Google Photos te escucha: 10 formas de editar tus fotos solo con tu voz

NOTICIA de de Javi Navarro

Google Photos permite ya editar fotos a través de comandos de voz. Los usuarios de Android en EE.UU. ahora pueden editar sus fotografías en Google Photos simplemente mediante descripciones verbales o escritas. Este nuevo enfoque de “edición conversacional” facilita la corrección y mejora de imágenes de una manera intuitiva. Solo hay que abrir una foto, tocar el botón “Ayúdame a editar” y expresar lo que se desea cambiar. Si necesitas editar una foto, aquí tienes 10 comandos para hacerlo rápidamente en Google Photos.

1. Eliminar reflejos de ventanas

No permitas que un reflejo arruine tus fotos —puedes deshacerte de distracciones— con el comando: “Elimina el reflejo en la ventana.”

2. Limpiar el fondo de la imagen

Deshazte de elementos no deseados con el comando: “Borra la cerca y el texto en la parte inferior, aleja la imagen y enfócalo más.” Esto permitirá resaltar mejores recuerdos sin distracciones.

3. Mejorar selfies con iluminación adecuada

Transforma tus selfies con mejor iluminación mediante el comando: “Añade iluminación de estudio para que me destaque.”

4. Ampliar la composición de la fotografía

Si el encuadre está un poco ajustado, pide a Photos que lo mejore con el comando: “Amplía la composición y hazlo mejor.”

5. Reimaginar espacios decorativos

Si deseas visualizar cómo quedaría un espacio con nueva decoración, utiliza el comando: “Reimagina esta habitación con una estantería y luces.”

6. Agregar elementos divertidos a la imagen

Convierte una escena ordinaria en algo extraordinario solicitando: “Llena el césped con hermosos girasoles.”

7. Vestir a tu mascota para las fiestas

¡Vestir a tu perro para las festividades es pan comido! Usa el comando: “Añade un disfraz de calabaza a mi perro.”

8. Restaurar fotos antiguas

Devuelve la vida a recuerdos olvidados pidiendo: “Restaura esta foto antigua y hazla más nítida.”

9. Realizar múltiples cambios a la vez

Para mejorar varios aspectos de una foto simultáneamente, utiliza el comando: “Endereza la foto, corrige las sombras y haz que el césped sea más verde.”

10. Ediciones fantásticas y creativas

¿Te imaginas a tu perro esquiando en la Luna? Puedes pedir a Photos que haga esa maravilla con el comando: “Haz que mi perro esquíe en la Luna y añade una nave espacial en el suelo para ayudarle a regresar a casa.”

Esta experiencia de edición conversacional en Google Photos no solo simplifica el proceso de edición de imágenes, sino que también invita a los usuarios a explorar su creatividad. Para aquellos que busquen más inspiración sobre cómo mejorar sus fotos, se recomienda visitar la nueva pestaña de Crear en la aplicación Photos, donde se encuentran más herramientas para dar vida a tus imágenes.