lista actual de los códigos TAN es inválida e invitaba al usuario a obtener una nueva lista de contraseñas. Para ello, la víctima tenía que introducir todos los códigos TAN disponibles en el formulario correspondiente creado por Zeus. Como resultado, los delincuentes adquirían todos los códigos de la víctima, y podían utilizarlos inmediatamente para transferir el dinero a sus propias cuentas.

“A pesar de que puede parecer imposible, existe una solución frente a estos ataques, como la tecnología Safe Money”, afirma Nikolav Grebennikov, director de tecnología de Kaspersky Lab. “A través de esta herramienta, la solución de seguridad protege a los usuarios de troyanos bancarios usando una navegación segura y teclado virtual seguro, mientras que se confirma la autenticidad web de un sistema pago online”.

Las redes sociales cada vez son más lentas

La velocidad de conexión a las 24 redes sociales más importantes del mundo se ha multiplicado prácticamente por 3 en los últimos seis meses, pasando de una media de tiempo de acceso de 2,8 segundos en julio de 2012 a los 7,1 segundos en febrero pasado (x 2,92). Esta es la conclusión de un test de rendimiento realizado por Compuware, con su solución Compuware Gomez, a las redes sociales más importantes del mundo entre el 1 de febrero y el 1 de marzo de 2013. La prueba se realizó desde 150.000 ordenadores en más de 168 países a la velocidad real de conexión del usuario.

Compuware Gomez midió 3 parámetros: tiempo de acceso (segundos transcurridos desde que el usuario hace “click” en la página hasta que ésta se abre con todos los elementos que la componen incluidos banners y otros elementos de terceros); disponibilidad (acceso a una página sin que aparezca un mensaje de error e independientemente del tiempo que tarde en cargarse; y consistencia (variación entre las distintas pruebas realizadas y se mide en segundos.)

Se triplican los tiempos de carga

Si tomamos como referencia las 3 redes más conocidas, desde el pasado mes de julio, el tiempo de acceso a Linkedin ha pasado de 0,78 segundos a 2,17 segundos (x 2,7) y Facebook pasa de los 0,80 segundos a 2,47 (x 3) Twitter también incrementa su tiempo de acceso, pasando de los 1,42 segundos de julio a los 2.44 segundos actuales. Este tiempo sitúa a esta red social en segunda posición, por detrás de Classmate. El promedio de las 24 redes analizadas alcanza los 7,1 segundos, lo que representa una ralentización notable con respecto a los 2,8 segundos del mes de julio.

Por lo que se refiere a la disponibilidad, el verano pasado el promedio de acceso a las 24 redes era prácticamente de un 100% (99,42%), cifra que se ha reducido en casi dos puntos (97,71%). Linkedin es la que menos ha sufrido, ocupa la segunda posición del ranking en esta categoría, pasando de una disponibilidad del 99,9% a un 99%. Twitter y Facebook bajan 2 puntos y se quedan en un 97,8% y 97,2% respectivamente. El último puesto es para MySpace que está disponible un 94,7% de las veces.

Twitter, Linkedin y Facebook

Por último, Twitter, Linkedin y Facebook se sitúan en los tres primeros lugares de consistencia consiguiendo la menor variación entre pruebas. Para entender bien este parámetro hay que tener en cuenta que las mediciones del rendimiento de una web se realizan de forma programada durante intervalos de un tiempo determinado (el mínimo es de 1 semana con mediciones cada hora y desde diferentes lugares del globo), por lo que es importante que no se produzcan variaciones muy grandes entre unas mediciones y otras. Este grado de variación es lo que mide la consistencia. Twitter es la que menos variación ha sufrido, de 2,49 segundos hace 6 meses hasta los 2,9 segundos. Linkedin ha multiplicado por cuatro su dato (0,6 a 2,7 segundos) y Facebook lo triplica (de 1 a 3 segundos). Lo cierto es que las tres ocupan buenas posiciones frente a la cifra media que es de 6,9 segundos.

