¿Se puede poner papel de aluminio en la freidora de aire?

El funcionamiento de la freidora de aire es similar al del horno de casa, pero a pesar de sus parecidos con este electrodoméstico imprescindible en toda cocina, es habitual que surjan dudas acerca de cómo y qué puede cocinarse en estas nuevas freidoras de aire que están tan de moda. Desde qué alimentos no pueden cocinarse en una airfryer, hasta qué elementos o accesorios pueden utilizarse en el cocinado, como usar el papel de aluminio para cubrir la base o cesta de la freidora.

¿Es o no recomendable poner papel de aluminio en la freidora de aire? De manera general, usar este elemento como base de la cesta de la freidora de aire no es lo más apropiado porque existen riesgos. ¿Motivos? Que pueda salir ardiendo la freidora o que el resultado de la cocción no sea el esperado.

Para ello, existen productos específicos como los platos de papel para la freidora de aire, que están específicamente diseñados para este electrodoméstico, así como otros accesorios para freidoras sin aceite.

Para qué usar el papel de aluminio

El papel de aluminio es uno de los accesorios de cocina que muchas personas usan, tanto como base que cubre las bandejas para una mayor facilidad para limpiar la freidora después de cocinar, así como técnica para cocinar ciertos alimentos, como el pescado con verduras en lo que se conoce como recetas al papillote.

Por qué no es bueno utilizar papel de aluminio en la airfryer

Sin embargo, este elemento no es del todo recomendable para emplearlo en una airfryer. Precisamente, marcas que fabrican este electrodoméstico, como Cosori, alertan en su página web de que, en caso de hacer uso del papel de aluminio en las freidoras, hacerlo con cuidado y, en la medida de lo posible, sustituirlo por la cesta o cualquier otro de los accesorios.

El motivo es sencillo: este elemento puede interferir con el sistema de calentamiento si se tapona alguna salida del aire con el material. Como consecuencia, el flujo de aire interior se reduce e impide que el rendimiento de cocción sea el que debería.

Además de reducir el rendimiento del cocinado, puede suponer un peligro si se mete el papel de aluminio solo sin comida encima. Al encender la freidora, por la acción del aire, puede elevarse, entrar en contacto con la resistencia de arriba y quemarse.

