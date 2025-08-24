Ocio - Tecnología

Google lanza Flight Deals: una herramienta de IA para encontrar vuelos económicos

Planea tu viaje con inteligencia artificial y además usa también la IA para conseguir vuelos baratos. Google acaba de presentar su nueva herramienta impulsada por inteligencia artificial Flight Deals en EEUU y algunos países —no en España—, integrada en su anterior servicio Google Flights, aún disponible. Está diseñada especialmente para viajeros flexibles que buscan ahorrar en su próximo viaje. En lugar de introducir manualmente diferentes fechas, destinos y otros filtros, los usuarios pueden utilizar un lenguaje natural y pedir lo que deseen, como, por ejemplo, “viaje de una semana este invierno a una ciudad con buena comida, solo vuelos directos” y la IA de Flight Deals encontrará las mejores ofertas que coincidan con su búsqueda.

Desde Google se menciona que “esperamos que esto ayude a los usuarios a reservar un viaje increíble y a un precio impresionante” y se anticipa el interés de la compañía de Silicon Valley por la retroalimentación que los viajeros puedan ofrecer sobre esta nueva herramienta.

Funcionamiento de Flight Deals

Flight Deals utiliza modelos avanzados de inteligencia artificial de Google junto con datos de Google Flights para descubrir opciones de vuelo —incluyendo destinos que podrían no haber sido considerados anteriormente—. Esta herramienta tiene como objetivo principal facilitar a los viajeros flexibles la búsqueda de vuelos ahorrando tiempo y esfuerzo.

Diseñada para el viajero moderno

Flight Deals está enfocada en aquellos que buscan maximizar su presupuesto sin sacrificar calidad. Con esta herramienta, basta con describir cómo y cuándo se desea viajar —en un formato conversacional— para que Flight Deals se encargue de ofrecer las mejores alternativas disponibles.

Ejemplos de búsqueda

Para comenzar, los usuarios pueden buscar frases como:

“viaje de una semana este invierno a una ciudad con buena comida, solo vuelos directos”

“viaje de 10 días a una estación de esquí de clase mundial con nieve fresca”

De este modo, sucederá que se verán las opciones más adecuadas y los mejores precios que se ajusten a lo solicitado.

Características únicas de Flight Deals

La singularidad de Flight Deals radica en su capacidad para comprender las sutilezas de lo que el usuario busca utilizando inteligencia artificial. Esto le permite identificar destinos que coincidan con los criterios de búsqueda y, a su vez, acceder a datos en tiempo real de Google Flights para mostrar opciones relevantes y actualizadas de cientos de aerolíneas y sitios de reserva.

Disponibilidad y mejoras futuras

Actualmente, Flight Deals se encuentra en fase beta como parte de un esfuerzo por recopilar retroalimentación y explorar cómo la inteligencia artificial puede mejorar la planificación de viajes. Sin embargo, Google también ha reafirmado que el servicio original de Google Flights —el cual incluye mejoras constantes, como la nueva opción para excluir tarifas de economía básica en vuelos dentro de EE.UU. y Canadá— seguirá operativo.

En los próximos días, Flight Deals se lanzará en EE.UU., Canadá e India sin necesidad de inscripción previa. Los usuarios podrán acceder a la nueva herramienta desde la página específica de Flight Deals o a través del menú en la parte superior izquierda de Google Flights. Por el momento, a fecha de publicación de esta noticia, el nuevo servicio no está disponible en España.