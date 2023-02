Cómo quitar los arañazos del coche con estos 5 productos

Coches

Has intentado que no pasara, pero es prácticamente inevitable. Te acabas de dar cuenta de que tu coche nuevo tiene su primer arañazo y no puedes parar de mirarlo. Ya sea grande, pequeño, en un sitio donde se vea mucho o poco, los ojos se van constantemente a esta marca y necesitas que desaparezca cuanto antes. ¿Cómo? Hay infinidad de fórmulas que puedes poner en práctica para eliminar los arañazos del coche de una forma fácil y sencilla.

Por ello, a continuación puedes consultar una selección de consejos y trucos que puedes probar para quitar los arañazos del coche de forma casera y con algunos productos específicos. Y si prefieres ahorrar tiempo y apostar por lo seguro, te recomendamos que compres alguno de los mejores productos para quitar los arañazos del coche. Son fáciles de utilizar, rápidos y con resultados garantizados.

Consejos a tener en cuenta antes de quitar los arañazos

Antes de ponerte manos a la obra, hay que saber que la mejor forma para quitar un arañazo del coche depende del tamaño de este, de su antigüedad o de la profundidad del mismo. Porque no se elimina de la misma manera un arañazo superficial de un pequeño roce con el coche que una hilera de rayones por haberte comido una columna de un garaje que hasta ha abollado ligeramente la carrocería.

También hay que tener en cuenta que actuar con rapidez es fundamental. Al igual que puede suceder con cualquier mancha en la ropa, los arañazos más antiguos van a ser los más difíciles de quitar porque la suciedad acumulada que se genera dificulta algo más la tarea. Pero tranquilo, porque no es un imposible.

En otras palabras, los remedios caseros que se incluyen en esta guía, suelen funcionar, pero no tienen por qué ser completamente efectivos en el arañazo o picotazo de tu coche. Y, sobre todo, en el caso de que sea una marca de gran profundidad, lamentamos decirte que para obtener un resultado impecable tendrás que pasar por el taller.

Con un rotulador

¿Con un rotulador? Así es. Es una de las fórmulas más rápidas y sencillas que puedes poner en práctica, pero ojo, porque solamente puede servir para disimular aquellos arañazos más superficiales.

En este caso, puedes recurrir a cualquier rotulador de los que tengas en casa que sirvan para trabajar en papel. O puedes comprar un rotulador para quitar los arañazos específico que probablemente te garantizará mejores resultados.

El método de aplicación es muy sencillo y su precio no es muy elevado, por lo que se convierte en una solución ideal para eliminar los arañazos más leves de la carrocería.

Con pulimento

El pulimento es uno de los productos que puedes comprar específicos para eliminar los arañazos del coche. Se trata de elementos que tienen un fuerte poder abrasivo y que, por tanto, permiten eliminar el rastro de las marcas o los arañazos del coche.

Para elegir el que mejor se adapte a tus necesidades y a las de tu vehículo, te recomendamos que revises las especificaciones para asegurarte de que es compatible con la pintura de tu coche y evitar un daño mayor.

Con pintura en spray

Este método consiste más en tapar y disimular el arañazo que en quitarlo, pero el efecto visual es el mismo. Es una fórmula muy fácil de aplicar, aunque hay que asegurarse de que el color que compras es exactamente igual que el que tiene tu carrocería para evitar que, al final, el remedio sea peor que la enfermedad.

Con pasta de dientes

¿Buscas un truco casero para no tener que gastar dinero e intentar reparar el arañazo? Aquí va uno, ve al baño a buscar un bote de pasta de dientes. Para realizar esta fórmula, lo primero es limpiar la zona de la carrocería donde está el arañazo para asegurarte del efecto de este truco. A continuación, hay que verter una poca cantidad de pasta de dientes en un trapo (en función del tamaño del arañazo) y humedecerlo levemente.

Con la mezcla hecha, frota las zonas afectadas con movimientos continuados y en el mismo sentido. Al igual que en el casero anterior, este remedio solamente es efectivo en arañazos leves.

Con un parche o pegatina

¿Tienes un arañazo pequeño o un picotazo? Si no quieres complicarte la vida ni dedicar tiempo a intentar quitarlo, puedes ponerle encima una pegatina o un parche y listo. Busca una que te guste e intenta colocarla de forma que quede bonito, para que no parezca que su función es tapar el arañazo, sino darle un toque chic y diferente al diseño del coche.