Las mediciones realizadas por Compuware Gomez se refieren a la Home pero es totalmente configurable por el cliente y permite analizar el comportamiento no sólo de aplicaciones de entorno web sino también de aplicaciones móviles. Se trata de pruebas simuladas que normalmente se realizan con una frecuencia de una hora y con un periodo mínimo de una semana, aunque lo normal es que se hagan de una forma continúa para poder tener una información fiable.

Nueve cosas que hacer para que tu ordenador vaya como el primer día

Los programas obsoletos, aquellos que llevan mucho tiempo instalados en el ordenador, no se utilizan y tampoco cuentan con soporte ni reciben actualizaciones de sus fabricantes, no sólo ocupan espacio en el disco duro y ralentizan el funcionamiento del ordenador, sino que representan un grave riesgo de seguridad. Los cibercriminales lo saben y a menudo utilizan sus brechas de seguridad para acceder al ordenador en el que están instalados y conseguir el control de esas máquinas o acceder a los datos personales almacenados. Hemos hablado con los expertos de G Data, que nos han ofrecido nueve consejos que ayudan a mantener el ordenador a punto y completan la seguridad proporcionada por cualquier solución antivirus.

El sistema operativo y todos los programas instalados deberían estar correctamente actualizados, incluyendo service packs, parches y actualizaciones ‘rutinarias’. Los programas antiguos para los que ya no exista soporte del fabricante deberían ser sustituidos por sus correspondientes versiones actualizadas o, si no es posible, programas similares. Una limpieza regular del PC disminuye la cantidad de los archivos y datos almacenados. Es especialmente recomendable eliminar los archivos duplicados y aquellos que no se van a volver a utilizar. Hay programas gratuitos como CloneSpy o AntiTwin que pueden ayudar a rastrear estos archivos repetidos. Para eliminarlos, lo mejor es utilizar aplicaciones que garantizan su borrado integral (las aplicaciones antivirus incluyen destructores de datos que incluyen esta función de eliminación completa). Los usuarios deberían borrar temporalmente los archivos temporales localizados en la carpeta “Temp” del directorio de Windows que se generan como resultado de la navegación web. Eliminándolos conseguiremos incrementar significativamente la velocidad del PC. Cookies, historial web y otros archivos relacionados con el uso de Internet deberían borrarse con cierta asiduidad. Los navegadores web incluyen entre sus opciones de configuración la posibilidad de borrarlos de forma automática. Y algunos ya incorporan un modo de navegación privado donde la mayoría de los archivos temporales son borrados después de cada sesión. Los internautas deberían deshabilitar la función “recordar contraseñas” del navegador, así como borrarse las contraseñas ya almacenadas. Los usuarios deberían utilizar una solución de seguridad integral y mantenerla regularmente actualizada. Hay soluciones que incluyen herramientas de optimización del sistema y registro que ayudan a conseguir un funcionamiento más estable y eficaz. Además de usar una solución antivirus, es recomendable navegar con un cortafuegos activado que ayude a proteger todas las actividades online. Los sistemas de back up son la mejor forma de mantener los datos sensibles a salvo en caso de una infección por malware o un daño irremediable en el PC. Una imagen del sistema incluye no sólo un volcado íntegro de los datos del disco duro, sino los propios programas instalados. Los paquetes de seguridad más completos a menudo incluyen alguna de las dos opciones. Se puede conseguir una seguridad adicional navegando con derechos de usuario restringidos (las cuentas de usuario pueden manejarse fácilmente desde el Panel de Control de Windows).

Cuatro consejos para conseguir que tu ordenador arranque Windows más rápido

¿Tu PC tarda una eternidad en arrancar?, ¿has rebuscado en Internet nuevos consejos que te ayuden a mejorarlo? Desafortunadamente, puedes encontrar algunos consejos de optimización que no son los adecuados, por eso aquí te enseñamos 4 ajustes comprobados que te ayudarán a optimizar el arranque de Windows en tu PC.

