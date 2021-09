Sabías Que...

Cómo quitar las bolsas en los ojos, remedios caseros y tratamientos

Las bolsas en los ojos son una inflamación del párpado (inferior o superior) provocada por una acumulación de líquido o grasa y que no tiene ningún efecto perjudicial en la salud más allá de lo puramente estético. Y, precisamente por ello, no es necesario que las personas que las tienen se sometan a una intervención o tratamiento específico para eliminarlas. Aunque si esta pequeña imperfección se convierte en un complejo, en esta guía te explicamos un montón de truquitos y remedios caseros que puedes poner en práctica para reducir esta inflamación. Y si ninguno te funciona, siempre puedes recurrir a productos más específicos como el uso de cremas o, en última instancia, a tratamientos con láser o cirugía.

Por qué salen las bolsas de los ojos

Las bolsas en los párpados de los ojos aparecen porque la piel de esa zona es mucho más sensible y fina y, por ello, más susceptible de sufrir este tipo de anomalía. En concreto, la inflamación de los párpados superiores e inferiores puede deberse a:

Acumulación de grasa

Retención de líquidos por problemas de circulación

Exceso y acumulación de piel por el paso de la edad

¿Y qué es lo que provoca la aparición de estas tres causas? Aunque la aparición de bolsas suele asociarse a signos de envejecimiento, no siempre es así. De hecho, hay otras muchas cosas que desencadenan la aparición de bolsas y que no tienen nada que ver con el paso de los años, como por ejemplo:

El estrés

Cansancio

Sufrir insomnio

Motivos emocionales

Por genética

Exposición excesiva al sol

Por tanto, además de los consejos y remedios caseros que te detallamos a continuación para eliminar las bolsas, es fundamental que para combatirlas mantengas un estilo de vida saludable y una alimentación sana.

Remedios caseros

Teniendo en cuenta que la bolsas son una inflamación de una zona de la piel por la acumulación de líquido o grasa, hay algunos pequeños trucos que puedes poner en práctica para intentar reducirla:

Con manzanilla. Esta bebida tiene propiedades calmantes y antiinflamatorias. Por este motivo es una buena alternativa para intentar reducir la hinchazón producida por las bolsas de los ojos. Pero en este caso, el truco no está en beberla, como sí ocurre cuando tienes problemas de estómago y necesitas que la zona se relaje. Para reducir el tamaño de las bolsas tienes que preparar una infusión de manzanilla y mojar un par de algodones en la mezcla. Tienes que ponerte los algodones con esta infusión encima de las bolsas, pero ten cuidado de no quemarte.

Si lo prefieres, también puedes ponerte bolsitas de té directamente sobre la zona inflamada durante unos minutos. Para que sea más efectivo tienes que humedecerlas en agua caliente primero y después enfriarlas. Al calentarlas las especias del té sueltan todas las propiedades que se quedan en la bolsa y al enfriarlas contribuyes a la mejor circulación de la sangre. Puedes elegir el té que prefieras, siempre y cuando tenga cafeína, que es la responsable de las propiedades antioxidantes de ese alimento.

Pepino. Sí, es el clásico remedio para el cuidado de los ojos. Seguro que has visto la típica escena de película en la que el protagonista se mete en la bañera y se pone dos rodajas de pepino en los ojos. Y si lo hacen, es por algo. Básicamente porque el pepino tiene capacidad para hidratar la zona. Además, si lo tienes en la nevera, va a estar frío y eso va a mejorar la circulación de la zona.

El tomate. Este vegetal es antioxidante y, al igual que sucede con las bolsas de té, puede ayudarte a reducir la hinchazón de las bolsas. Pero no te pongas una rodaja de tomate en el ojo. En este caso, tritura un tomate y échale unas gotitas de limón. Después, echa un poco de la mezcla sobre las bolsas de los ojos y déjalas unos minutos para que hagan efecto.

Con aceite de almendras. Este alimento es perfecto para que la piel se hidrate y, por tanto, para intentar bajar la inflamación de las bolsas. Puedes aplicarlo directamente en la zona inflamada y darte un masaje suave para intentar diluir la retención de grasa o líquido de la bolsa.

