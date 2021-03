Coches

Recambios y Mantenimiento

Cómo poner la moto a punto para el verano

NOTICIA de de Jessica Pascual

Llega el buen tiempo y muchos moteros sólo piensan en una cosa, en poner la moto a punto para empezar con la temporada de rutas de primavera y verano. Si con los cambios de estación y la subida de las temperaturas cambias tu medio de transporte habitual por una moto, en este artículo te contamos todo lo que tienes que tener en cuenta antes de sacar tu moto del garaje para evitar posibles averías.

Las recomendaciones y toda la información que te dejamos en este artículo no sólo te va a servir para que tu moto esté siempre en perfecto estado, sino para evitar grandes averías y, sobre todo, posibles accidentes de tráfico. Descubre cuáles son las partes que tienes que revisar de tu moto para dejarla como nueva y preparada para comenzar a salir de ruta.

La importancia de las revisiones

Si la moto no es tu vehículo habitual, sino que la usas solo en verano o primavera cuando hace buen tiempo, puede que al arrancarla tras un tiempo parada, no te responda como esperes. Y es que una moto que está parada durante dos o tres meses debe someterse a diferentes revisiones para comprobar que ninguna de sus partes se ha dañado y evitar tantos sustos en carretera como disgustos para tu bolsillo.

Es muy importante hacer estas revisiones a la moto porque estos vehículos de dos ruedas no se han diseñado para estar parados durante un largo periodo de tiempo. Por este motivo, antes de salir a rodar de nuevo debes hacer una serie de comprobaciones de las partes más importantes y asegurarte de que no tiene elementos dañados o desgastados.

Partes que hay que revisar

A continuación te detallamos todas las partes que tienes que revisar en una moto que ha estado parada unos meses. Alguna de estas revisiones podrás hacerlas tú mismo si tienes los conocimientos necesarios y, para otras, será mejor que la lleves a un taller.

Batería

La batería es una de las partes que más se desgasta en una moto cuando está parada por un periodo de más de dos o tres meses. Lo más normal es que, cuando vayas a intentar arrancarla transcurrido ese tiempo, la moto no responda o le cueste mucho hacerlo por problemas con una batería descargada. En ocasiones, tras varios intentos de arranque de forma manual, con el pie, puede que lo consigas, pero no siempre. Si te ves en esta situación y no consigues arrancarla, lo mejor será que lleves la moto al taller para que te la arranquen allí y, de paso, revisen la batería.

Para prevenir esto si sueles dejar la moto parada durante todo el invierno, la recomendación es que quites la batería antes a la moto y la mantengas conectada a un mantenedor de baterías para asegurarte de que nunca se descargue por completo. Otra opción, si no tienes un mantenedor de baterías, es que la arranques la moto de forma periódica para mantener activa la batería.

Debes saber que si dejas la batería puesta en una moto que va a estar parada durante varios meses, tiene los días contados. Esto ocurre porque durante ese tiempo la batería se va a descargar por completo y va a deteriorar su vida útil. Además, es importante guardar la batería en un lugar protegido si no vamos a usar la moto puesto que es uno de los elementos más sensibles a las bajas temperaturas del invierno.

Cadena de transmisión

La cadena de transmisión debe engrasarse antes de poner la moto a rodar de nuevo puesto que durante el periodo del invierno puede haberse oxidado. De paso, puedes limpiarla para así asegurarte un mejor mantenimiento de la moto.

Ruedas

Que las ruedas estén en perfecto estado es otro de los puntos que debemos tener presentes antes de sacar la moto del garaje. Los neumáticos son los que mantienen la adherencia de la moto a la carretera, por ello, del estado de los mismos depende nuestra seguridad vial y la del resto de conductores.

