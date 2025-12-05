El apagón, la IA y el nuevo Papa: lo más buscado en Google España en 2025

NOTICIA de de Javi Navarro

Google España ha publicado su resumen anual de búsquedas de 2025, un retrato fiel de los temas que más interés despertaron este año entre los usuarios del país. Los datos revelan un escenario marcado por la inmediatez informativa, el impacto de la inteligencia artificial —que cambia la forma en que buscamos— y una curiosidad creciente por entender el contexto social, económico y cultural que nos rodea. Entre los términos que más crecieron destacan “Apagón España”, “Nuevo Papa”, “Incendios España” o la “Migración de la mariposa monarca”, junto a figuras como Lalachus, Rosalía, Topuria o Carlos Alcaraz.

En 2025, Google introduce también una nueva categoría centrada en la comparativa directa, bajo la fórmula “qué es mejor”, reflejo del aumento de las búsquedas conversacionales impulsadas por la IA.

La actualidad inmediata domina las búsquedas: del “apagón” a los incendios y la elección del nuevo Papa

El año estuvo marcado por acontecimientos seguidos minuto a minuto. La lista de Top Tendencias sitúa en cabeza “Apagón España”, una búsqueda que experimentó un fuerte pico de interés durante el año, junto a otras como “Alerta lluvias”, “Incendios España” o “Nuevo Papa”. También irrumpen consultas relacionadas con la ciencia y la naturaleza, como la “Migración de la mariposa monarca”, y temáticas vinculadas a la cultura y el entretenimiento, como Lalachus o el programa “La Revuelta”.

Entre los eventos internacionales, “Flotilla Gaza” o “Premio Planeta 2025” también figuran entre los términos en crecimiento.

1. Apagón España

2. Alerta lluvias

3. Incendios España

4. Nuevo Papa

5. Migración de la mariposa monarca

6. Lalachus

7. La Revuelta

8. Flotilla Gaza

9. Premio Planeta 2025

10. Labubu

El cine español y las grandes producciones internacionales captan la atención

En cultura audiovisual, la película “Anora” —ganadora de la Palma de Oro— lidera las búsquedas en cine, seguida por “Sirat”, “La infiltrada”, “Nosferatu” o “El 47”. El interés se reparte entre cine de autor y superproducciones como “Superman”.

1. Anora

2. Sirat

3. La infiltrada

4. Nosferatu

5. Weapons

6. The Brutalist

7. El 47

8. Superman

9. Emilia Pérez

10. Adolescencia

¿Quién es…? De figuras públicas a creadores digitales

La curiosidad por personajes públicos abarca desde el nuevo Papa hasta artistas, deportistas y creadores de contenido. Lalachus, Ilia Topuria, Rosalía o Carlos Alcaraz aparecen entre las búsquedas de mayor crecimiento en esta categoría.

1. El nuevo Papa

2. Andy y quién es Lucas

3. Lalachus

4. Topuria

5. Salva Reina

6. Abby

7. Karla Sofía Gascón

8. Montoya

9. Rosalía

10. Alcaraz

La IA cambia los hábitos de búsqueda: más consultas conversacionales

Google señala que 2025 ha sido un punto de inflexión en la forma de buscar información. En lugar de introducir palabras clave, los usuarios realizan preguntas completas y contextuales, lo que se refleja en las listas “¿Cómo…?”, “¿Por qué…?” y especialmente en la nueva categoría “¿Qué es mejor…?”.

Según la compañía, este fenómeno responde a la expansión del uso cotidiano de sistemas de IA y asistentes conversacionales.

Aprendizaje práctico: de recetas virales a cómo usar la IA

La categoría “¿Cómo…?” muestra un año de aprendizaje diverso. Destaca “Cómo hacer fotos con IA”, prueba del interés creciente por las herramientas digitales. Pero también triunfan recetas virales —como las Crumbl cookies o el Chocolate de Dubái— y trucos domésticos como “cómo quitar maquillaje de la almohada”.

1. Hacer fotos con IA

2. Hacer caca en el trabajo

3. Quitar maquillaje de la almohada

4. Hacer fuego con dos palos

5. Hacer crepes caseros

6. Hacer potaje de garbanzos con bacalao y espinacas

7. Hacer crumbl cookies

8. Hacer té matcha

9. Yogur casero

10. Hacer chocolate de Dubái

Preguntas del “por qué”: economía cotidiana y curiosidades científicas

La búsqueda del sentido de las cosas ha sido transversal. Los usuarios han preguntado por cuestiones económicas —“por qué han subido tanto los huevos”, “por qué Trump sube los aranceles”—, fenómenos naturales como “por qué no hay luz en el espacio” o aspectos biológicos cotidianos como “por qué se pegan los bostezos”.

El significado de palabras generacionales y sociales

El análisis del lenguaje también ha sido protagonista, con búsquedas sobre conceptos como “Edadismo”, “Queer”, “Woke”, “Nuda propiedad” o “La hora espejo”.

La nueva categoría estrella: ¿qué es mejor…?

Por primera vez, Google incluye la lista “¿Qué es mejor…?”, reflejo de la tendencia comparativa que marca la toma de decisiones. Los usuarios han buscado respuestas a dilemas cotidianos como:

1. Diésel o gasolina

2. Gemini o ChatGPT

3. Mantequilla o margarina

4. Para la resaca

5. Declaración conjunta o individual

6. Amortizar plazo o cuota

7. Comprar un coche o renting

8. Desayunar antes o después de entrenar

9. Retinol o Retinal

10. Creatina o proteína

Un año que refleja cómo buscamos: más conversación y más contexto

Google destaca que “el 2025 en búsquedas nos recuerda que, detrás de cada búsqueda, hay una intención genuina de encontrar respuestas y conectar con la actualidad”. El informe apunta a un cambio profundo hacia consultas más naturales, en sintonía con la evolución del lenguaje digital y las nuevas herramientas basadas en IA. Puedes consultar las listas completas en Google Trends.