Otra de las fórmulas que pueden ayudarte a disminuir el tamaño de las bolsas es aplicando frío en la zona. Para ello, puedes hacer uso de compresas frías. Tan sólo tienes que colocarlas sobre la zona inflamada durante unos minutos para reducir la inflamación. Se trata de un remedio muy sencillo, pero que puede acabar teniendo muy buenos resultados puesto que el frío es bueno para la piel y, además, mejora la circulación, dos de los factores clave de esta hinchazón.

Cambia tus hábitos

Además de los trucos que te hemos explicado, para mejorar el estado de tu piel y reducir la inflamación de las bolsas en los párpados puedes introducir unos pequeños cambios en tu día a día, como por ejemplo:

Reduce el consumo de sal. Simple y sencillo. Los elevados consumos de sal en la comida tienen efectos muy perjudiciales en la salud, como problemas de tensión y retención de líquidos. Y, como hemos visto, ésta última es una de las responsables de la aparición de las bolsas. Evita fumar. El tabaco no causa directamente las bolsas en los ojos, pero si deteriora el buen estado de la piel en general. Y fumar no favorece para nada la reducción de bolsas. Si reduces o eliminas el consumo de cigarrillos volverás a notar una iluminación natural en toda tu piel. Duerme 8 horas diarias. Las ojeras y la inflamación de las bolsas también son consecuencia directa de no descansar bien y de tener una vida estresante. Las preocupaciones, causas emocionales, ansiedad o nerviosismo también influyen negativamente en el estado de la piel y, por tanto, en la inflamación de las bolsas. Un pequeño consejo. Si duermes con la cabeza elevada, puedes evitar la retención de líquidos en los ojos. Siempre que vayas a una piscina o a la playa, utiliza protector solar para evitar dañar la piel. Quítate el maquillaje antes de dormir. Puede que te dé pereza, pero no hacerlo sólo va a crear impurezas en tu piel y, con el paso del tiempo, a deteriorarla. Hidrátate continuamente. Es fundamental que la piel esté hidratada para que luzca radiante. Y no sólo por fuera, también por dentro.

Disimular las bolsas

Por otra parte, si tienes unas bolsas en los ojos pequeñas, que pueden disimularse fácilmente, puedes optar por cosméticos específicos, como los correctores, que te ayuden a tapar las bolsas y lucir así una mirada perfecta. Otra opción es probar productos específicos como cremas antiarrugas, que pueden ayudarte a devolver la elasticidad de tu piel para reducir las bolsas.

Tratamientos para eliminar las bolsas

Si tienes unas bolsas muy pronunciadas y ninguno de los remedios anteriores te funciona, puedes optar por elegir entre alguno de los tratamientos específicos que hay para reducirlas. Y no sólo nos referimos a la cirugía, puesto que hay alternativas para quitarlas sin necesidad de ingreso hospitalario. Algunas de las técnicas específicas para quitar las bolsas son:

Microneedling , técnica a través de la que se inyecta al paciente colágeno para combatir el envejecimiento de la piel y reducir las bolsas

, técnica a través de la que se inyecta al paciente colágeno para combatir el envejecimiento de la piel y reducir las bolsas Tratamiento con láser

Carboxiterapia , técnica que consiste en infiltraciones de dióxido de carbono para oxigenar las células y mejorar la circulación sanguínea

, técnica que consiste en infiltraciones de dióxido de carbono para oxigenar las células y mejorar la circulación sanguínea Por último, si prefieres someterte a una intervención quirúrgica, la operación específica para quitar las bolsas de los ojos se llama blefaroplastia y es específica para eliminar el exceso de grasa y piel sobrante de la zona. La operación consiste en realizar pequeñas incisiones para extraer la parte sobrante y después, unos pequeños puntos de sutura para que cicatrice. Puede hacerse tanto en el párpado inferior como en el superior. La ventaja de esta operación es que es de tipo ambulatorio, no requiere ingreso hospitalario y se realiza con anestesia local.