1. Desactiva programas innecesarios. Las aplicaciones de terceros pueden ralentizar el incio del PC, dependiendo del sistema operativo que tenga, desde TuneUp recomiendan desactivar los programas del arranque de Windows que no utilizas, ni necesitas. De esta forma no sólo mejorarás el tiempo de arranque, sino que reducirás el número de ventanas emergentes que aparecen cuando trabajas con el PC. Para ello puedes utilizar la herramienta TuneUp StartUp Manager de TuneUp Utilities 2012. Para acceder a ella simplemente tienes que abrir TuneUp acceder a la opción Mejorar Rendimiento y seleccionar TuneUp StartUp Manager. Una vez que se abra la ventana, elige el programa que vas a desactivar y selecciona la opción Desactivar.

Aunque a primera vista no se aprecie un descenso muy grande en el tiempo de arranque, una vez que se inicia sesión sí se nota una respuesta más rápida por parte del sistema ya que disminuye significativamente el uso del disco duro. Gracias a este paso podrás trabajar con un PC mucho más rápido, recuperar CPU y recursos de memoria RAM, lo que acelerará las aplicaciones con las que trabajas normalmente, te permitirá ser más productivo y conservar los recursos del sistema.

2. Desactiva los dispositivos en el Adminsitrador de dispositivos. Tanto en los PCs como en los portátiles vienen instalados dispositivos y otros componentes que no son necesarios para el uso diario, como el Bluetooth, el adapatador Ethernet, la cámara Web o un chip de sonido. Para desactivar estos complementos ir a Equipo, Administrar y se abrirá una ventana en la que aparecerá la opción Administrador de dispositivos. Ahí podrás desactivar los diferentes dispositivos como la Webcam o los puertos USB, de forma que conseguirás que el tiempo de arranque disminuya en al menos un par de segundos y que la duración de la batería de tu portátil también experimente un aumento.

3. Consigue más memoria RAM para tu PC. Es una de las funciones que más benefician al PC y a su funcionamiento pero pensarás, ¿realmente me va a ayudar a mejorar el tiempo de arranque, si la memoria aumenta de 1GB a 2GB o de 2GB a 4GB? Pues sí, ya que si el PC dispone de más memoria RAM se reducirá drásticamente el intercambio de memoria en el disco. Para limitar el total de la memoria utilizada por los sistemas y ver cómo mejora el tiempo de arranque puedes hacerlo a través de msconfig.

4. Cambia la secuencia de arranque en la BIOS, que puede estar alargando el tiempo arranque con comprobaciones y ajustes innecesarios. Desde TuneUp recomiendan que establezcas la prioridad de arranque solamente en el disco duro y deshabilites el arranque desde la unidad de DVD, el puerto USB o la red y así conseguirás reducir el tiempo de arranque en otro par de segundos más. No debes olvidarte de reconfigurar el arranque de la BIOS si decides istalar un nuevo sistema operativo, o ejecutar un entorno de arranque desde USB. También puedes escoger el Arranque rápido, para omitir el análisis de los componentes de hardware al iniciar el PC.

Cómo aumentar la velocidad del ordenador

El 47% de usuarios opina que su PC va más lento que cuando lo compraron y el 42% está descontento con el arranque de su equipo. Debido a esta problemática tan común entre los usuarios, la empresa SPAMfighter ha presentado SLOW-pCfighter, que utiliza las técnicas más avanzadas para analizar los errores en el funcionamiento de los PC’s. Esta novedosa herramienta busca todas las entradas no utilizadas en el registro, la instalación de driver’s, fallos de instalaciones defectuosas, cookies, o driver’s desactivados, para poder optimizar el inicio de Windows.

El software, rápido y fácil de instalar, ayuda a los usuarios a evitar fallos en el sistema, virus y programas innecesarios permitiendo recuperar el funcionamiento y velocidad máxima del equipo.

Martin Thorborg, Cofundador y CMO DE SPAMfighter señala, “hemos lanzado SLOW-pCfighter como respuesta a las necesidades de nuestros usuarios, con el único fin de optimizar el funcionamiento del ordenador sin necesidad de comprar uno nuevo. En la actualidad, frente a la situación económica que se vive, es importante que la gente que no tiene la opción de comprarse un ordenador nuevo, sí tenga la oportunidad de mejorar y equipar el que tienen con las mejores herramientas”. Este software tiene un precio de 19.95 euros.

