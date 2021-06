Sabías Que...

Gratis

Cómo solicitar un abogado de oficio gratis con la asistencia jurídica gratuita

NOTICIA de de Jessica Pascual

Si vives en España y no tienes los recursos económicos suficientes para pagar los gastos derivados de un juicio, puedes acogerte al derecho de asistencia jurídica gratuita. Esta norma garantiza el acceso a un abogado de oficio y a un procurador a aquellas personas que se ajusten a unos límites de ingresos.

El derecho a la asistencia jurídica gratuita está regulado por ley y las personas que lo soliciten quedan exentas de pagar gran parte de los costes derivados de un proceso judicial. Te explicamos con detalle todo lo que debes saber para solicitar un abogado de oficio gratis con la asistencia jurídica gratuita.

Qué es la asistencia jurídica gratuita

La asistencia jurídica gratuita es un derecho regulado en la Constitución española al que pueden acogerse las personas con pocos recursos. Con esta norma se garantiza así el acceso a una defensa y asesoramiento judicial a todos los ciudadanos, españoles o extranjeros, aunque no tengan los ingresos suficientes para asumir los costes que se derivan de un proceso judicial.

Este servicio de justicia gratuita tiene como principal objetivo garantizar el derecho de todas las personas a acceder a un abogado de oficio tanto para ser defendidos como para emprender acciones legales. En líneas generales, la asistencia jurídica gratuita cubre los siguientes gastos:

Asesoría y orientación de forma previa al proceso judicial

Asistencia de un abogado a las personas que hayan sido detenidas o estén presas

Defensa y representación por parte de un abogado y un procurador durante el proceso judicial. A través de la asistencia jurídica se cubren los honorarios de ambos profesionales

Inserción de anuncios o edictos durante el proceso que tengan que publicarse en periódicos oficiales

La asistencia gratuita exime a los solicitantes de tener que hacer frente al pago de tasas judiciales

Pago de depósitos ante la interposición de recursos

Asistencia pericial

Obtención de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales

Requisitos para acceder a la asistencia jurídica

No todo el mundo puede acogerse a este derecho. Para poder disfrutar del servicio de justicia gratuita los solicitantes tienen que demostrar que carecen de ingresos o recursos para hacer frente a los gastos derivados del procedimiento judicial. Y aunque pueda parecer evidente, sólo pueden acogerse a este derecho las personas que se encuentren inmersas en cualquier tipo de proceso judicial.

Los solicitantes que quieran acogerse a este derecho deben ajustarse a los siguientes límites económicos expresados en términos anuales:

2 veces el IPREM en el momento de la solicitud si se trata de personas que no están integradas en ninguna unidad familiar

2,5 veces el IPREM si la unidad familiar del solicitante es de hasta 4 miembros

3 veces el IPREM si la unidad familiar tiene cuatro o más miembros

Además de estos límites económicos, para hacer uso de este servicio hay que cumplir otra serie de condiciones:

Que la defensa sea para la persona que solicita el derecho de asistencia jurídica

Que el proceso en el que se encuentre inmerso no sea indefendible

Cómo saber si tengo derecho a la asistencia jurídica gratuita

Pueden acogerse a este derecho todas las personas que se ajusten a los requisitos detallados en el apartado anterior y que pertenezcan a alguno de los siguientes grupos:

Ser ciudadanos españoles, nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que residan en España. En todos los casos deben acreditar insuficiencia de recursos económicos Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social Las asociaciones de utilidad pública o fundaciones inscritas en el Registro Administrativo correspondiente, siempre y cuando no tengan los recursos necesarios Ciudadanos españoles sin recursos para defenderse de procesos penales. También se incluyen en este grupo a los extranjeros, independientemente de si tienen residencia legal en España o no Ciudadanos extranjeros que no tengan recursos para defenderse de procesos contenciosos-administrativos aunque no tengan residencia legal en España

Colectivos que pueden solicitarlo sin ajustarse a los límites económicos

Hay sectores de la población que pueden acogerse a este derecho de asistencia jurídica gratuita independientemente de si tienen recursos suficientes o no para afrontar los gastos:

Trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social que quieran defender sus derechos a nivel laboral Víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos para defenderse de procesos que estén vinculados, deriven o sean consecuencia de la condición de víctimas Menores de edad y discapacitados cuando sean víctimas de abusos o maltrato Personas que a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan realizar su trabajo y necesiten ayuda de otra persona para realizar las tareas esenciales. Podrán solicitar este derecho para aquellos casos en los que el objeto del proceso sea la reclamación por daños morales y personales sufridos.

