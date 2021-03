Ocio - Tecnología

Cómo saber diferenciar al comprar una licencia vieja de Windows para que funcione: OEM y retail

Jessica Pascual

Comprar licencias de Windows y Office supone una inversión económica importante que debemos hacer mes a mes para poder tener el equipo actualizado y protegido. Sin embargo, encontramos en Internet muchas páginas que venden estas licencias a precios mucho más económicos, con un coste de entre 10 y 15 euros.

¿Suena bien verdad? Estas licencias tan baratas llaman mucho la atención, pero ¿sabes si te van a funcionar? ¿O si son legales? A continuación te explicamos cómo diferenciar los tipos de licencias para Windows y Office que hay en el mercado para que no tires tu dinero a la basura.

Tipos de licencias

A la hora de comprar una licencia debemos tener en cuenta que existen dos tipos en el mercado, las licencias OEM y las Retail.

Licencias OEM

Estas licencias se han diseñado de forma específica para los fabricantes de ordenadores y son las que se configuran en los equipos que vienen con Windows preinstalado. La característica de este tipo de licencias es que sólo se pueden utilizar en el ordenador que se instala por primera vez porque está asociada a la placa base.

Esto quiere decir que si detectamos en Internet una plataforma que vende licencias de equipos OEM, tenemos que informarnos bien de su procedencia. Porque si esta supuesta licencia que te venden es de un ordenador viejo en el que ya estaba instalada, estará vinculado a la placa base del ordenador y por tanto, no podrás utilizarlo. Las licencias OEM son las más baratas del mercado.

Retail

Estas licencias son las que se han creado para venderlas al público en general. Son mucho más caras que las anteriores y a diferencia de ellas, se pueden traspasar de un ordenador a otro. Aunque no se pueden utilizar en dos ordenadores a la vez.

¿Es legal la reventa de licencias originales?

Sí, tras una sentencia del Tribunal Supremo, desde el año 2012 es legal revender las licencias originales de Windows de aquellos ordenadores que estén inoperativos, es decir, que no se usan.

Por ello, a diferencia de las licencias OEM que no funcionarían, sí que sería posible comprar una licencia retail algo más barata que haya sido extraída de un ordenador viejo que ya no se utilice e instalarla en un ordenador.

Licencias OEM nuevas

Microsoft ha variado su política sobre las licencias OEM en sus diferentes versiones. En un primer momento estaba permitida la venta de licencias OEM para vincularlas a un ordenador. Con las posteriores actualizaciones Microsoft añadió el concepto de licencia de uso personal a esta licencia OEM para regularlas. Esto quería decir que podías comprarla para crear tu ordenador siempre y cuando fuera para uso personal.

Sin embargo con actualizaciones posteriores Microsoft volvió a prohibir el uso de licencias OEM para personas particulares limitando su venta sólo para los fabricantes de equipos. Aunque a día de hoy, se siguen vendiendo y encontramos copias por Intenret.

A la hora de encontrarte con una versión OEM, tienes que asegurarte que no provenga de un ordenador viejo para que la puedas utilizar. Además, debes saber que si compras una de estas copias vas a tener ciertas limitaciones. Para empezar, sólo vas a poder utilizarla en un ordenador, no te va a permitir actualizar el sistema y no ofrece asistencia directa.

Cuidado con las licencias muy baratas

A la hora de comprar licencias por Internet tenemos que tener especial cuidado puesto que hay gran cantidad de estafas y fraudes. Para empezar os debéis guiar por lo que os hemos explicado en el apartado anterior, si estamos ante una licencia OEM o una licencia Retail.

Por otra parte, existen plataformas que venden licencias OEM a precios baratísimos que supuestamente las han sacado de ordenadores viejos y te las venden. Sin embargo, como te hemos explicado, no te van a funcionar porque están ligadas a la placa base del primer ordenador donde se instaló.

En otras ocasiones puedes encontrarte con fraudes en los que te piden apenas 5 euros por una licencia y lo que realmente estás pagando es por el periodo de prueba gratuito de esa licencia.

Por eso te recomendamos que tengas especial cuidado con toda la venta de licencias que hay en Internet. Tampoco se fíes de páginas web en los que hay artículos que hablen maravillas de estas plataformas y te ofrezcan códigos de descuento. En estos casos la web puede estar afiliada a la plataforma y va a recibir comisiones por las descargas. Por ello, sigue tu propio criterio y no te fíes de lo primero que leas.

Por qué comprar las licencias

Tener una licencia que sea legal, original y que esté activada es la única forma de mantener actualizado el software de tu equipo y de recibir las diferentes actualizaciones de seguridad que se publiquen. Por tanto, comprar una licencia es fundamental para poder mantener tu ordenador seguro y actualizado.

