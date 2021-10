Ocio - Tecnología

Cómo restaurar un iPhone

Jessica Pascual

El sistema operativo de iPhone es sumamente estable y no acostumbra a dar errores. De hecho, podríamos considerarlo como uno de los más seguros del mercado. Sin embargo, en algunas ocasiones también puede llegar a generar problemas críticos. Si eso nos ocurre, no tendremos otra opción que restaurar iPhone. Te contamos cómo restaurar un iPhone sin iTunes, como hacerlo con iTunes y también en modo DFU..

Restaurar iPhone bloqueado

Aunque no suele ocurrir, es posible que tu sistema operativo te de algún error que te impida funcionar a la perfección con tu dispositivo. Ante esa situación, no tendrás más remedio que restaurar iPhone manualmente. Sin embargo, antes de llegar a ese punto conviene saber qué tipo de problemas te podrían obligar a pasar por este proceso.

Motivos

Entre los problemas que nos pueden obligar a restaurar iPhone encontramos los siguientes:

– El rendimiento del móvil se ve disminuido. En algunas ocasiones puedes llegar a detectar como tu dispositivo ha bajado enormemente su velocidad de funcionamiento o incluso su reacción ante tus peticiones. Esto puede ser normal cuando tiene mucho tiempo, pero si se llega a niveles muy altos convendrá restaurar iPhone.

– El móvil solo muestra el logo de Apple en la pantalla. Este error es uno de los más habituales en los dispositivos que han sufrido un fallo crítico. Ante esto, casi la única solución será restaurar iPhone.

– Quieres vender tu iPhone pero antes necesitas vaciarlo por completo. Si vas a regalar o vender tu dispositivo estamos seguros de que antes querrás dejarlo completamente vacío. Así el nuevo usuario podrá empezar a disfrutarlo desde cero.

A estos problemas pueden sumarse otros que dificulten o incluso impidan el correcto funcionamiento del teléfono. Ante esta situación, la posibilidad de restaurar iPhone será una buena solución.

Vías

¿Ya sabes el problema de tu iPhone y quieres restaurarlo? Los pasos para restaurar el dispositivo serán sencillos. Eso sí, ten en cuenta que al hacerlo se eliminarán todas las fotos, vídeos y demás contenidos que tengas almacenados en él. Al terminal, tu iPhone estará como recién salido de la tienda, solo que con la última versión de iOS disponible en el mercado. Por ello, si quieres proteger tu información, lo más recomendable es hacer una copia de seguridad antes de empezar con el proceso.

Cuando lo hayas hecho, solo tendrás que dar los siguientes pasos:

– Enciende tu ordenador de sobremesa y abre iTunes.

– Conecta tu iPhone al ordenador y en caso de pedirte tu código, introdúcelo.

– Cuando tu dispositivo aparezca en iTunes, pincha sobre él.

– Ve al menú “Resumen” y haz clic sobre “Restaurar”.

– Vuelve a pinchar en “Restaurar” para confirmar la acción.

A partir de aquí, iTunes formateará tu dispositivo. Tras hacerlo, el iPhone se reiniciará y podrás volver a trabajar con él con total normalidad.

Desde iPhone

Si quieres restaurar un iPhone bloqueado sin PC debes saber que también es posible. Solo necesitarás que tu dispositivo funcione lo suficiente como para permitirte moverte por él con cierta tranquilidad. Para saber cómo restaurar iPhone desde el móvil si no tienes un ordenador solo tendrás que seguir estos pasos:

– Entra en el menú “Ajustes”.

– Pincha en “General” y después dale al botón “Restablecer”.

– Es posible que llegados a este punto te pidan el ID de Apple para confirmar la operación. Introdúcelo para que el iPhone empiece el proceso de restauración.

– Espera a que el móvil se borre por completo. Esto podría llegar a durar unos minutos, así que no desesperes y dale tiempo.

Una vez concluida la operación, ya tendrás tu teléfono como recién salido de fábrica y listo para continuar trabajando con él.

Sin iTunes en modo DFU

Otra opción para restaurar tu iPhone bloqueado sin iTunes es recurrir al modo DFU. Éste, a diferencia del modo de restauración habitual, va un paso más allá y deja el dispositivo exactamente en el mismo estado que al salir de la tienda. Esto implica que el sistema operativo que se instalará será el mismo que el que tenía entonces, obviando las siguientes actualizaciones que hayas podido hacer. Con esto se pretende que la limpieza del iPhone sea más agresiva y se consigan solventar los problemas que con el modo de restauración habitual no se han podido resolver.

Para empezar, será necesario poner el móvil en modo DFU. Para ello, los pasos serán los siguientes:

– Apaga el terminal.

– Conéctale el cable.

– Presiona el botón de inicio y al mismo tiempo conecta el otro extremo del cable a tu ordenador.

Con estos tres pasos, tu iPhone entrará en modo DFU y ahora solo tendrás que proceder a su restauración. Habitualmente se hace con iTunes pero si por el motivo que sea, prefieres evitar este programa, debes saber que existen otros que hacen exactamente lo mismo. Por ejemplo, el FonePaw Recuperación de Sistema iOS. Los pasos a seguir serán sencillos e intuitivos y en cuestión de pocos minutos tendrás tu móvil completamente vacío para funcionar con él partiendo de cero.

Por último, cabe destacar que estamos seguros de que con estos procesos conseguirás resolver los problemas con tu iPhone. En todo caso, de no ser así, nuestra recomendación es acudir al servicio técnico de Apple para que te ayude a resolver tu incidencia, ya que tal vez sea de mayor complejidad.



