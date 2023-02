Vivienda

Cómo saber si me han denunciado

NOTICIA de Jessica Pascual

¿Has tenido algún altercado con otro ciudadano? ¿Crees que tus vecinos te han intentado denunciar y quieres comprobarlo? Si tienes dudas al respecto, no te preocupes porque en España es muy fácil saber si alguien te ha puesto una denuncia ante la Policía o la Guardia Civil.

A continuación te explicamos qué dos vías existen para saber si alguien te ha denunciado, los tipos de notificaciones que puedes recibir y cómo es el proceso de una denuncia.

Cómo saber si alguien me ha denunciado ante la Policía o Guardia Civil

Hay dos formas a través de las que puedes averiguar si te han denunciado y las autoridades la han admitido:

Si recibes en tu domicilio una notificación con la denuncia Otra opción es acudir al juzgado correspondiente de tu localidad con el DNI y preguntar a las autoridades judiciales si figura alguna denuncia a tu nombre. Esta opción es a la que suele recurrirse ante la sospecha de haber sido denunciado y no haber recibido ninguna notificación en el domicilio.

Cómo se recibe la notificación de una denuncia

Todas las notificaciones judiciales de denuncia te las tiene que entregar el cartero en mano. Este procedimiento es distinto frente al de otras correspondencias porque debes firmar que has recibido la notificación. El objetivo es que los denunciados no puedan eludir sus responsabilidades de acudir a la cita con el pretexto de no haber recibido la carta.

Tipos de notificaciones de denuncia

Dependiendo del grado del delito y del momento en el que se encuentre el proceso de investigación, un denunciado puede recibir en su domicilio tres tipos de notificaciones.

Diligencia previa con procedimiento abreviado

Es la notificación de denuncia menos grave. Se trata de una carta que te envían las autoridades judiciales en la que te solicitan que acudas a una cita para ser investigado y entrevistado.

Cuando recibes una notificación de diligencia previa, el proceso de denuncia se encuentra en una fase de investigación, es decir, que de momento no han determinado si los hechos por los que te han denunciado constituyen delito o no.

Citación judicial por delito

Si recibes una citación judicial, quiere decir que la denuncia ha sido admitida y que las autoridades consideran que debe celebrarse un juicio para resolver el caso. En este documento se llama al denunciado para que acuda a una fecha y una hora a juicio en el que el juez, tras las exposiciones de los argumentos de ambas partes, debe dictaminar si el denunciado es culpable o no. En el caso de que tengas que ir a juicio, puedes contratar los servicios de un abogado o comprobar si tienes derecho a un abogado gratis de oficio.

Notificación de sumario

Las notificaciones judiciales de sumario son las que se envían para los casos de delitos más graves. Este tipo de delitos se juzgan en las audiencias provinciales y en la carta se llama al denunciado a que acuda a la celebración del juicio en la fecha y hora indicada.

Contenido de las cartas y citaciones

En general, las notificaciones que llaman al denunciado a que se presente en un juicio para una citación, deben contener la siguiente información:

Fecha de envío de la citación

El juzgado que la emite

Datos personales del denunciado

El objeto de la denuncia y el motivo de la citación

Advertencia de la obligada asistencia a la cita

Cuánto tarda en llegar una denuncia al denunciado

Las notificaciones tardan un periodo de entre una semana y un mes en llegar al domicilio del denunciado, dependiendo del tipo de caso objeto de la denuncia.

Si lo que quieres es poner una denuncia, aquí te explicamos cómo hacerlo ante la Policía Nacional y la Guardia Civil.

