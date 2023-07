Sabías Que...

Cómo limpiar de forma correcta una freidora de aire

La freidora de aire es el electrodoméstico de moda para cocinar más sano. Es una manera de freír y hornear sin aceite en una especie de mini horno. Además, este electrodoméstico presume de ser muy fácil de limpiar respecto a otros utensilios de cocina, como una freidora convencional, una sartén o una olla. Pero, ¿es esto cierto? En esta información puedes descubrir cómo realizar el mantenimiento correcto de una air fryer.

Pasos para limpiar una freidora de aire

Cada fabricante recomienda unos pasos para limpiar este electrodoméstico de una forma adecuada. Para alargar la vida de una freidora de aire, es útil leerse el manual de instrucciones. A grandes rasgos, estos son los cuidados mínimos que necesita cualquier modelo que hay en el mercado:

Limpieza en frío

En ningún momento hay que limpiar la freidora de aire justo después de utilizarla. Solo se debe hacer cuando esté apagada y fría. Además, habrá que retirar todos los accesorios que tengamos instalados, así como la rejilla, el cestillo o la bandeja. Cada uno de ellos se puede lavar con agua tibia y jabón.

Quita los restos de aceite y comida

En el interior de la freidora suelen acumularse restos de las comidas que hemos realizado y un poco de aceite o grasa de los propios alimentos. Para limpiar de manera superficial estos restos, es necesario papel de cocina absorbente. Es interesante realizar este paso con cierta frecuencia para que los restos de comida no se acumulen con mucha frecuencia.

Esponja y jabón

Una vez esté la máquina limpia de restos y sin los accesorios, es la hora de pasar una esponja suave o un cepillo de cerdas poco agresivas con agua caliente y jabón. Hay que tener especial cuidado a la hora de limpiar por la parte de la resistencia de la freidora porque, dependiendo del modelo, puede ser difícil de frotar. Como solución, puedes probar a poner la freidora de aire boca abajo.

También hay que prestar atención al exterior del electrodoméstico. Bastará con pasar una bayeta húmeda en el caso de que no haya mucha suciedad. Para secar, usa papel de cocina absorbente.

Limpia los accesorios

Por último habrá que limpiar las diferentes partes de la freidora que hemos retirado previamente. Se puede dejar un rato en remojo cada uno de los accesorios. Después, es recomendable usar agua y líquido para el lavavajillas en los componentes de plásticos. En las partes que sean antiadherentes hay que tener más cuidado y frotar con suavidad para que no pierda las propiedades.

Cuando dejes secar los accesorios, algunos fabricantes recomiendan encender la freidora de aire unos minutos antes de volver a utilizarla.

Cada cuánto hay que limpiar una freidora de aire

Lo más recomendable es hacerlo después de cada uso, incluyendo todas las partes de la freidora y tanto por el interior como por el exterior. De esta manera, conseguiremos que no se acumulen restos después de cada comida.

Para evitar que la rejilla y la sartén de la freidora se ensucie con facilidad, prueba a colocar papel vegetal de horno. Ojo, no uses papel de aluminio porque no está permitido meter este material dentro del electrodoméstico. Si lo haces, podría verse afectado el rendimiento y la seguridad de la freidora.

Cómo no limpiar una freidora de aire

Bajo ningún concepto debes limpiar tu freidora con detergentes abrasivos u otros elementos desinfectantes, cepillos o esponjas metálicas que estropeen los materiales antiadherentes. En cualquier caso, lo mejor siempre será leer el manual de instrucciones y seguir las indicaciones que recomienda el fabricante.