Cómo solicitar un abogado de oficio gratis

Para acogerse al derecho y presentar la solicitud asistencia jurídica gratuita hay que presentar una solicitud formal a través de alguna de las siguientes vías:

De forma presencial. Debe presentarse el modelo de solicitud y la documentación en los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ) del Colegio de Abogados del lugar donde se encuentre el juzgado o tribunal que vaya a tratar el proceso o en el propio juzgado.

Si quieres tramitar la petición en las oficinas debes solicitar cita previa para la asistencia jurídica y acudir en la fecha y hora indicadas para gestionar la solicitud.

Por Internet a través del Consejo General de la Abogacía española en este enlace.

También puede presentarse la solicitud a nivel autonómico o provincial. En el último apartado de la información te hemos dejado los enlaces directos a los Colegios de Abogados de cada comunidad.

En los dos casos hay que completar un formulario de solicitud para solicitar la justicia gratuita. Puedes encontrar los modelos en los anexos de la norma publicada en el BOE. Para tramitar la solicitud hay que incluir los siguientes datos personales en el formulario:

Nombre completo y apellidos

DNI

Fecha de solicitud

Datos personales del cónyuge

Identificación de los familiares que convivan con el solicitante

Datos acreditativos de la situación económica del interesado y de su unidad familiar

Circunstancias personales y familiares

Motivo del juicio y momento en el que se encuentra

Identificación de la parte o las partes contrarias en el proceso judicial si las hubiere

Los documentos necesarios para tramitar la solicitud dependerán de cada caso. No todos los que detallamos a continuación siempre son obligatorios, sino que están sujetos a las circunstancias de cada proceso. Pero a rasgos generales, la documentación básica que hay que aportar es la siguiente:

Fotocopia del DNI o pasaporte

Certificado de liquidación del IRPF de toda la unidad familiar

Certificado de liquidación del Impuesto sobre Sociedades

Certificado de signos externos del Ayuntamiento donde se encuentra el domicilio

Fotocopia del libro de familia

Certificado de empadronamiento

Certificado de la empresa donde aparezcan los conceptos salariales

Fotocopia del contrato de arrendamiento de la vivienda habitual

Certificado del INEM de periodo de desempleo y de percepción de subsidios

Fotocopia de títulos de propiedad de bienes inmuebles.

Documentación adicional que sirva para acreditar los datos que se soliciten.

¿Cuánto cobra un abogado de oficio?

Por norma general, la persona que se acoge a este derecho no tiene que pagar los honorarios del abogado ni del procurador. Pero hay una excepción. Si en los tres años posteriores al proceso la sentencia cambia y el resultado es favorable para el solicitante, sí tendrá que hacer frente a estos gastos y a las peritaciones que hayan realizado los técnicos.

Por otra parte, si la persona que recibe la asistencia jurídica gana el proceso, obtiene beneficios económicos y en la sentencia no fuera expreso un pronunciamiento en costes, debe pagar por los gastos que se han invertido en su defensa. En este caso, el importe que debe pagar nunca puede superar la tercera parte del beneficio obtenido.

¿La asistencia jurídica gratuita es totalmente gratis?

Depende. Hay dos costes arancelarios que sí que va a tener que pagar el solicitante del derecho. Hay una excepción a la norma y es que los solicitantes que tengan unos ingresos inferiores al IPREM no tienen que pagarlos.

Los únicos costes que va a tener que abonar la persona que se acoge a este derecho son:

Los gastos arancelarios derivados de obtener documentos como escrituras públicas o testimonios notariales. En este caso el interesado debe abonar el 20% del coste total de los aranceles.

