Coches

Tráfico

Cómo matricular un coche nuevo en España

NOTICIA de de Jessica Pascual

Matricular un coche es un requisito obligatorio para que pueda circular de manera legal en España. Es un trámite que pueden hacerte en el concesionario de manera automática, aunque, si prefieres ahorrar costes, puedes hacerlo tu mismo y minimizar el gasto. El ahorro que supone hacerlo por tu cuenta es no tener que hacer frente a los honorarios de los empleados del concesionario por gestionar el trámite. La cantidad exacta depende del fabricante, del tipo de vehículo y de los impuestos a pagar por la compra de un coche. Si te animas a hacerlo por tu cuenta, te adelantamos que no es un trámite complejo, pero sí debes tener en cuenta el orden de los pasos a dar para que no surja ningún imprevisto.

Matriculación de un coche nuevo

Una vez hayas comprado un coche nuevo, es obligatoria su matriculación. Habitualmente, es un trámite que efectúa el propio concesionario, pero que supone un coste añadido. Motivo por el que también puedes negociar con ellos y encargarte tú de la matriculación del vehículo a estrenar, ahorrándote así algo de dinero. Los pasos a seguir para matricular un coche nuevo por tu cuenta son los siguientes:

1. Pagar el coche y solicitar la documentación

Abonar al concesionario el precio total del coche (IVA incluido). Comprueba que junto con el coche te dan la tarjeta del ITV en formato electrónico o en papel.

2. Abonar los impuestos asociados al coche

Abona o liquida los impuestos asociados a la compra del vehículo. Entre ellos, el Impuesto de Circulación en el Ayuntamiento correspondiente y el Impuesto de Matriculación a través del modelo 576 de Hacienda.

3. Solicitar la matrícula

Acudir a la DGT para solicitar el número de matrícula. Este es un trámite que puedes hacer de manera telemática a través de la sede electrónica de la DGT o presencial en las oficinas.

Para solicitar el trámite de manera presencial, antes hay que solicitar cita previa en Tráfico. Una vez tengas una fecha y hora, debes acudir y entregar la documentación en cualquier oficina local de Tráfico Jefatura. Por internet, a través del registro electrónico. Para hacer el trámite por internet es necesario contar con DNI electrónico o certificado digital. Puedes iniciar el trámite aquí.

La documentación a presentar para formalizar el trámite por cualquiera de las dos vías es la siguiente:

Modelo de solicitud que puedes descargar desde aquí.

Tarjeta de la ITV

Justificante de haber realizado el pago de la tasa de matriculación de la DGT o resguardo de la misma

Justificante de haber satisfecho los impuestos necesarios, el de circulación y el de matriculación

Desde que presentas la solicitud, la DGT tiene que dar respuesta en un plazo máximo de 3 meses.

4. Solicitar las placas de matrícula

Una vez hayas formalizado el trámite con la entidad, hay que dirigirse a un centro autorizado de expedición de placas de matrícula con la documentación original del vehículo y el DNI junto con el nombre, apellidos y dirección.

Cuánto cuesta matricular un coche

Según los datos de la Dirección General de Tráfico, el coste del trámite de ciclomotores supone un gasto de 27,85 euros, mientras que en el resto de vehículos el pago de tasas asciende a 99,77 euros.

Si quieres leer más noticias como Cómo matricular un coche nuevo en España, te recomendamos que entres en la categoría de Tráfico.