Cómo quitar las ojeras (8 trucos)

NOTICIA de Javi Navarro

¿Harta de tener ojeras? Si tu mirada no te representa y cada vez que te pones delante de un espejo no puedes dejar de mirar esas hendiduras que tienes debajo de los ojos, te damos las claves para acabar con ellas.

A continuación te explicamos los mejores trucos y remedios naturales para eliminar las ojeras. Y si lo que tienes son bolsas en los ojos, en esta otra información te explicamos cómo quitar las bolsas con remedios naturales.

¿Por qué tengo ojeras?

Las ojeras no sólo aparecen por falta de sueño. Aunque es el síntoma más evidente que nos delata cuando hemos dormido poco, la aparición de ojeras puede tener otras causas.

También pueden aparecer por estados de estrés o nerviosismo que nos producen agotamiento.

Puede ser a causa de factores hereditarios.

Remedios naturales

Si quieres acabar con las ojeras de forma definitiva, te explicamos los mejores trucos para que puedas hacerlo con productos que puede que tengas en tu despensa.

Rodajas de pepino

Sí, funciona. Si has visto películas en las que la protagonista se pone rodajas de pepino en los ojos mientras está dándose un baño, tu también puedes hacer lo mismo.

Esta técnica consiste cortar dos rodajas de pepino para colocarlas sobre los ojos. El pepino debe estar en la nevera para que al colocarnos las rodajas notemos sensación de frescor. Para que sea más efectivo debes dejarlo unos 10 o 15 minutos. Después de quitártelas, lávate la cara con agua fría.

Bolsas de té

Algunas bolsas de té van a ayudarte a reducir las ojeras. Los más efectivos son la manzanilla, el té verde o el negro.

Prepara un té como si fueras a tomártelo. Introduce las bolsitas en una taza con agua caliente y espera a que absorban el agua. Después saca las bolsas y déjalas enfriar en la nevera. Cuando estén totalmente frías, póntelas en los ojos.

El efecto frío va a mejorar la circulación de la zona y va a ayudar a reducir las ojeras. Deja las bolsas durante unos cinco minutos para que hagan efecto. Quítatelas cuando notes que la bolsita llega a temperatura ambiente.

Cucharas frías

Puede que esta técnica te suene. Es muy sencilla. Coge dos cucharas del cajón de la cocina y mételas a la nevera. Cuando estén frías, colócatelas sobre las ojeras y haz movimientos circulares pequeños, a modo de masaje. Debes usar el lado exterior de la cuchara para masajear. Hazlo durante unos 5 minutos, hasta que la cuchara llegue a temperatura ambiente.

Y cuidado, las cucharas deben estar frías para ayudar a recuperar la firmeza de la piel, pero nunca congeladas. Si colocamos una cuchara que está congelada directamente en la piel va a hacernos daño y nos va a quemar.

Aloe vera

El aloe vera tiene un montón de beneficios y puede usarse como remedio para muchas cosas. Y sí, también para combatir las ojeras.

Si tienes una planta de aloe vera en casa, córtala, extrae el gel y hazte un masaje en la zona de las ojeras con movimientos circulares hasta que la piel absorba todo el gel. El aloe vera va a hidratar y a proporcionar frescor a toda la zona.

Si no tienes una planta de aloe vera en casa, puedes comprarla en cualquier supermercados o en Amazon.

Aceite de coco y almendras

Estos dos aceites van a ayudarte a reducir las ojeras. La forma de aplicarlo consiste en echar unas gotitas en la zona de las ojeras y masajear durante unos minutos. Las propiedades de estos aceites van a hidratar tu piel y a devolverle la firmeza a toda la zona.

Paño frío

Como estás pudiendo comprobar, los remedios para quitar ojeras consisten en aplicar frío en la zona para estimular la circulación de la sangre y devolver a la piel la firmeza.

Por ello otra opción para ayudarte a quitar las ojeras es coger un paño que tengas por casa y meterlo a la nevera un rato antes de irte a dormir para que se enfríe. Cuando te vayas a meter a la cama, cógelo y póntelo sobre los ojos. Déjatelo puesto unos minutos.

Tratamientos de belleza

Además de todos los remedios naturales que puedes hacer con productos que tienes por casa, a continuación te detallamos cuáles son los mejores productos cosméticos para quitar las ojeras.

Antifaces de hidrogel

Puede que los hayas visto por la tele o en las redes sociales a alguna famosa porque están muy de moda. Son una especie de pegatinas de hidrogel que se colocan en toda la zona de los ojos. Estos antifaces tienen una mezcla de ingredientes para hidratar la piel y para iluminarla.

Una variante de estos antifaces son los parches de hidrogel. La diferencia es que un antifaz cubre todo el contorno de ojos mientras que el parche solo cubre las ojeras.

Corrector antiojeras

Estos productos cosméticos sirven para disimular las ojeras, pero no ayudan a reducirla de forma natural, sino que las tapan.

Son perfectos para lucir una mirada bonita siempre que quieras. Si los remedios naturales te ayudan a reducir las ojeras, pero no te las quitan del todo, puedes conseguir la mirada perfecta con los correctores.

>> Mejores correctores antiojeras con descuento

Cómo prevenir las ojeras

Si quieres saber qué puedes hacer en tu día a día para evitar la aparición de las ojeras, toma nota:

Bebe mucha agua. Es fundamental que estés hidratada para poder lucir una piel bonita. Por tanto, para evitar la aparición de ojeras y otros signos en la piel, bebe mucha agua todos los días.

Protégete del sol. La piel de la zona de las ojeras es más fina y sensible, por ello, procura salir con gafas de sol en verano y ponte crema si vas a tomar sol para que no te aparezcan manchas.

Alimentación saludable. Estar sano por dentro es igual a estarlo por fuera. Hay que mantener una alimentación saludable para que nuestra piel esté radiante. Procura evitar comidas muy grasas.

Duerme bien. En ocasiones es complicado compaginar el trabajo, el ocio y la vida en familia con ocho horas de descanso. Pero debes intentar dormir bien y estar descansado de forma diaria para sentirte bien por dentro y que se traduzca en un rostro iluminado, bonito y una mirada perfecta.