Los principales problemas que pueden surgir en los neumáticos son la falta de presión al perder aire, que aparezcan grietas en los flancos o que se hayan deformado. Antes de salir a la calle comprueba la presión de las ruedas porque si la moto lleva tiempo parada lo lógico es que haya perdido algo de aire. Como vemos, este punto tiene fácil solución puesto que tan sólo tenemos que asegurarnos de que los neumáticos se encuentren a la presión adecuada. Sin embargo, si detectamos grietas en los bordes de las ruedas o las notamos ligeramente deformadas, no te lo pienses, tienes que cambiarlos. De los neumáticos depende una gran parte de la seguridad en carretera.

En las temporadas en las que tengas la moto parada, lo más recomendable es que los neumáticos no estén tocando el suelo para evitar que se deformen. Esto ocurre porque si dejamos una moto en el suelo durante un periodo largo de tiempo las ruedas van a tener que soportar todo el peso de la moto y van a acabar desgastándose y deformándose. Lo mejor es que la subas a un caballete que pueda elevar y sujetar la moto.

Frenos

Los frenos son otro de los elementos que hay que revisar antes de subirnos a la moto. Hay que comprobar que no estén agarrotados, que funcionen y frenen correctamente. También, junto a los frenos, es imprescindible comprobar el estado de las pastillas. Aunque no se trata de un elemento que se desgaste por tener la moto parada, es bueno revisarlas como medida de precaución. Tan sólo tendrás que asegurarte de que están en buen estado.

Además te recomendamos que una vez tengas la moto lista para salir a la carretera te des una vuelta de reconocimiento por una zona tranquila sin salir a carretera para probarla. Haz pequeñas frenadas y así asegurarte de que todo funciona bien.

Niveles de líquidos

En la moto tenemos que revisar los niveles de líquido para comprobar que no falta ninguno. Los líquidos que tenemos que revisar son:

Refrigerante Líquido de frenos Aceite del motor

Motor

Un motor necesita funcionar de forma periódica para no estropearse. Esto no quiere decir que se vaya a romper el motor de una moto por estar dos o tres meses parada, pero sí que es recomendable que lo lleves al mecánico para que de vez en cuando eche un vistazo y compruebe que se encuentra en perfecto estado.

Luces, filtros y suspensión

Otras partes que puedes revisar para una mayor seguridad es que tanto las luces como el claxon funcionen de forma correcta. Asegúrate de que las luces no están desgastadas y si es así, cámbialas. Si conoces a fondo tu moto y eres un poco manitas, puedes revisar los filtros de la moto y limpiarlos para comprobar que no hay obstrucciones. Lo mismo sucede con la suspensión de la moto. Pide a tu mecánico de confianza que compruebe los niveles de suspensión y amortiguadores.

Una vez que ya hayas revisado todas las partes y te dispongas a arrancar de nuevo tu moto, antes de salir a la carretera te recomendamos que la dejes un rato encendida en ralentí, es decir, con el motor encendido y parada para que adquiera temperatura y se engrase bien.

Cómo afecta el invierno a las motos

Las temperaturas frías y el invierno provocan una serie de daños y desgaste a diferentes partes de la moto:

Por ejemplo, las bajas temperaturas provocan que en algunas partes interiores de la moto se generen humedades y eso puede deteriorar el motor. Además, el frío afecta de forma muy negativa a la batería, por eso te recomendamos que la quites y la guardes en un lugar con temperaturas más cálidas. Otro de los elementos que se ve afectado por las bajas temperaturas son los neumáticos que pueden agrietarse y deformarse.

En sitios con temperaturas extremas ya sean de frío o de calor una moto va a experimentar averías y daños en algunas de sus partes porque no están diseñadas para soportar situaciones climatológicas adversas. Por eso, si la dejas parada durante un tiempo lo más recomendable es que lo hagas bajo las pautas que te hemos dado en este artículo y sobre todo en un lugar resguardado.

Cómo poner la moto a punto para el verano was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo poner la moto a punto para el verano, te recomendamos que entres en la categoría de Recambios y Mantenimiento.







MÁS NOTICIAS INTERESANTES