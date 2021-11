Cómo lograr que mi perro coma

Vivienda

Un alimento poco adecuado para el perro puede ser el motivo principal que explique su pérdida de interés por la comida. Además, en otras ocasiones, el can no come, directamente, porque le aburre su dieta o porque tiene alguna enfermedad que no ha sido detectada. En esta información, te contamos algunos consejos para saber qué hacer para que tu perro coma con apetito como, por ejemplo, ofrecerle una alimentación ajustada a su edad, hacer su comida más atractiva, utilizar ingredientes auxiliares o realizar largos paseos antes de las comidas. No pierdas detalle de todo lo que necesitas para que tu perro coma.

Trucos para que coma pienso

A continuación, te damos algunos consejos para responder a la pregunta planteada: ¿qué hago para que mi perro coma pienso? Ponlos en práctica y obtendrás buenos resultados:

Olvídate de la pena. Confirma con tu veterinario habitual que tu perro se encuentra en buen estado de salud y que su falta de apetito no es debida a cuestiones médicas. Después, sé firme con sus horarios y sus rutinas a la hora de comer.

Dale únicamente su comida. Nada de jamón, galletas, queso u otros alimentos que puedan resultarle más apetecibles. Es normal que los primeros días se niegue a comer nada y te mirará con cara de pena. Sin embargo, estamos convencidos de que al tercer día ya comenzará a comer.

Salvo que tenga algún tipo de intolerancia o condición médica específica, no le sigas cambiando de marca de pienso para perros.

Controla bien los márgenes de tiempo y dale 15 minutos para comer. Si no se lo come en ese tiempo, quítale el plato.

Emplea su propia comida como premio durante el propio proceso de entrenamiento.

La fortaleza física de un perro depende del tipo de dieta que le proporciones. Además, tus obligaciones van más allá de la nutrición. En este sentido, muchos dueños de perros pasan por alto el hecho de que su mascota es un animal carnívoro y por eso, es un error grave ofrecerles muchos hidratos de carbono, frutas, verduras, fibra e incluso, alimentos prohibidos para perros.

Existen diferentes tipos de dietas para perros como, por ejemplo, la alimentación cruda biológicamente adecuada (BARF), que consiste en aportarle huesos, piel y carne cruda. Sin embargo, la dieta básica para perros se basa en compaginar pienso, alimento húmedo, comida casera, golosinas y pequeños premios. Todos estos alimentos deben contener un alto volumen proteico animal y vegetal, sin colorantes ni conservantes, así como ser bajos en cereales e hidratos de carbono.

¿Con qué puedo mezclarlo?

Si tu perro mantiene una dieta a base de pienso y, de vez en cuando, piensas en añadirle una pequeña cantidad de comida casera, debes tomar varias precauciones:

Como norma general, no resulta conveniente mezclar pienso con comida casera, ya que, generalmente, esta última se digiere de forma mucho más rápida.

Para entenderlo, como ambos alimentos tienen unos tiempos diferentes de asimilación, se produce un conflicto digestivo que puede convertirse rápidamente en trastornos estomacales, gases e incluso, en una dolorosa y complicada torsión de estómago.

Aunque la mezcla de comida y pienso no es una opción aconsejable, si en un momento dado deseas añadir un poco de comida casera a la alimentación regular de tu perro, ten en cuenta que esta última no debe superar el 5% del total.

¿Y si come rápido?

¿Qué cosas tengo que poner en práctica para que mi perro coma con menos ansiedad? Uno de los primeros procesos es que intentes cambiarle sus rutinas establecidas. De este modo, tu perro se tomará un poco más de tiempo y tendrá una digestión bastante más ligera.

Por tanto, toma nota de los siguientes consejos para que tu perro coma más despacio:

Usa un cuenco de comida al revés. De esta manera, potenciarás que tu mascota dedique más tiempo a masticar los alimentos que ingiera. Por ello, si pones la mayor parte del alimento alrededor del bulto central, provocarás que tenga que recorrer todo el perímetro del recipiente. No obstante, también venden cuencos de comida específicamente diseñados para que tu perro coma más lento de lo habitual.

Utiliza juguetes interactivo tipo Kong. Todo ellos se confeccionan con un tipo de caucho muy resistente a las mordeduras. Si se distrae con ellos mientras come, conseguirás sacar su lado más juguetón y al mismo tiempo, reducir su ansiedad con los alimentos.

Separa las porciones de pienso en diferentes comederos. Si te tomas la molestia de dividir la comida en varios recipientes, acentuarás su descanso entre plato y plato y no engullirá tanta cantidad en poco tiempo.

Coloca el cuenco del pienso a más altura. Así, tu perro comerá más lento debido a la posición de su cabeza al comer.

¿Es malo?

Mi perro come muy rápido, ¿qué puedo hacer? Si tu perro come rápido, es malo para él. Cuando los perros comen a gran velocidad, por regla general, dejan de masticar, lo que se puede traducir en obstrucciones en el intestino o en la garganta. Además, esta conducta desarrolla otros problemas de comportamiento. Por ejemplo, cuando un perro se muestra muy ansioso por la comida, puede terminar siendo agresivo con otros perros, e incluso, con las personas, pues los ve como competidores directos.

Que no coma cosas del suelo

Si quieres aprender cómo evitar que mi perro se coma todo, incluidas las cosas del suelo, la siguiente técnica te ayudará mucho a prevenir que tu perro coma cualquier cosa que se encuentre por el suelo. Con mucha paciencia, es algo totalmente posible de lograr. Sigue los siguientes pasos:

Prepara un trozo de pan, salchicha u otro alimento que le guste mucho y busca un lugar tranquilo para trabajar con él.

Pon la comida en el suelo y asegúrate de que pueda verla. Pasa con él, con la correa puesta, a una distancia en la que no pueda alcanzarla.

Si mira el trozo de comida, mueve en seco la correa y dile “no” cuando te mire. Respóndele con caricias mientras valoras su comportamiento.

Repite esta acción varias veces y prémialo enérgicamente, haciéndole saber que lo está haciendo bien.

Cada vez que tu perro pase cerca del lugar en el que se encuentra la comida y no le preste atención, felicítale y luego, acorta un poco más la distancia. El objetivo es que pase por encima de la comida sin que se detenga a olfatearla o mirarla.

Finalmente, después de realizar esta técnica durante varios días, comienza a hacerlo sin correa. Si lo prefieres, puedes utilizar una cuerda larga que haga que tu perro se sienta algo más libre, aunque sin perder tú el control sobre la situación.

Las pautas que hemos detallado en este post están enfocadas para saber qué hacer para que tu perro engorde de forma saludable, basando su alimentación en una dieta equilibrada. Aunque si tu problema es el contrario, te contamos todos los detalles en este otro artículo si lo que quieres es que tu perro adelgace porque le sobran unos kilos.

Si te encantan los animales y te preocupas para que tu mascota tenga una buena alimentación, también puedes formarte en este ámbito y llegar a ser auxiliar de veterinario.

