Cuatro consejos para usar Nano Banana y crear imágenes impresionantes

Javi Navarro

Descubre cómo utilizar Nano Banana, el modelo de generación y edición de imágenes viral de la aplicación Gemini de Google DeepMind, que ha revolucionado la forma en que los creadores producen contenido visual. Desde su lanzamiento a finales de agosto, esta innovadora herramienta de inteligencia artificial ha inspirado la creación de más de 5.000 millones de imágenes en todo el mundo.

“Es un salto gigantesco en calidad, especialmente para la edición de imágenes”, afirma Nicole Brichtova, líder de producto del modelo. “Estamos poniendo capacidades que antes requerían herramientas especializadas en manos de creadores cotidianos, y ha sido inspirador ver la explosión de creatividad que esto ha provocado”.

1. Experimenta con la consistencia

Una de las principales fortalezas de Nano Banana es su capacidad para mantener la consistencia de escenas y personajes a través de múltiples ediciones y generaciones. El modelo puede reutilizar los mismos personajes mientras altera sus atuendos, poses, iluminación o incluso renderizarlos desde diferentes ángulos, preservando siempre su parecido.

“Los defectos sutiles pueden hacer una gran diferencia al editar fotos de uno mismo o de personas cercanas. Una representación que es ‘cerca, pero no del todo igual’ puede sentirse incorrecta”, señala David Sharon, gerente de producto de la aplicación Gemini. “Por eso Gemini 2.5 Flash Image hace que las fotos de personas e incluso de animales se parezcan de manera consistente a ellos mismos. Hemos progresado de algo que se parece a tu primo distante de IA a imágenes que realmente se ven como tú”.

2. Controla los detalles con una edición pixel-perfecta

Nano Banana permite modificar elementos específicos dentro de una imagen sin alterar el resto de la escena. “Llamamos a esto edición pixel-perfecta”, afirma Nicole. “Se trata de darte control para cambiar un solo detalle —por ejemplo, el color de un sofá para elaborar nuevas ideas de decoración— sin alterar el resto de la escena”.

Utiliza lenguaje natural para reemplazar un objeto, ajustar ubicaciones o modificar un cartel para que diga algo diferente. Incluso puedes subir un prototipo de interfaz de usuario y cambiar el color de un botón o ajustar el tamaño de un logotipo sin distorsionar el diseño circundante.

El modelo también puede generar imágenes una tras otra, “recordando” las imágenes previamente creadas dentro de una misma conversación y el contexto. Esto permite un proceso iterativo donde puedes descomponer una tarea compleja en pasos más pequeños, como decorar una habitación vacía un mueble a la vez.

3. Explora nuevas direcciones creativas

En lugar de necesitar instrucciones específicas y largas, puedes darle a Nano Banana indicaciones simples y conversacionales. El modelo comprende el contenido y puede aplicar su conocimiento del mundo real para llevar a cabo tareas complejas, como convertir un boceto sencillo en una escena realista, anotar objetos del mundo real o restaurar y colorizar fotos antiguas con un entendimiento del contexto histórico.

Además, puedes combinar hasta tres imágenes para crear algo nuevo. Experimenta con la fusión de elementos fotográficos dispares o mezcla objetos, colores y texturas.

4. Crea una aplicación en Canvas o AI Studio

Con Nano Banana integrado tanto en Canvas de la aplicación Gemini como en Google AI Studio, puedes llevar tus ideas basadas en imágenes a la vida de manera sencilla. De hecho, una de las primeras aplicaciones de Nano Banana fue un proyecto interno que el equipo creó tras sentirse inspirado durante una revisión de demostración previa al lanzamiento.

“Algunas ideas son mucho más mágicas cuando ves un conjunto de imágenes juntas, como imaginarte a ti mismo en diferentes estilos a través de las décadas”, dice Dennis Hsu, líder de marketing. “Inspirados por una aplicación en AI Studio del Googler Ammaar Reshi, nos dimos cuenta de que sería una gran oportunidad crear algunas plantillas de múltiples fotos para facilitar a las personas la generación y el compartir en la aplicación Gemini”.

¿El resultado? PictureMe: una forma rápida, divertida y totalmente nueva de verte a ti mismo. Simplemente sube una foto, elige uno de los temas —como ‘Sesión de Fotografía de los 80’ o ‘Retratos Profesionales’— y observa la transformación a través de seis imágenes diferentes en ese estilo.

A pesar de toda la emoción, el equipo no se detiene. Ya están trabajando en nuevas mejoras y capacidades. La recepción abrumadoramente positiva está dando aún más impulso al equipo. “Ha sido asombroso ver la variedad de casos de uso y la adopción global en general”, dice David. “Ayudamos a desatar la creatividad humana a gran escala”.