Según un estudio reciente de SPAMfighter, realizado entre más de 500 usuarios de PC de todo el mundo, el 78% de usuarios no compraría un ordenador nuevo este año, a pesar de que el 38% opina que sus ordenadores funcionan más despacio que cuando lo compraron. De igual modo, el 42% está descontento a causa de la lentitud y la velocidad de arranque. Por otro lado, las razones por las que un equipo no funciona correctamente se debe principalmente a el número de programas innecesarios instalados (53%); la vida del ordenador (35%); el bombardeo publicitario (31%); el spyware (31%); los virus (26%) y el adware o cookies (17%), entre otros.

Siete consejos para gamers de cara a optimizar el PC y Windows

Jugar en un PC con el sistema operativo Windows puede resultar frustrante si los PCs no están correctamente optimizados para los juegos. Si eres uno de los muchos jugadores que sufre los largos tiempos de carga, el retardo o lag y otros problemas relacionados con el rendimiento, lee con atención. TuneUp, el software de optimización para PCs, te ofrece siete consejos clave para aprovechar tu equipo al máximo.

A continuación recogemos los siete consejos que te ayudarán a sacar el máximo rendimiento de los juegos y una optimización excelente de tu PC.

1. Realiza un Inicio limpio. Al iniciar Windows, múltiples aplicaciones y servicios se ejecutan, de forma automática, al mismo tiempo, de forma que se ralentiza el inicio del PC. Para mejorar el rendimiento puedes detener todos los programas innecesarios que atascan el PC y ejecutar Windows sin los servicios de aplicaciones de terceros. Para realizar un inicio limpio, debes mantener pulsada la tecla Windows en tu teclado y presionar la letra R. A continuación escribe msconfig y haz clic en Aceptar.

Para finalizar ve a la pestaña Servicios, disponible en el Administrador de Tareas, selecciona Ocultar todos los servicios de Microsoft y haz clic en Deshabilitar todos, de esta forma evitarás que se pongan en funcionamiento los servicios instalados por aplicaciones de terceros y que no son necesarios para los juegos, como son los servicios de copia de seguridad. Un simple reinicio es suficiente para hacer efectivo el cambio.

2. Desactiva todas las animaciones y efectos 3D. Windows XP, Vista y Windows 7 ofrecen animaciones para minimizar y maximizar ventanas y también para los menús. Sin eres un gamer estas animaciones pueden interferir a la hora de jugar, por lo que te recomendamos desactivarlo. Para ello simplemente pulsa el botón derecho del ratón sobre el icono de Equipo y selecciona Propiedades. Después selecciona la pestaña Opciones avanzadas y en el apartado Rendimiento haces clic en el botón Configuración. En la pestaña Efectos visuales puedes personalizar las funciones que quieras mantener y las que no.

3. Utiliza los drivers de gráficos más recientes. Si eres un gamer, probablemente utilices un procesador NVIDIA o una tarjeta gráfica ATI, estos dos fabricantes actualizan y perfeccionan sus drivers sobre una base mensual, de forma que ayudan a mejorar el rendimiento de los juegos. Si los actualizas a la versión más reciente tendrás un ligero aumento en el rendimiento y, dependiendo del juego, incluso podrás conseguir que funcione de una forma más ágil.

4. Consigue los parches más recientes para el juego. Los juegos nunca están completamente terminados, tras salir al mercado su equipo de desarrolladores trabaja corrigiendo errores y mejorando el rendimiento del juego. Como tal, es bueno que consigas los últimos parches disponibles para los juegos. Dependiendo de la resolución con la que juegues y el equipo que estés utilizando, obtendrás un par de fotogramas por segundo más. Puede parecer que no es mucho, pero realmente puede significar la diferencia entre una experiencia de juego con retardos o una suave y fluida.

5. Optimiza el disco duro para velocidades de lectura/escritura más rápidas. A medida que los datos se escriben o se eliminan del disco duro, los archivos se pueden fragmentar y estas porciones se extienden por todo el disco, afectando de forma grave al rendimiento del PC. Como los juegos suelen ocupar varios Gigabytes, es vital que todos sus archivos se puedan leer de forma continua. ¿Cuál es la mejor solución? Desfragmentar el disco duro, para ello entra en Inicio, ves al apartado Todos los programas, Accesorios, Desfragmentar el disco.

