Cómo hacer un contrato de empleada de hogar con el modelo oficial

Tradicionalmente, los trabajos de cuidado del hogar estaban asociados a la economía sumergida. Sin embargo, en el 2013 se publicó una ley que regulariza esta situación para tratar de garantizar los derechos de este tipo de empleados. Por ello, si quieres buscar a alguien para que te ayude con las tareas domésticas, debes saber que tendrás que hacerle un contrato de empleada de hogar. A continuación, te contamos todos los trámites que esto lleva consigo.

Sistema Especial para Empleados del Hogar

Hace ya unos años se reguló el trabajo de los empleados del hogar y se creó el llamado Sistema Especial para Empleados del Hogar. Según éste, se considera una relación laboral especial del servicio del hogar familiar la que existe entre el titular de éste y quien presta sus servicios. Este tipo de relación obliga a la existencia de un contrato laboral con su correspondiente afiliación a la Seguridad Social y, por tanto, a la protección del empleado.

En todo caso, conviene puntualizar que este sistema no aplica a todos los profesionales que trabajen en un domicilio. Por el contrario, para poder acogerse a él, el empleado tendrá que realizar tareas estrictamente domésticas, como las relacionadas con la limpieza, el cuidado del hogar y de los miembros de la familia o la conducción de vehículos. Así pues, quedan excluidos todos aquellos trabajadores contratados mediante una empresa de trabajo temporal, por ejemplo, o los dedicados al cuidado de personas dependientes.

Tipos

Antes de nada, conviene destacar que este tipo de contratos pueden formalizarse oralmente siempre y cuando no superen las cuatro semanas de duración. De hecho, de no hacerlo se dará por sentado que se trata de un contrato de tipo indefinido y a jornada completa, salvo que el empleador tenga forma de acreditar lo contrario.

Una vez aclarado este punto, tenemos que puntualizar que, al igual que en el resto de regímenes laborales, en este sistema podemos encontrarnos con contratos de tipo indefinido y otros de duración determinada. Respecto a los últimos, estos se pueden subdividir, a su vez, en los de obra o servicio determinados y los de interinidad. En todo caso, sean del tipo que sean, un contrato temporal no podrá durar más de tres años. En caso de que así sea, se convertirá de forma automática en indefinido.

En la Seguridad Social

Debes saber que, si quieres contratar a una empleada de hogar tendrás la obligación como empleador de gestionar los trámites con la Seguridad Social. La única excepción a esto será para los contratos de menos de 60 horas al mes. En estos casos, los trámites podrán ser realizados por parte del trabajador, aunque los documentos siempre tendrán que ir firmados por ti. Asimismo, aunque las cuotas de la Seguridad Social se descuenten de la cuenta del empleado, será tu obligación comprobar que el alta y el pago se han realizado correctamente.

Gracias a estos trámites, el empleado gozará de las prestaciones de la Seguridad Social, entre las que podemos destacar la baja por maternidad o incluso por incapacidad temporal. Cabe subrayar que, en este último caso, tú, como empleador, tendrás que asumir la parte de la baja que corresponda, que va desde el cuarto día hasta el octavo. A partir de ahí, el gasto lo asumirá la Seguridad Social.

Por otra parte, es importante señalar que el paro no está dentro de las prestaciones por desempleo cubiertas en las cotizaciones de este tipo de trabajadores.

Modelo oficial en el SEPE

Una vez que tienes claro que necesitas un contrato para tu empleado del hogar, tendrás que centrarte en su redacción. En este sentido, debes saber que la página web del SEPE ofrece ayuda para descargar un modelo oficial. Para ello, solo tendrás que responder a unas breves preguntas sobre qué tipo de empleador eres, la jornada y el tipo de contrato. Al seleccionar estas opciones, se te generará un modelo de contrato que únicamente tendrás que rellenar.

En todo caso, si lo que buscas es un modelo contrato de empleada de hogar rellenado, puedes buscar en Google. Estamos seguros de que encontrarás muchos ejemplos para que te hagas una idea de cómo han de cubrirse cada uno de los campos.

Salario

Si quieres hacer un cálculo nómina empleada de hogar debes tener en cuenta que el Real Decreto 1462/2018 fija su salario mínimo en los 900€ brutos mensuales distribuidos en 14 pagas para una jornada completa. A partir de ahí, éste podrá subir en base a otros factores como, por ejemplo, la demanda de la zona.

En todo caso, hay que puntualizar que, si bien esto supone un 22,3% de incremento respecto al año anterior, no siempre se cumple. Esto es así porque, aunque la ley fije estas cifras, muchos empleadores no la respetan.

Extinción del contrato

A nivel general, un contrato de empleada de hogar puede ser extinguido por los mismos motivos que cualquier otro tipo de contrato, a excepción de tres casos particulares. Estos son los siguientes:

– ERE.

– Causa de fuerza mayor.

– Despido objetivo.

En todo caso, las causas más habituales son el despido disciplinario y el desistimiento del empleador. Respecto al primero, se aplica cuando el trabajador ha incumplido con sus obligaciones de forma grave. Por su parte, el desistimiento del empleador podrá ser aplicado cuando ya no se necesiten sus servicios o cuando no se confíe en él.

