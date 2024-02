Sabías Que...

El secreto mejor guardado de las freidoras de aire: Esto es lo que tienes que hacer para no limpiarla tras cada uso

Cocinar en una freidora de aire ofrece un montón de comodidades. Apenas deja olores, no hace ruido, no pringas toda la cocina y se puede almacenar de forma cómoda en cualquier mueble o armario de la cocina. Por todo ello, se ha convertido en uno de los electrodomésticos que no deben faltar en las cocinas. A lo que se suma que las posibilidades de recetas para preparar en la freidora de aire son amplísimas.

Pero no todo son ventajas. A pesar de que este electrodoméstico cocina por aire, la cantidad mínima de aceite que se echa o el propio jugo que desprenden los alimentos dejan la cesta llena de restos de grasa que, si se dejan, generan una capa de suciedad que impregna cada uno de los recovecos de la cesta y partes interiores del electrodoméstico. La buena noticia es que existe un pequeño truco que puedes poner en práctica para evitarlo y con el que no tendrás que preocuparte de limpiar tu airfryer tras cada uso sin renunciar a tenerla brillante.

Cómo hacer un buen mantenimiento de la freidora de aire

Al igual que las sartenes se limpian tras cada uso, la cesta de la freidora de aire debería limpiarse tras cada cocinado. Porque los restos del jugo de los alimentos o el aceite que se echa para cocinarlos se queda impregnado en este recipiente y, si no se quita, genera una capa de suciedad que se incrusta en este recipiente y cada vez es más difícil de quitar.

Sin embargo, si no quieres estar desmontando la airfryer tras cada uso para lavar la cesta, hay otros pequeños trucos que puedes probar y que te permiten cocinar sin apenas manchar la cesta. Y que se convierten en la mejor alternativa para no lavarla tras cada utilización sin renunciar a tenerla limpia como el primer día.

¿Cómo? Con algunos accesorios de la airfryer que pueden ponerse en la cesta para evitar que se manche. Se trata de alternativas que permiten agilizar y minimizar el mantenimiento que hay que hacerle a este electrodoméstico. Pero hay que tener en cuenta que, aunque no requieran de una limpieza diaria, de forma puntual, cada cierto tiempo, hay que tener en cuenta los pasos específicos sobre como limpiar de forma correcta una freidora de aire para garantizar la buena higiene y durabilidad del electrodoméstico.

Platos de papel para la freidora de aire

Esta es una de las mejores opciones. No hay nada más cómodo ni fácil para evitar manchar la cesta que usar platos de papel para la freidora de aire. Son accesorios de un único uso que se colocan en la cesta y sobre los que cae la grasa y restos de suciedad que se forman durante el cocinado. De tal manera que, tras terminar de preparar la comida, puedes sacarlos de la cesta, tirarlos a la basura y listo. La freidora de aire se queda igual de limpia que antes de cocinar sin necesidad de tener que lavarla a mano.

Por otra parte, si no tienes este tipo de elementos y te surgen dudas acerca de si se puede poner papel de aluminio en la freidora de aire, los propios fabricantes indican que no es lo más apropiado. El motivo es que existen riegos de que el resultado de la cocción no sea el esperado o que pueda interferir en el sistema de calentamiento si se tapona alguna salida de aire y puede provocar daños en el aparato, así como quemarse si entra en contacto con la resistencia.

Con moldes de silicona

Es otra de las opciones al alcance de los propietarios de estos electrodomésticos. Y el funcionamiento es idéntico. En el caso de querer preparar palomitas en la freidora de aire o hacer una receta de cualquier postre en la airfryer, puedes coger un molde de silicona para verter el preparado en el recipiente y evitar que se manche la cesta. Una vez termines de cocinar, lavar los moldes y guardar la freidora de aire en su sitio.

Con recipientes de cristal

Si no tienes ningún accesorio específico de la freidora de aire para cocinar, siempre puedes usar un recipiente de cristal, como si cocinaras en el horno. Ofrecen las mismas posibilidades que los moldes y platos de papel y permiten hacer un mantenimiento más cómodo de la freidora. Sin tener que lavarla tras cada uso. Porque la suciedad se queda impregnada en los recipientes y no en la cesta.