6. Utiliza un software de optimización de PCs. El software de optimización de PCs es una de las maneras más simples y sencillas que permiten mejorar el rendimiento de tu PC, en particular para los juegos. Por ejemplo, si tienes instalado en tu PC TuneUp Utilities 2012 puedes utilizar el Modo Turbo, que deshabilita temporalmente los servicios innecesarios, como las aplicaciones de cámaras digitales o escáneres que no se necesitan mientras juegas. Al desactivar las actividades de segundo plano innecesarias, corregir errores y optimizar la configuración de Windows, el software de optimización de PCs te permite aumentar significativamente la experiencia de juego, y marcar la diferencia entre experimentar un juego con retardos, poco fiable o conseguir batir tu puntuación más alta.

7. Añade más memoria RAM. Cuanta más memoria tenga tu PC, más datos se pueden cargar y esto se traduce en un menor acceso a la unidad de disco. Si estás jugando a los juegos más novedosos, deberías considerar aumentar la memoria de tu PC o portátil a 4 GB o más.

Tibor Schiemann, Presidente y Director Gerente de TuneUp afirma: “Aunque no hay ninguna pauta mágica que permite a los usuarios potenciar el rendimiento del juego al instante, existen varias maneras de reducir la congestión y hacer que los juegos se ejecuten notablemente más rápidos Estos consejos que ofrecemos ayudarán a los usuarios a optimizar plenamente sus PCs y hacer que sus juegos funcionen mejor que nunca y sin interrupción.”

¿Y si no quiero Windows con el ordenador que compro?

Ante la imposibilidad de obtener reembolso económico en caso de elegir un sistema operativo distinto a WINDOWS, la OCU ha denunciado ante la CNC la falta de competencia en sistemas operativos en los portátiles. Los distintos sistemas operativos de WINDOWS acaparan una cuota de mercado superior al 80% y los fabricantes que ofrecen este sistema preinstalado en sus equipos representan en torno al 88% de los ordenadores portátiles comercializados en España.

Por ello, la OCU se ha dirigido a la Comisión Nacional de la Competencia para que investigue si existe algún tipo de práctica por parte de MICROSOFT contraria a las normas de defensa de la competencia. De confirmarse su existencia, estas prácticas supondrían un claro perjuicio para los consumidores, que estarían pagando un sobreprecio por la licencia del sistema operativo preinstalado en los ordenadores portátiles sin que puedan solicitar el reembolso del mismo en caso de que decidan sustituir WINDOWS por un sistema alternativo.

Además, la OCU considera que este tipo de prácticas estaría obstaculizando el desarrollo de sistemas operativos alternativos y, por tanto, limitando la capacidad de elección de los consumidores.

En el último análisis comparativo de ordenadores portátiles publicado en el número 361 de OCU Compra Maestra (julio-agosto 2011), la OCU ha constatado que la gran mayoría de los establecimientos visitados y de los principales fabricantes de ordenadores portátiles no ofrecen la posibilidad de elegir el sistema operativo que prefiera el cliente, ni tampoco el reembolso de la licencia pagada por el sistema operativo WINDOWS en caso de que el usuario decida sustituirlo por otro.

¿Cuáles son los peligros de Internet?

Un estudio de G Data en 11 países diferentes demuestra que la mayor parte de los internautas no tienen conciencia real de los peligros de Internet y mantiene como ciertas una serie de verdades obsoletas. Así, el 58% de los internautas españoles ignora que basta cargar una web adulterada para infectar el PC o sostiene, equivocadamente, que el correo electrónico es la principal vía de entrada de malware. Aquí van cinco de esos mitos que en los primeros años de Internet se instalaron en el acervo de creencias de buena parte de los internautas y que hoy en día continúan condicionando su forma de navegar.

