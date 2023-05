Sabías Que...

Cómo pedir Burger King a domicilio por teléfono gratis y horarios de entrega

de Jessica Pascual

Te apetece Burger King, pero no quieres salir a la calle a buscar el pedido. No hay problema. El servicio de entrega a domicilio de esta cadena rápida permite a los clientes con antojo de una hamburguesa, helado, patatas o de otros complementos la opción de pedirlo desde casa, totalmente gratis, rápido y esperar desde el sofá a que te sirvan la cena. ¿Pero, cómo pedir a domicilio en Burger King? Existen diferentes vías para hacerlo, tanto por internet, como por teléfono. Como requisito, para que este servicio no tenga asociados costes adicionales por la entrega, el importe total de la compra debe superar el pedido mínimo de 20 euros después de aplicar los códigos descuento.

Teléfono para pedir Burger King a domicilio

El teléfono de atención al cliente al que los usuarios pueden llamar para hacer un pedido a domicilio en Burger King es el siguiente. En concreto, la cadena tiene habilitados dos números distintos para llamar y pedir a domicilio:

911 933 933

902 411 114

Pedir a Burger King a domicilio por internet

Además de por teléfono, si no consigues contactar con los empleados de la compañía, es posible hacer el pedido por internet. Para ello, existen varias formas de pedir comida de Burger King a domicilio por internet o por aplicaciones, a través de la web oficial de la cadena de comida rápida o el teléfono de atención al cliente, hasta en plataformas específicas de envío de comida, como Glovo o Just Eat.

En el caso de optar por la web oficial o la app de Burger King, el proceso a seguir es el siguiente: Lo primero que hay que hacer es entrar en la web de Burger King y, en la parte central de la pantalla, pulsar el botón que dice ‘Pide ahora’.

A continuación, aparece en la pantalla el listado específico de productos que pueden pedirse. Desde bebidas, menús, hamburguesas individuales o las novedades y promociones puntuales.

Una vez seleccionado el pedido, hay que introducir los datos de contacto, proceder con el pago del importe total y esperar a que te llegue el pedido a casa.

¿Hay un importe mínimo para pedir a domicilio?

Hay un pedido mínimo a respetar si quieres que sea gratuito. En este sentido, el importe total de la compra debe ser de 20 euros para que no te cobren un suplemento adicional por llevarlo a casa.

Cuál es el horario del servicio a domicilio

No es posible pedir a domicilio en Burger King a cualquier hora, sino que la franja horaria disponible depende específicamente de cada restaurante y del horario que tenga habilitado para ofrecer este reparto.

En las condiciones generales de la compañía detallan que este servicio estará disponible todos los días del año entre las 12:00 de la mañana y las 16:00 horas de la tarde en servicio de comidas y, entre las 19:00 horas y las 23:30 de la noche, para las cenas. Aunque indican que este horario puede variar, dato del que va a informarse en la aplicación específica al seleccionar el restaurante.

La entrega a domicilio no estará disponible los días 24 y 31 de diciembre en horario de tarde y noche. Por otra parte, en algunas épocas se podrán ampliar a horario de 24 horas para pedidos de la web o la aplicación.

Pedir en Burger King a domicilio desde otras plataformas

Además de en la página oficial de Burger King, los usuarios pueden pedir a domicilio desde otras plataformas intermediarias de envío de comida, como las siguientes:

En Just Eat

En Glovo

En Uber

En estas tres plataformas intermediarias también es posible solicitar el pedido a domicilio de Burger King. El proceso es similar al que hay que seguir en la web oficial de esta cadena rápida de comida. Por un lado, hay que seleccionar los productos específicos a pedir y, a continuación, introducir los datos de dirección, contacto y abonar el importe para recibir el pedido en casa.

¿Se puede pedir a domicilio en cualquier zona de España?

No. La posibilidad de pedir a domicilio en Burger King está sujeta a que el establecimiento ofrezca este servicio en tu localidad.

Por ejemplo, si vives en Madrid, probablemente es que sí puedas pedir a domicilio. Pero si tu residencia está ubicada en una localidad de la periferia donde no hay Burger King, sino que se encuentra en alguna de las localidades cercanas a la redonda, puede que la compañía no ofrezca el servicio. Por tanto, antes de iniciar cualquier pedido lo más recomendable es que llames por teléfono y preguntes a los empleados si ofrecen este servicio en tu domicilio.

Cuánto tarda un pedido de Burger King a domicilio

El tiempo que tarda la compañía en enviar un pedido desde que se realiza depende de varios factores, principalmente del momento de realización del pedido a domicilio y afluencia de pedidos. Aunque también de la distancia entre el establecimiento y tu vivienda. Aunque tal y como especifican en la web oficial de la empresa, el tiempo medio de entrega es aproximadamente de 40 minutos. De forma ocasional, puede suceder que tengas delante un pedido grande que podría retrasar en 5 o 10 minutos la preparación del pedido.