También tiene que abonar el 20% de los costes arancelarios que se deriven del proceso de obtención de certificados, notas o inscripciones en los Registros de la Propiedad o en el Mercantil.

¿Cuánto tardan en asignarme un abogado de oficio?

Después de presentar la solicitud, los servicios de asistencia jurídica proceden a estudiar y examinar la documentación. En caso de que falte algún dato, el interesado tiene 10 días hábiles para presentarlos.

Si no falta ningún documento y se acepta la solicitud, el Colegio de Abogados le asigna un abogado de oficio en un plazo de 15 días desde la recepción de la solicitud. Y en los tres días siguientes se designará al procurador si fuera necesaria su intervención.

Si el Colegio considera que no reúne los requisitos, se lo comunica al solicitante en un plazo de cinco días.

¿Cómo es el abogado de oficio que asignan en la asistencia jurídica gratis?

El abogado que pueden asignarte pertenece al turno de oficio del colegio de abogados. Para defender a personas que se acogen al derecho de asistencia jurídica gratuita debe tener una experiencia de tres años en la profesión, tener una licencia de titulación del Colegio de Abogados o haber superado las pruebas de acceso a los Turnos de Oficio.

Solicitud de asistencia jurídica gratis por comunidades

Si quieres tramitar la solicitud, en los siguientes enlaces puedes encontrar toda la información que necesitas para gestionar el derecho de asistencia jurídica gratuita en tu comunidad o provincia. Y si quieres contactar de forma directa, también puedes encontrar el teléfono para solicitar un abogado de oficio de cada uno de los Colegios de Abogados.

En la Comunidad de Madrid. Puedes presentarlo a través de Internet o pidiendo cita previa llamando al teléfono del Ilustre Colegio de Abogados de la Comunidad de Madrid.

En Castilla-La Mancha

Ilustre Colegio de Abogados en Guadalajara

Ilustre Colegio de Abogados Ciudad Real

Ilustre Colegio de Abogados Toledo

Ilustre Colegio de Abogados Albacete

Ilustre Colegio de Abogados Cuenca

En el País Vasco a través de los Servicios de Orientación Jurídica.

En Galicia

Ilustre Colegio de Abogados A Coruña

Ilustre Colegio de Abogados Ourense

Ilustre Colegio de Abogados Lugo

Ilustre Colegio de Abogados Pontevedra

En Asturias a través de los Servicios de Orientación Jurídica del Principado.

En los Servicios de Orientación Jurídica de Cantabria.

En los Servicios de Orientación Jurídica de Navarra.

En los Servicios de Orientación Jurídica de La Rioja.

En los Servicios de Orientación Jurídica de Aragón.

En los Servicios de Orientación Jurídica de Cataluña.

En los Servicios de Orientación Jurídica de la Comunidad Valenciana.

En los Servicios de Orientación Jurídica de la Región de Murcia.

En los Servicios de Orientación Jurídica de la Junta de Andalucía.

En Extremadura

Ilustre Colegio de Abogados de Cáceres

Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz

En Castilla y León

Ilustre Colegio de Abogados de León

Ilustre Colegio de Abogados de Ávila

Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca

Ilustre Colegio de Abogados de Segovia

Ilustre Colegio de Abogados de Zamora

Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid

Ilustre Colegio de Abogados de Soria

Ilustre Colegio de Abogados de Palencia

Ilustre Colegio de Abogados de Burgos

En los Servicios de Orientación Jurídica de las Islas Canarias. .

En los Servicios de Orientación Jurídica de las Islas Baleares.

En los Servicios de Orientación Jurídica de Ceuta.

En los Servicios de Orientación Jurídica de Melilla.

Cómo solicitar un abogado de oficio gratis con la asistencia jurídica gratuita was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo solicitar un abogado de oficio gratis con la asistencia jurídica gratuita, te recomendamos que entres en la categoría de Gratis.









MÁS NOTICIAS INTERESANTES