Mito 1. Un PC infectado ofrece síntomas claros de alojar malware (para el 93% de los internautas)

El 93% de los internautas considera que un PC infectado es fácil de detectar para el propio usuario: se bloquea por completo, funciona más lento o genera indiscriminadamente ventanas emergentes o pop-ups. Sólo el 7% sostiene que en caso de contaminación no se percibiría nada extraño, que es precisamente lo que realmente sucede en la mayoría de los casos. Hace ya muchos años que los que empezaban a llamarse hackers dejaron de desarrollar virus como forma de notoriedad y demostración de sus habilidades informáticas. Hoy en día son “profesionales” cualificados cuyo objetivo es justo el contrario: pasar totalmente desapercibidos para hacerse con un suculento botín de datos personales que les dejarán pingües beneficios en los mercados negros de Internet y, en segundo lugar, añadir el PC de la víctima a alguna de las redes de zombis que se alquilan en Internet. Para conseguirlo, necesitan que la infección pase totalmente desapercibida para el usuario.

Mito 2. El correo electrónico, principal vía de entrada del malware (según el 54% de los internautas)

Esta suposición se ha quedado tan obsoleta como la primera, pero sigue siendo válida para el 54% de los entrevistados, el 58% si nos ceñimos solo a internautas españoles. Es verdad que con los populares “Melissa” y “I love you”, a finales ya del pasado milenio, los correos electrónicos fueron la vía más frecuente de difusión de malware en archivos adjuntos infectados que venían acompañados de una sugerente invitación a que la víctima los abriera. Sin embargo, este sistema de infección se ha quedado anticuado y los ciberdelincuentes utilizan otras formas de llegar a sus víctimas, principalmente las redes sociales y la manipulación de sitios web que sólo necesitan una visita para infectar el ordenador y que constituyen, hoy por hoy, el factor infeccioso que más se repite.

Mito 3. La mitad de los internautas creen que no puede infectar su ordenador con solo visitar una página web (según el 48% de los encuestados)

Hace ya años que se puede infectar un ordenador a través de las que podríamos denominar como descargas silenciosas (drive-by-download) y que para conseguirlo basta tan solo con cargar en el navegador una página web convenientemente preparada por los ciberdelincuentes, un tipo de ataque que además se practica a gran escala. Sin embargo, el 48% de los encuestados aún no conoce esta realidad. Una cifra que se eleva hasta el 58% si nos ceñimos a los internautas españoles.

Mito 4. Las plataformas P2P y los sitios de descarga de torrents, principales aspersores de malware (48% de los internautas)

Es indudable que las plataformas de intercambio de archivos mueven gran cantidad de archivos y que parte de ellos son programas dañinos. Sin embargo, y como hemos ya mencionado, la mayor parte de los programas nocivos se propagan mediante páginas web adulteradas, aunque casi el 50% de los internautas encuestados consideran estos sitios P2P como los principales aspersores de malware.

Mito 5. Las páginas porno, más peligrosas que el resto (37% de los encuestados)

No es abrumador el número de internautas que sostiene este sexto mito, pero llama la atención que un 37% de ellos considere que hay mayor peligro de infección aquí que en el resto de sitios web, quizás por la reputación dudosa del contenido pornográfico. La realidad, sin embargo, puede ser la contraria. La industria del porno genera mucho dinero y el propietario de una web dedicada a explotar estos contenidos vive de su correcto funcionamiento y, por eso mismo, suelen encargar su programación, mantenimiento y seguridad a profesionales.

Conclusiones

La investigación permite extraer una primera conclusión positiva: la mayor parte de los internautas, independientemente de su edad, sexo o nacionalidad, sabe que Internet entraña sus riesgos. Sin embargo, se trata de una vaga conciencia de peligro pues solo unos pocos son capaces de delimitar los riesgos reales de la Red.

Llama la atención el buen número de suposiciones erróneas que aún circulan sobre la seguridad en Internet y, en este sentido, es más que elocuente el dato que nos dice que 9 de cada 10 internautas considera que los virus informáticos dejan rastros evidentes, cuando la realidad es precisamente la contraria. Al menos, algunas de estas falsas creencias ya parecen desterradas y así por ejemplo, solo el 7,5% (hasta un 9% en España) de los internautas considera que los ordenadores de los usuarios particulares no son “atractivos” para los ciberdelincuentes.

