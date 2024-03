Ocio - Tecnología

Cómo hacer una devolución de un pedido de Shein

¿Has comprado algún producto por la tienda de ropa Shein y no te vale o no es lo que esperabas? Esta tienda china está más de moda que nunca y ofrece un amplio catálogo tanto de prendas de ropa como de accesorios de cualquier estilo. Sin embargo, al igual que sucede en otras tiendas de ropa online, es muy común tener que realizar una devolución por varios motivos, ya sea porque nos hemos equivocado en la talla, porque no gusta el producto o simplemente ha venido defectuoso.

Cómo devolver ropa en Shein

Si has realizado un pedido de ropa en Shein y no te valen las tallas, puedes hacer una devolución de forma rápida y gratis. De hecho, la primera devolución en Shein dentro de los 45 días después de realizar la compra es totalmente gratis. En el caso de que sea necesario pedir más etiquetas de devolución debes abonar 4,50 euros por cada una.

Para realizar una devolución en Shein debes realizar los siguientes pasos:

En primer lugar, entra en tu cuenta de Shein desde la app para móviles o desde el ordenador.

desde la app para móviles o desde el ordenador. Entra en el apartado ‘Mis Pedidos’ y, a continuación, en ‘Hacer Devolución’ de un pedido concreto.

y, a continuación, en de un pedido concreto. Selecciona el producto o productos del pedido que deseas devolver, indicando los motivos .

del pedido que deseas devolver, indicando los . Selecciona el método de devolución .

. Asegúrate de que el artículo que vas a devolver coincide exactamente con los datos que figuran en la solicitud de devolución. En caso de discrepancia, puedes sufrir retrasos en el reembolso.

Opciones de devolución

Shein ofrece hasta 4 formas para devolver un pedido: