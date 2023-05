Sabías Que...

Cómo enseñar a tus hijos a recoger los juguetes: 6 consejos

NOTICIA de de Jessica Pascual

Sacar todos los juguetes, pasar un rato divertido y poner la habitación patas arriba sí, pero recoger no. Esta es una de las luchas diarias de muchos padres con sus hijos pequeños, quienes se niegan en redondo a volver a guardar todo lo que han sacado durante la tarde de juego.

Sin embargo, que aprendan la importancia de recoger los juguetes y tener sus cosas ordenadas es fundamental para su desarrollo personal. Además de para que no se malacostumbren y empiecen a ser conscientes de la importancia de gestionar sus propias cosas y tener responsabilidades, este hábito de ordenar los juguetes les permite dar sus primeros pasos en su autonomía personal. ¿Pero, cómo conseguirlo? Los expertos de Vtech, empresa especializada en juguetes electrónicos, detallan algunos trucos y consejos para que la tarea de ordenar los juguetes forme parte del entretenimiento de los peques y sea casi tan divertido como jugar.

Qué hacer si mi hijo no quiere recoger los juguetes

Ante todo, hay que tener en cuenta que tanto la paciencia, como la constancia, son claves para enseñar a los niños a recoger sus juguetes. Sin estos dos ingredientes, ellos no van a entender la importancia de guardar los juguetes y seguirá siendo una batalla perdida cada día.

Javier Sulleiro, psicopedagogo y desarrollador de producto en VTech, señala que la interacción entre padres e hijos que tenga como pilar central la confianza, el juego y la creación de rutinas es la clave del éxito de este procedimiento de aprendizaje. De esta forma, aprenderán con naturalidad que recoger forma parte de la actividad del juego y se convierte en una vivencia con un gran valor intrínseco para toda la familia.

1. Enseñarles el hábito de recoger desde pequeños

Fomentar la responsabilidad y el hábito desde muy pequeños es una de las claves del éxito. Así, si desde que tienen conciencia recuerdan que hay que recoger, este momento no será un quebradero de cabeza diario. Para ello, “es importante que los niños estén implicados en la tarea de guardar todos los juguetes y sepan que, aunque siempre van a contar con la ayuda de sus papás, es una tarea y responsabilidad suya“, explica Sulleiro.

2. No sacar todos los juguetes a la vez

Mantener un orden en el juego y seguir la norma de cada juguete un turno. Es habitual que los niños quieran jugar con todo a la vez y vuelquen todos los juguetes por el suelo. Pero una de las formas de que entiendan la importancia de recoger es precisamente cambiar este método de juego. “Es importante explicarles que para no tener que dedicar mucho tiempo después a guardar los juguetes, hay que jugar en cada momento con una cosa y, cuando termine, guardarla antes de sacar el siguiente juguete de su sitio”, añade Sulleiro.

3. Crear la rutina de primero jugar y luego recoger

Establecer rutinas de juego y recogida de juguetes. Este es otro de los trucos que pueden ayudar a los papás para que sus hijos colaboren y se encarguen de esta tarea. Para ello, lo ideal es establecer rutinas y horarios regulares de juego, para que sepan cuándo ha llegado el momento de dejar de jugar y el de empezar a recoger las cosas. ¿Pero, cómo conseguirlo? Sulleiro explica que es recomendable tener un sistema de aviso, ya sea una canción o una alarma, que indique que ha llegado el momento de recoger.

4. Recoger también es divertido y forma parte del juego

Que recoger forme parte del juego. Convertir esta tarea en algo divertido y que forme parte del juego es clave para que los niños no protesten y realicen la tarea de forma habitual. Para ello, lo que hay que conseguir es que la organización de los juguetes sea una parte de la diversión más. Por ejemplo, es posible realizar desafíos en el tiempo, para ver quien puede recoger más rápido o plantearles misiones especiales en las que haya que guardar todo en su sitio mediante una lista de la que no puede olvidarse nada.

5. Refuerzo positivo

Es importante que el niño sea consciente de que lo está haciendo bien. Por ello, “lo recomendable es que al recoger o guardar sus cosas reciba alguna recompensa o elogio por el trabajo bien hecho”, recalca Sulleiro.

6. Hacer limpieza de juguetes

Dejar atrás los juguetes que ya no usen. También hay que saber decir adiós a los juguetes más viejos que ya no usen. Para ello, hay infinidad de opciones, ya sea para regalar a otros niños, para donar o venderlos. Y no acumular un montón de juguetes que no usan y que solamente ocupan hueco en casa.

